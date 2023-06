Transforme sua vida com essas 5 dicas para lidar com a instabilidade emocional

A estabilidade emocional é fundamental para uma vida saudável e feliz. No entanto, manter o equilíbrio emocional diante das adversidades da vida, é um desafio. Muitas vezes, as emoções se tornam tão intensas que acabam prejudicando nossa capacidade de tomar decisões, lidar com conflitos e manter relacionamentos saudáveis.



Então o que diferencia uma pessoa emocionalmente estável de uma instável, são alguns sinais que podem indicar instabilidade emocional em você ou até mesmo em alguém próximo:



Muito sensível a críticas e a rejeição;

Reações emocionais intensas;

Dificuldade em acalmar-se;

Pouca capacidade de empatia com o outro;

Dificuldade em cumprir seus compromissos profissionais e pessoais;

Foge de problemas em vez de encará-los de frente;

Dificuldade em assumir a responsabilidade pelos seus erros, espera que

sejam os outros que resolvam;

Culpa os outros pelos seus insucessos;



Por vezes a instabilidade está associada a algum problema na sua saúde emocional e pode vir acompanhada de outras condições, como ansiedade, depressão.



Se você se identifica com os sinais de instabilidade emocionais mencionados acima, saiba que existem maneiras de lidar com essa condição e recuperar o equilíbrio emocional. Madalena Feliciano, terapeuta e especialista em Programação Neurolinguística (PNL) cita algumas dicas para te ajudar nesse

momento tão desafiador:



1. Procure a causa



“O primeiro passo para lidar com a instabilidade emocional é entender a fonte

do problema. Muitas vezes, a instabilidade emocional está associada a eventos

traumáticos do passado, relacionamentos tóxicos ou problemas de saúde

mental. Ao identificar a causa do problema, você pode começar a trabalhar em

soluções efetivas para lidar com esse desiquilíbrio.” Destaca Madalena

Feliciano.



2. Faça exercícios



Manter-se fisicamente ativo é uma ótima maneira de liberar a tensão e o

estresse acumulado. Exercícios como caminhar, correr, nadar ou praticar ioga

podem ajudar a liberar endorfinas, que são neurotransmissores responsáveis

pela sensação de bem-estar. Além disso, exercícios físicos regulares também

podem melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e aumentar a

autoestima.

3. Ore



Independentemente de suas crenças religiosas, a oração pode ser um

exercício reconfortante para a compreensão das emoções e dos desafios da

vida. A oração pode ajudar a acalmar a mente, trazer clareza e perspectiva e

proporcionar um senso de conexão com uma força superior, o que pode ser

reconfortante em momentos desafiadores.



4. Mude sua rotina



Às vezes, a instabilidade emocional pode ser resultado de maus hábitos ou

rotinas pouco saudáveis. Se você está se sentindo emocionalmente instável,

busque mudar sua rotina diária. Por exemplo, acorde mais cedo, adote uma

dieta mais saudável, pratique atividades que você goste ou faça algo novo.

Essas mudanças ajudam a trazer uma nova perspectiva e a reduzir a tensão e

o estresse.



5. Peça ajuda



Não tenha medo de pedir ajuda quando se sentir vulnerável e dependente. Às

vezes, a instabilidade emocional pode ser um sinal de que é hora de buscar

ajuda profissional. Um terapeuta pode ajudá-lo a identificar padrões de

pensamento e comportamento que contribuem para a instabilidade emocional e

a desenvolver estratégias para lidar com esses padrões de forma mais efetiva.

Além disso, ter alguém para conversar e compartilhar seus sentimentos pode

ajudar a aliviar a pressão emocional e a encontrar soluções para os desafios da

vida.



“A instabilidade emocional pode ser um desafio a se superar, mas não é

impossível. Lembre-se de que a estabilidade emocional não significa estar

sempre feliz, mas sim lidar com as emoções de forma saudável e construtiva.”

Finaliza Madalena Feliciano.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Procure ser você mesmo, não tente agradar á todos, não adianta cada um tem o seu

jeito de ver a vida, siga em frente e cuida mais de você.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Faça a sua escolha sem medo de errar, não se pode resolver a vida de todos, siga seu

coração, afinal ele nunca deixou você errar, usar a razão é bom demais, mas em

certos assuntos só o coração que sabe a resposta.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Semana cheia de grandes conquistas profissionais, aproveite e realize teus sonhos,

não se deixe enganar com promessas vazias, o amor é importante, mas ele precisa

ser verdadeiro.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não abuse da sua saúde, cuide-se mais, nada de deixar para depois. Evite problemas

com o ciúme tente controlar suas atitudes ou poderá ter problemas bem maiores.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aproveite mais a sua semana, as energias estão positivas, então está na hora de

correr atrás dos teus sonhos, descruzes os braços e vá ao encontro do que pertence a

você.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Semana cheia de alegrias, não deixe que nada nem ninguém estrague seu bom

humor, aproveite ao máximo tudo que a vida tem para oferecer, sem medo do

amanhã.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Cuidado com atitudes sem pensar, você está vivendo um momento bem delicado, mas

de grandes realizações, vá com calam pense muito bem antes de agir, você só vai

lucrar..

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não perca seu tempo com pessoas invejosas, cada um tem uma maneira de ver a

vida. Cuide do que é seu, leve em frente teus projetos e seja muito mais feliz.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Encontre uma forma de falar sobre sua vida pessoal sem deixar isso muito exposto,

você está precisando de ajuda, mas não precisa falar demais, porque tudo que é

demais não é bom.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Evite problemas com pessoas ligadas a sua vida profissional, não é um bom momento

para mudar o rumo da sua vida, procure ter mais calma e deixe o universo trabalhar

mais para você.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Suas atitudes estão sendo observadas, vá com calma, não ultrapasse os limites, tudo

vai ficar bem, quando a gente procure fazer o bem, lembre-se disso.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Semana excelente para mexer com dinheiro, fazer empréstimos, vender, comprar,

tudo que está ligado ao financeiro será bem sucedido. Não reclame da vida, tudo fica

bem quando você está bem.