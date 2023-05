Seis passos para livrar-se da inveja

A Inveja é perigosíssima! E ela não costuma andar sozinha. Sempre vem

acompanhada do famoso “Olho Gordo”.



Para entender como a inveja e o olho gordo podem te prejudicar, primeiro você precisa

entender como isso funciona.



Imagine que a inveja e o olho gordo são “bichinhos” criados pelo Invejoso, quando

ele sente inveja e deseja algo ruim pra outra pessoa, é como se ele mandasse tais

bichinhos pro Invejado. É aí que acontece o maior problema: Além das influências

negativas que esses “bichinhos” exercem sobre nós, fazendo com que tenhamos

maus pensamentos e paremos de progredir.



Para que você se livre dessas energias terríveis, é necessário aprender a se proteger

e a lidar com isso!







Para enfraquecê-los é necessário manter bons pensamentos! Não fique achando que

tudo e todos têm inveja de você e vão te fazer mal, deseje coisas positivas pros

outros, deseje que eles também tenham sorte e sucesso!







Acredite que está protegido. Se você acredita que a inveja não vai te pegar, você já

está criando uma enorme barreira de proteção!







Reforce sua fé. Quando você reforça sua fé, você fortalece sua proteção: Reze, tenha

sua divindade de devoção, acenda suas velas, incensos e acredite!







Crie uma proteção física: Coloque do lado esquerdo da entrada de sua casa um vaso

de Espada de São Jorge ou de Comigo Ninguém pode. Isso ajudará a filtrar as

energias negativas.







Crie uma proteção que te acompanhe: Compre uma Pedra de Ônix, Turmalina Negra

ou Obsidiana e carregue consigo no bolso, elas vão ajudar a filtrar e purificar essas

energias negativas. Também vale utilizar-se de chaveiros com pimentas, olho grego…







Afaste-se de pessoas negativas e que te façam mal. Muitas vezes a inveja e o olho

gordo acontecem de forma inconsciente, a pessoa que o manda, nem sabe que está

mandando. Mas em muitos casos, isso ocorre conscientemente e é aí que deve se

afastar: Conhece uma pessoa que te deixa mal só de chegar perto? Que só fala com

você pra trazer coisas negativas? Que não te agrega em nada? Afaste-se! Faça isso

pelo seu bem!



E assim, seguindo esses passos simples, é possível neutralizar a inveja e o olho

gordo! Aproveite e se cuide: Lembre-se que não há ninguém mais importante nesse

mundo que você!

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Momentos cheios de alegrias estão chegando, aproveite cada minuto e não deixe de

aproveitar para ser feliz ao máximo no amor. No trabalho momento de realização.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Não se deixe enganar por palavras bonitas, você é muito mais que isso. Tente ser

mais tranquila nas suas escolhas, só assim a sua vida vai andar.







Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Ser feliz é uma combinação entre ouvir e falar, isso significa falar menos e ouvir mais,

ao fazer isso a sua vida vai ter grandes modificações.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Semana perfeita para novas conquistas profissionais, chegou sua vez, vá em frente e

não tenha medo dos obstáculos, você é mais forte que qualquer pessoa e situação.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Use seu poder de sedução, a sua energia amorosa está em alta, nada como

aproveitar os bons momentos a dois e aproveitar para firmar compromisso.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não tenha medo do amanhã, você é quem faz o seu caminho, plante sempre bem e

vai colher melhor ainda, faça isso e será sempre muito feliz em todas as áreas de sua

vida.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Arrume um tempo maior para cuidar da sua saúde, não deixe que pequenos

problemas afetem você ao ponto de prejudicar seu físico, é preciso sim cuidar bem da

saúde sempre.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não se envolva em confusão, cuidado você poderá ter problemas bem maiores por

conta da sua falta de calma, escute primeiro depois tome atitude.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Procure evitar confusão amorosa, não é um bom momento para falar demais, tenha

calma e procure respeitar o limite de cada um, só assim haverá paz no amor.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não deixe de lutar pelo que é importante na sua vida, bom momento para conquistas

profissionais, terá grandes novidades e será um tempo de grandes realizações, vá em

frente e seja feliz.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana importante para sua vida, querer resolver tudo de uma vez, escute, tenha

mais calma e evite dar muitas explicações, falar demais é um defeito que precisa ser

evitado.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Todo crescimento depende mais de você do que imagina, terá grandes realizações,

mas para que as coisas aconteçam é preciso ter mais força diante das dificuldades.