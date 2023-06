Teste para saber se existe sintonia em um casal

Sintonia é tudo que se precisa para levar um relacionamento a diante, não estou falando de serem iguais e sim ter sintonia, mas nem sempre existe essa sintonia, e como saber se realmente estão sintonizados. Faça o teste com seu amor e veja se realmente estão conectados.



Teste:



- Como vocês identificam que o outro tá num dia ruim? Um dos maiores sinais da

sintonia de um casal é o poder de identificar quando a outra pessoa não está bem, sem

precisar falar com todas as letras. Tem gente que já sabe que tem alguma coisa errada

acontecendo pela resposta do WhatsApp diferente. Mas esse sinal também pode ser

físico: um sorrisinho que não é comum, um olhar de canto, uma levantada de

sobrancelha ou até o tom de voz: pra um casal em sintonia qualquer uma dessas coisas

já é uma resposta de que algo não está bem.



-Qual programa um de vocês não gosta de fazer de jeito nenhum? Tem gente que

nasceu com a alma treinada para enfrentar multidões num show de música, mas

também tem aquela galera que sente vontade de chorar só de se imaginar no meio de

tanta aglomeração. O mesmo vale para passeios no shopping, caminhadas ao ar livre,

idas à academia e por aí vai. Só que, mesmo assim, nem todo mundo sabe desses

"desgostos". Se você está em sintonia, vai saber exatamente o que seu amor odeia, e

se caso for obrigado a ir a algum desses, já sabe como vai convencer. E aí, vocês têm

na ponta da língua qual é o programa odiado um do outro?



-O que um de vocês pode fazer que começa uma briga instantaneamente? Você

pode namorar a pessoa mais paciente e compreensiva do mundo, mas, com certeza,

todos nós possuímos um ponto fraco que joga o autocontrole lá no chão. Saber o que é

isso significa que vocês estão realmente em sintonia, mas também tem outra vantagem:

dá pra vocês dois ficarem bem longe de discussões inúteis e viver dias cheios de paz.



-O que seria muito difícil da outra pessoa perdoar? Todo mundo tem um nível de

coisas que pode aguentar e, saber o que fica depois da linha na vida de quem tá

contigo, é essencial para você tomar o cuidado preventivo de ficar bem longe dela. Tem

gente que já sabe que dificilmente conseguiria perdoar uma traição, ou ter aproximação

com alguém da família ou que não vai com a cara de algum amigo. Descobrir isso aí

não é tão fácil quanto parece - precisa de bastante cumplicidade e sintonia.



-O que você faz que pode tranquilizar totalmente a outra pessoa? Ao mesmo

tempo em que existe uma atitude específica que pode fazer você esvaziar a reserva de

paciência que existe aí dentro, também tem aquela coisinha que acaba com qualquer

tristeza, mesmo que ela nem tenha sido causada por você. Pode ser um chocolate, um

abraço, um carinho. O importante é que sempre funciona e que precisa ser feito por um

de vocês dois.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Procure agir com cautela diante de problemas profissionais, não tem nada pior do que

meter os pés pelas mãos seja firme e forte. Aproveite a semana para resolver

questões amorosas, está mais do que na hora de ser feliz.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Não tenha medo do novo, não existe realização sem risco, claro que os pés nos chão

é importante, mas como saber se algo vai dar certo ou não senão tentar. Procure ouvir

mais o seu coração ele sempre vai ter a resposta certa.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Brigas não podem deixar sua vida atrapalhada, até porque brigar deve ser coisa do

passado, não perca seu tempo com discussões inúteis, sua semana deve ser só de

atitudes positivas.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Procure ter mais força diante das dificuldades, dias de chuvas fazem parte da nossa

vida, pare de reclamar e comece a olhar para frente, assim tudo vai ficar muito mais

leve e fácil de resolver.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não perca tempo com aborrecimentos que não pertence a você, pare de comprar

problemas de outras pessoas. Quem comanda sua história é você. Semana perfeito

para ganhos extras.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Ficar irritada com bobagens é perder tempo, não deixe que sua energia fique abalada

por conversas paralelas ou por pessoas que não torcem por você. Tenha mais fé e

foco e sua vida vai ser muito mais leve.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Mudar de atitude diante de uma situação não é sinal de fraqueza é sinal de

amadurecimento, orgulho não leva a nada, você precisa estar focado no que é bom e

não ficar preso a rótulos.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Pare de reclamar da vida, não adianta queixas e não ter atitudes quer realmente

mudar teus caminhos? Então vá atrás do que é seu e pare de perder tempo com o que

já passou. Semana perfeita para novos rumos profissionais.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Dizer não deverá ser seu lema essa semana, pare de querer resolver tudo para todos,

cuide mais de você, a vida não espera, ela deve ser vivida intensamente e comece a

fazer isso hoje.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não se deixe levar pela conversa das outras pessoas, tenha seu foco, não é um bom

momento para deixar se influenciar por conversas paralelas, elas só vão deixar você

fraco e sem foco, evite isso e sua semana será perfeita.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Momento de pedir ajuda, de dividir e fazer aquela corrente no trabalho, no amor e em

família, quer ter sucesso nas escolhas? Então se una com quem tem a mesma

vibração que você.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Qualquer descontrole pode trazer grandes prejuízos, pense mais reflita e encare os

problemas com mais leveza, tem muita gente torcendo que você perca a cabeça,

então não deixe que isso estrague a sua semana.