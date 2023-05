Está precisando dormir melhor? Veja o que você pode fazer

Dormir é uma necessidade para todos os seres humanos. Estas horas de descanso são primordiais para que você tenha energia. Mas, algumas pessoas sofrem com o mal do século, a insônia. Se dormir está se tornando um problema na sua vida, aposte nesses encantamentos. Confira esses dois rituais que vão te ajudar a aproveitar melhor os momentos de descanso.







Numa quinta-feira à noite, escreva o seu nome em um pedaço de papel branco. Pegue

um pires virgem, coloque o papel em cima e jogue mel. Acenda uma vela branca para

o seu Anjo de Guarda. Feito isso, coloque o pires e a vela em cima de um armário, de

modo que fique acima da cabeça de todos os moradores da casa. Quando a vela

terminar de queimar, lave o pires em água corrente e jogue fora o papel. Faça essa

simpatia, no máximo, três vezes no mês. E você vai ver como o sono ficará bem mais

leve.







Coloque, entre a fronha e o travesseiro, três folhas de laranjeira e três galhos de

arruda. Deixe ficar por três dias. No terceiro dia, pegue as folhas e os galhos e

queime, jogando as cinzas debaixo de sua cama, deixando por uma noite. Na manhã

seguinte, varra, recolha num saquinho de papel e jogue num jardim.

Previsões para a semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tenha mais paciência com sua vida profissional o progresso vai acontecer, mas terá

que saber esperar a hora certa para se dar bem.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Evite críticas desnecessárias, não é um bom momento para abusar das palavras,

cuidado com a falta de atenção na sua vida pessoal, isso pode custar muito caro.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Sai da rotina, é importante conhecer novas pessoas e fazer novos amigos, só assim

terá oportunidades de mudar o cenário de sua vida.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Aproveite as boas energias para os teus caminhos amorosos, esse é um grande

momento para firmar compromisso e ter mais tranquilidade no coração.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aprenda a ouvir, esse é um bom momento para exercitar a sua fé, tudo vai dar certo,

tenha foco e vai ver como as coisas se encaixaram perfeitamente.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Faça sua semana acontecer, descruze os braços e vá à luta, tudo vai dar certo, basta

ter foco e fé. Não deixe que a pessoa influencie nas tuas atitudes.





Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Cuide para não agir por impulso diante de uma situação delicada, muitas vezes é

melhor esperar outro momento. Aproveite o bom momento financeiro.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Está mais do que na hora de ser feliz no amor, vá atrás e tenha força diante das

dificuldades, tudo vai dar certo, basta ir atrás do que pertence a sua vida.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não aceite um não como resposta, vá atrás do que pertence a sua vida, não deixe de

agir com coerência e vai obter o sucesso que pertence a sua vida.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não adianta reclamar da sua vida, você perde as chances de ser feliz, e aprenda que

na vida nada é para sempre, só o seu caminho. Faça a escolha certa.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Está na hora de seguir em frente, você está sendo observado e vai ser notado, tudo

sairá exatamente como você precisa e merece foco sempre.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Acredite mais em você, não perca tempo com pessoas que só querem sugar sua vida,

cuide para que sua energia permaneça com você.