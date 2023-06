Como fortalecer unhas e cabelo por meio da alimentação

Quem não gosta de unhas fortes e bonitas. Vamos mostrar para você cinco alimentos baratos, fáceis de incorporar na alimentação e que irão te ajudar e muito a acabar com, por exemplo, queda e quebra dos fios, além de unhas fracas e quebradiças.



OVOS - O ovo de galinha é um alimento naturalmente rico em proteína e biotina,

relacionada ao metabolismo das gorduras, carboidratos e proteínas, essencial para a pele,

cabelos e unhas, além de outras vitaminas e minerais. Seus componentes são responsáveis

por fortalecer e melhorar a matriz da unha, fortificando-a.



PEIXES GORDOS - Os peixes gordos têm na sua composição o ômega 3, que é um tipo de

gordura muito saudável, anti-inflamatória, um ácido graxo essencial que não temos no nosso

corpo, melhora a saúde e a umidade das unhas, deixando-as mais firmes, além do crescimento

dos cabelo. Exemplos de peixes gordos são sardinha, atum e salmão.



ABACATE - Não é atoa que este alimento é frequentemente usado em máscaras para o

cabelo. Mas devemos lembrar que não é apenas a sua aplicação que faz bem para os fios. Ele

também tem gorduras saudáveis tem alta quantidade de vitamina E, que fortificam de dão

brilho aos cabelos.



NOZES - As nozes têm zinco, que é excelente para o cabelo, excelente para o crescimento das

unhas. Têm vitaminas do complexo B, têm um pouco de proteína e têm muitos antioxidantes.



PIMENTÃO - É uma grande fonte de vitamina C, que ajuda na produção do colágeno,

ajudando no crescimento das unhas e dos cabelos. Além disso, o pimentão tem muitos

antioxidantes. Quanto mais colorido ele for, mais antioxidantes ele terá.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Enfrente os obstáculos de uma forma bem madura, pense em tudo e só depois tome a sua

atitude, não se deixe levar pelo calor de uma discussão, nunca dá um bom resultado.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Viva intensamente todas as alegrias da vida, pare de reclamar e olhe para frente, o passado já

foi e nada poderá ser mudado, então seja firme e forte nas tuas decisões e sorria sempre.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Semana perfeita para encontrar novos amigos, novos amores e até mesmo começar a

mudança tão sonhada profissionalmente, energias positivas estão a sua volta, aproveite para

mudar tudo.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Tenha mais foco em tudo que for fazer no seu trabalho, você precisa lidar com gente boa e

ruim, assim é a vida, mas não se deixe levar por qualquer atrito, pois isso pode trazer

complicações futuras.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Estabeleça uma meta e siga em frente, assim que deve começar a sua semana, cheia de

estímulo e com vontade de vencer. Não perca tempo com cenas de ciúmes.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Enfrente o passado de uma forma positiva, esqueça velhas mágoas, e tente resolver questões

familiares, isso vai dar um novo ângulo para o seu caminho, acredite.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Momento perfeito para ajudar as pessoas que estão sempre ao seu lado faça isso e terá a

recompensa de uma forma inesperada, gratidão gera gratidão, tenha sempre isso em mente.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Saiba de sua zona de conforto, está na hora de correr risco, você precisa urgente de mudanças

em sua vida, não fique no mesmo lugar, isso não combina com você, tenha foco e fé.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Está na hora de colocar um ponto final em tudo que atrapalha o seu caminho, pare de

alimentar fantasmas, está na hora de seguir em frente sem medo do futuro, afinal o cenário de

sua vida quem muda é você.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Bons momentos estão chegando a sua vida, aproveite cada segundo, e tenha força diante de

complicações amorosas, nada pode abalar o seu caminho e somente você pode interferir.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Crie uma forma positiva de fazer sua vida dar certo, esqueça o que deixou de acontecer, senão

veio para sua vida é porque não tinha como vir, evite falar demais sobre seu problemas e

comece a organizar o seu espaço.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

A vida dá certo, só trabalhar duro e olhar para frente, sem ficar com medo, invista em você e

não deixe que ninguém fale o contrário, afinal ser feliz é uma questão de escolha.