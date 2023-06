Como superei um AVC isquêmico e encontrei a força para me recuperar

Passar por algum problema de saúde sempre é muito difícil, mas precisamos buscar forças para que nosso corpo consiga buscas energia para uma recuperação, por mais difícil que seja o seu problema, sempre existe uma grande força dentro de nós que fala mais alto. Conheça a jornada de superação de Giulliano Esperança e dicas para uma recuperação saudável após um AVC isquêmico.



O AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico é uma condição médica grave que pode ter consequências devastadoras para aqueles que o experimentam. É causado por um bloqueio em uma artéria do cérebro que interrompe o fluxo sanguíneo, resultando na morte rápida de células cerebrais e danos permanentes.

Geralmente, o AVC isquêmico pode ser evitado por meio de uma alimentação saudável e equilibrada.

Giulliano Esperança, é educador físico, e recentemente enfrentou um AVC isquêmico e iniciou uma jornada de recuperação baseada em determinação e cuidado consigo mesmo. Após o AVC, enfrentou problemas de audição e conexão das palavras, mas encontrou forças para continuar se cuidando e inspirando outras pessoas com sua história de superação.



Sintomas e sinais de alerta:



Muitos sintomas são comuns aos acidentes vasculares isquêmicos, como:



– dor de cabeça muito forte, de início súbito, sobretudo se acompanhada de vômitos;

– fraqueza ou dormência na face, nos braços ou nas pernas, geralmente afetando um dos

lados do corpo;

– paralisia (dificuldade ou incapacidade de se movimentar);

– perda súbita da fala ou dificuldade para se comunicar e compreender o que se diz;

– perda da visão ou dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos.



No caso de Giulliano, a área afetada no pós AVC, foi a área da fala e da compreensão.

Sequela que se chama Afasia – é uma das sequelas bastante comuns nas vítimas de AVC,

alterando a capacidade de falar, ler, escrever e ouvir, ou seja, de se comunicar

adequadamente.



A afasia não afeta a inteligência, mesmo que a fala esteja confusa ou alterada. As pessoas com afasia podem conseguir falar e nomear, mas não conseguir usar a essa linguagem de forma funcional e contextualizada. Pode ocorrer ainda situações que a afasia esteja associada com processos cognitivos, como, por exemplo, alteração de memória ou atenção.



Essas alterações têm uma alta prevalência, estudos a respeito do tema apontam que, cerca de 20% a 70% dos sobreviventes de AVC ficam com alteração de comunicação, principalmente na fase aguda do AVC.



Com o passar do tempo esses fatores evoluem, tanto para um comprometimento estagnado

como para melhoria.



No processo de reabilitação, o apoio da família é importante principalmente com limitações na

fala ou linguagem, que podem apresentar vários graus. Algumas pessoas perdem a fala por

completo, sem compreender nada, algumas pessoas conseguem falar poucas coisas e

compreender outras, isso é diferente conforme a pessoa, o grau e local do cérebro que foi

comprometido pelo AVC.



Os tratamentos para a afasia se baseiam em duas abordagens principais. A primeira prioriza a

estimulação da comunicação, buscando melhorar as habilidades de fala e compreensão do

paciente. Já a segunda abordagem foca em habilidades específicas, identificando as

alterações na fala e propondo um tratamento específico para cada habilidade afetada. Isso

ajuda a entender o problema e tratar de forma mais efetiva. Uma das abordagens utilizadas

para o caso do Giulliano, foi a estimulação cerebral através de jogos de compreensão e

estudando novos idiomas para estímulo de novas células neurais.



O AVC isquêmico de Giulliano Esperança foi na região temporal, que é compreendida por dois

blocos, o de Broca e o de Wernicke, nesse caso, a área mais afetada foi a de Wernicke, a qual

é mais fácil de ser trabalhada pelo fato de não ter afetado a área de Broca, que seria mais

grave, porém está sendo um grande desafio para os médicos pois Giulliano não se encaixa nos

fatores de riscos conhecidos. Embora existam fatores de risco conhecidos para o AVC, como

hipertensão, diabetes e tabagismo, muitas vezes o AVC ocorre em pacientes sem esses

fatores de risco. Isso pode tornar mais difícil descobrir a causa exata do AVC e prevenir futuros

episódios. A formação dos trombos que causam o AVC é um processo complexo e ainda não

completamente compreendido pela medicina. No entanto, estudos e pesquisas continuam em

andamento para entender melhor esses mecanismos e desenvolver novas estratégias de

prevenção e tratamento para pacientes com AVC isquêmico, especialmente aqueles que não

se enquadram nos fatores de risco padrão.

Uma das principais dicas que Giulliano usa para cuidar de sua saúde e bem-estar após o AVC

é dedicar um tempo diário para o exercício físico. Ele conta que o movimento é essencial para

estimular a neuroplasticidade e criar novas conexões neurais que favorecem a recuperação.

Por isso, Giulliano Esperança seguiu um programa específico de exercícios adaptados às suas

necessidades e limitações, que inclui treinamento de força, cárdio e alongamento. Dedicando

12 minutos do seu dia para se exercitar, sabe que mesmo em um curto período, é possível ver

resultados significativos.

Além do exercício físico, Giulliano conta em suas redes sociais como está cuidando do seu

estilo de vida, prestando atenção à alimentação, estudando, orando e meditando. Ele sabe que

esses hábitos saudáveis podem maximizar os benefícios em sua recuperação e bem-estar.

Giulliano segue uma dieta equilibrada, rica em nutrientes e com baixo teor de gordura saturada

e açúcares refinados. Ele também lê livros e artigos sobre saúde e bem-estar, além de praticar

meditação e oração para reduzir o estresse e a ansiedade.

A alimentação e a prevenção do AVC isquêmico

Uma dieta saudável e equilibrada pode ajudar a prevenir o AVC isquêmico, pois pode ajudar a

controlar a pressão arterial, reduzir os níveis de colesterol e controlar o diabetes. Além disso,

uma alimentação saudável pode ajudar a manter um peso saudável e a reduzir a inflamação,

que é um fator de risco para o AVC isquêmico.

Aqui estão algumas dicas sobre como uma alimentação saudável pode ajudar a prevenir

o AVC isquêmico:

1. Reduza o consumo de sódio: “O sódio pode aumentar a pressão arterial, o que é um fator

de risco para o AVC isquêmico. Reduza o consumo de alimentos processados e salgados e

evite adicionar sal às refeições.” comenta Cris Ribas Esperança.

2. Consuma mais frutas e vegetais: Frutas e vegetais são ricos em vitaminas, minerais e

fibras, e podem ajudar a reduzir a inflamação e manter um peso saudável. Além disso, eles são

baixos em calorias e podem ajudar a reduzir o risco de obesidade, que é um fator de risco para

o AVC isquêmico.

3. Aumente o consumo de grãos integrais: Grãos integrais, como aveia, quinoa, arroz

integral e pão integral, são ricos em fibras e podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol.

4. Consuma mais proteínas magras: Proteínas magras, como peixes, aves, ovos e legumes,

podem ajudar a manter a massa muscular e reduzir o risco de obesidade.

5. Limite o consumo de gorduras saturadas e trans: Gorduras saturadas e trans podem

aumentar os níveis de colesterol e, consequentemente, o risco de AVC isquêmico. Limite o

consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas, como carnes gordas, produtos lácteos

integrais e alimentos fritos. Evite alimentos ricos em gorduras trans, como biscoitos e

salgadinhos industrializados.

6. Consuma mais alimentos ricos em ômega-3: Os ácidos graxos ômega-3são conhecidos

por terem propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a reduzir o risco de um segundo

AVC. Alimentos ricos em ômega-3 incluem peixes gordos, como salmão e atum, sementes de

chia, nozes e linhaça.

A alimentação e a recuperação do AVC isquêmico

Após um AVC isquêmico, a alimentação pode desempenhar um papel importante na

recuperação e na prevenção de futuros AVCs. Cris Ribas Esperança cita algumas dicas sobre

como a alimentação pode ajudar na recuperação do AVC isquêmico:

1. Consuma uma dieta balanceada: É importante que a pessoa tenha uma dieta balanceada

e rica em nutrientes, incluindo uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas

magras e gorduras saudáveis. Os alimentos devem ser ricos em vitaminas, minerais e fibras.

2. Beba bastante água: É importante manter-se hidratado após um AVC isquêmico. A

pessoa deve beber bastante água e evitar bebidas açucaradas e alcoólicas.

3. Reduza o consumo de sódio: Reduza o consumo de alimentos processados e salgados e

evite adicionar sal às refeições. Isso pode ajudar a controlar a pressão arterial e reduzir o

inchaço.

4. Aumente a ingestão de fibras: As fibras são importantes para a saúde do coração e

podem ajudar a reduzir o colesterol. Alimentos ricos em fibras incluem frutas, vegetais, grãos

integrais, nozes e sementes.

5. Consuma alimentos ricos em antioxidantes: Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas

vermelhas, legumes, nozes, chá-verde e cacau, podem ajudar a reduzir a inflamação e o dano

celular após um AVC.

6. Evite álcool e tabaco: O álcool e o tabaco são fatores de risco para o AVC isquêmico e

devem ser evitados ou reduzidos o máximo possível.

7. Consulte um nutricionista: Um nutricionista pode ajudar a pessoa a planejar uma dieta

personalizada que atenda às suas necessidades nutricionais individuais e ajude na

recuperação após o AVC.

Giulliano Esperança encontra força e inspiração em outras áreas da vida, recebendo bênçãos

diárias, mensagens positivas e buscando sempre aprender e crescer. Ele sabe que encontrar

aquilo que te inspira e te motiva pode criar um ambiente mais positivo e propício para a

recuperação. Também se conecta com outras pessoas que passaram por experiências

semelhantes e compartilha seus desafios e conquistas.

Além disso, receber apoio incondicional de pessoas queridas ao seu redor, como seus alunos,

irmão, amigo, mentor e sua esposa, foi fundamenta. Ele sabe que o apoio de pessoas

especiais pode fazer toda a diferença em momentos difíceis e ajudar a manter a determinação

e o cuidado consigo mesmo. Giulliano também conta com suporte profissional, como

fisioterapeutas e médicos, que ajudam em seu processo de recuperação.

É preciso acreditar no poder de transformação e superação, exemplo de que é possível vencer

qualquer desafio com determinação e cuidado consigo mesmo. Sabe-se que é preciso

perseverança e comprometimento para alcançar grandes resultados com pequenos passos.

Giulliano inspira outras pessoas a cuidarem de sua saúde e bem-estar e acreditarem em seu

potencial de transformação.

A jornada de Giulliano Esperança é inspiradora e nos mostra que é possível superar grandes

desafios com determinação e cuidado consigo mesmo. Seja qual for a sua situação, é

importante dedicar um tempo diário para cuidar da sua saúde e bem-estar, buscar inspiração

em sua vida e encontrar aquilo que te motiva a seguir em frente. Com perseverança e

comprometimento, é possível alcançar grandes resultados e superar qualquer desafio.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana produtiva, aproveite para dar mais gás nos seus projetos profissionais, tudo está

conspirando ao seu favor. Não perca seu tempo com problemas familiares eles só mudam

quando você muda.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Bom momento para resolver problemas do passado, lembre-se o passado já foi, mas existem

coisas que existe total necessidade de serem resolvidas para que seu presente e futuro não

fiquem mais preso a ele.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

É hora de pedir ajuda, pare com essa mania de querer resolver tudo por você mesmo, nem

sempre é possível, seja mais flexível e deixe as pessoas fazerem algo por você.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Semana cheia de grandes desafios, mas não teria graça alguma se não tivesse que lutar, afinal

você precisa desses desafios para seu crescimento como pessoa.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Entenda que não tem certo ou errado, existe somente o que você quer fazer, nada é mais

importante que a sua vida, não deixe ninguém decidir o que deve ou não fazer, faça a sua

escolha e siga em frente.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Nada pode ser mais complicado do que esperar algo que precisa muito, mas entenda que o

universo sabe a hora certa, lute e corra atrás, mas saiba que tudo vai vir conforme o seu

momento. Semana cheia de alegria no amor.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Você pode estar até vivendo um momento de inquietude, mas não se preocupe logo tudo

estará bem resolvido, acredite mais nas pessoas, pois sempre tem alguém que vale a pena.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Pare de reclamar da vida, você sempre tem saída para tudo e porque logo agora não

conseguiria achar uma solução. Faça o seu melhor e vai sim colher os bons frutos.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não tenha medo do amanhã, pois ele é feito do hoje, e essa semana você estará desenhando

seu futuro em todos os sentidos inclusive no amor, então tenha foco.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não arrume problema onde não existe, porque essa sua mania de ver as coisas com um

ângulo negativo só traz energia pesada, olhe para frente e veja o melhor, pois ele existe sim.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Mudanças estão chegando, sua vida está tomando forma, não esqueça que ninguém pode

falar por você, faça do seu jeito e use sua intuição.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Não se deixe levar por pequenos problemas, você tem tudo para conseguir uma boa colocação

profissional, então faça seus planos e coloque tudo em prática. Sua semana será muito boa.