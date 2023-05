Você já sentiu ranço? Quer se livrar do ranço? Ou quer pegar ranço?

Ranço é uma palavra muito utilizada para simbolizar o sentimento de desgosto por alguém. É quando você não consegue ficar perto de uma pessoa ou ouvir a voz dela sem querer revirar os olhos. Ainda mais quando essa pessoa trabalha perto de você ou mora na mesma casa. Aprenda um encantamento que vai te ajudar o ranço de lado, mas caso você precise pegar ranço, tem outro encantamento que vai te ajudar.



Confira:







Escreva o nome da pessoa em um papel branco. Coloque um pouco de farinha de trigo no papel e amasse-o bem, até formar uma bolinha, que deve ser guardada no congelador ou freezer. Peça ao seu anjo da guarda que afaste o ranço que tem atrapalhado o caminho. Só jogue a bolinha no lixo depois de 24h.







Mas tem situações que você precisa justamente ao contrario que você pegue ranço, porque essa pessoa atrapalha sua vida e mesmo assim você fica lá sem conseguir afastá-la. Ou muitas vezes um filho ou filha que está convivendo com alguém que não faz bem, é claramente visto isso e não consegue uma forma de ajudar nesse afastamento. Então você vai fazer o seguinte:



Você vai precisar de um sabão em barra pode ser de qualquer cor ou perfume, não

interessa. Precisa de um lápis. E um rio, precisa ser rio porque tem que ser em água

corrente.



Escreva com um lápis seu nome da pessoa de um lado, e o da outra pessoa que

precisa se afastar do outro lado os nomes precisam se desencontrar ou seja você faz

cada um de um lado, (Um nome indo pra esquerda e o outro pra direita) ai você vai

mentalizando o afastamento.



Vá até um rio, e jogue esse sabão dizendo: assim como esse sabão vai se

desintegrar, assim vai acontecer com essas duas pessoas, vocês vão se afastar e

cada um irá para o seu canto, cada um seguirá a sua vida e vocês não vão se cruzar

novamente.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Vamos aproveitar e tentar buscar novas energias com as pessoas que amamos, é

hora de união e de uma boa conversa, não perca seu tempo com discussões, isso só

vai trazer aborrecimentos e mal estar.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

A vida financeira vai ficar complicada, mas isso não pode ser motivo para você não

continuar na luta, busque formas alternativas, use sua criatividade, é exatamente em

tempos difíceis que as boas ideias acontecem.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Um temperamento explosivo nessa fase não será um bom aliado, procure agir com

calma, pense muito antes de falar, lembre-se que todos estão passando pela mesma

situação, não queira só você ser a vítima.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não tenha medo do amanhã, faça sua parte, continue lutando contra os maus

pensamentos, procure ficar ao lado de quem te faz bem, converse com quem pode te

ajudar a ter um olhar positivo.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Momento é de calma, não adianta ter pressa para fazer as suas atividades, isso só vai

trazer ansiedade, respire, o tempo deve ser uma aliado nesse momento e não uma

preocupação.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Essa fase é para saber o que realmente é importante para sua vida, faça essa análise

e deixe a vida acontecer, aproveite o isolamento para um autoconhecimento, isso

pode trazer ansiedade em um primeiro momento, mas depois você ficará mais em paz.

Descubra-se!

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Faça das dificuldades seu maior aliado, invente, reinvente, sorria, chore, faça tudo que

tiver vontade, mas não deixe de lutar, pois através dos sentimentos mais complicados

é onde encontramos os sentimentos mais verdadeiros.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Promova boas ações, converse com as pessoas, ligue para os amigos, fuja do

isolamento mental, não é saudável para você nessa fase tão complicada. Isso pode

trazer depressão.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Faça sua parte, não queira resolver tudo para todos, aprenda isso e vai sofrer menos e

terá maiores resultados. Procure ouvir mais o seu coração e não crie fantasmas onde

não existe.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Agir por impulso pode colocar em risco sua saúde, cuidado, pense muito antes de agir.

Procure conversar mais com seus amigos, com a família e com as pessoas que você

ama, lembre-se que o isolamento é necessário mas não fique isolado de uma boa

conversa.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Aproveite essa fase complicada para dividir com as pessoas que você ama coisas

simples do dia a dia, nada de perder tempo com mágoas do passado, já foi, agora é

hora de olhar para frente. Cuide mais de sua saúde.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Viva com mais intensidade a sua vida amorosa, não deixe que o momento complicado

que estamos vivendo atrapalhe seus relacionamentos. Invista nas boas palavras e nos

bons gestos, isso vai fazer bem para você e para as pessoas que estão a sua volta.