Os animais que transmitem mensagens do universo

Alguns animais são tidos por religiões como presságios de algo que está para acontecer ou que está acontecendo em nossas vidas. Saiba quais são eles e o que eles querem transmitir.







Quando encontrar uma coruja, pare e reflita sobre a sua situação atual e esteja sempre preparado para ser surpreendido. Significa que você precisa pensar mais sobre algo que precisa resolver.







As teias de aranha simbolizam a conexão que existe entre todos os homens e seu ambiente natural. As aranhas são normalmente interpretadas como um presságio de nossos amigos. Pode ser que encontramos um amigo que não víamos há tempo ou podemos receber informações inesperadas de amigos dos quais estamos próximos. Aranhas também representam boa sorte.







Os gatos simbolizam nossa intuição. Toda vez que nos deparamos com gatos, estamos recebendo a mensagem de nos concentrarmos naquilo que nossa intuição tem a nos dizer. Eles também são protetores contra seres espirituais malignos. Gatos brancos representam transformação de vida romântica e fertilidade. Gatos amarelos simbolizam espiritualidade e a existência e recomeço e gatos negros representam boa sorte e sabedoria.







Além da associação natural a notícias obscuras e morte, corvos também são representantes da

verdade. O encontro com um corvo pode significar que você descobrirá uma verdade.







Os cervos simbolizam um contato próximo com Deus, e revelam que ele conhece todos os seus problemas. Mas que, apesar de tudo, você precisa manter a firmeza e enfrentar os desafios firmes e fortes.







Coelhos simbolizam fertilidade e abundância. Também é símbolo de boa sorte a caminho.







Os lagartos simbolizam o mundo dos sonhos.

Ver um lagarto reforça a mensagem de prestar mais atenção a esse universo não se iluda.







As cobras representam a Terra. Também simbolizam sabedoria, inteligência e magia. Ao ver uma cobra, lembre-se de que dentro de nós existem forças tremendamente poderosas esperando para serem usadas.







Representam os espíritos da natureza que nos acompanham. É um lembrete de que em qualquer situação podemos encontrar coisas boas, e que nunca devemos desistir. São bênçãos.







Joaninha é o símbolo oficial da boa sorte. Ao vê-la, saiba que algo bom em sua vida tá

chegando. As joaninhas despertam uma vibração de alegria e harmonia.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tenha mais paciência com sua vida profissional o progresso vai acontecer, mas terá

que saber esperar a hora certa para se dar bem.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Evite críticas desnecessárias, não é um bom momento para abusar das palavras,

cuidado com a falta de atenção na sua vida pessoal, isso pode custar muito caro.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Saia da rotina, é importante conhecer novas pessoas e fazer novos amigos, só assim

terá oportunidades de mudar o cenário de sua vida.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Aproveite as boas energias para os teus caminhos amorosos, esse é um grande

momento para firmar compromisso e ter mais tranquilidade no coração.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aprenda a ouvir, esse é um bom momento para exercitar a sua fé, tudo vai dar certo,

tenha foco e vai ver como as coisas se encaixaram perfeitamente.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Faça sua semana acontecer, descruze os braços e vá à luta, tudo vai dar certo, basta

ter foco e fé. Não deixe que a pessoa influencie nas tuas atitudes.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Cuide para não agir por impulso diante de uma situação delicada, muitas vezes é

melhor esperar outro momento. Aproveite o bom momento financeiro.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Está mais do que na hora de ser feliz no amor, vá atrás e tenha força diante das

dificuldades, tudo vai dar certo, basta ir atrás do que pertence a sua vida.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não aceite um não como resposta, vá atrás do que pertence a sua vida, não deixe de

agir com coerência e vai obter o sucesso que pertence a sua vida.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não adianta reclamar da sua vida, você perde as chances de ser feliz, e aprenda que

na vida nada é para sempre, só o seu caminho. Faça a escolha certa.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Está na hora de seguir em frente, você está sendo observado e vai ser notado, tudo

sairá exatamente como você precisa e merece foco sempre.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Acredite mais em você, não perca tempo com pessoas que só querem sugar sua vida,

cuide para que sua energia permaneça com você.