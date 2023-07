Sinais que os pés nos dão sobre possíveis problemas de saúde

Nossos pés são nossa sustentação, eles também bem são um bom termômetro de como anda nossa saúde, além disso, a falta de atividades físicas como caminhadas eles podem mostrar claramente que precisamos dar uma maior atenção a saúde. Saiba como olhar para os pés de forma detalhada e atenta pode trazer pistas importantes sobre o funcionamento do seu corpo.



Não apenas sinais de doenças preexistentes, mas também de problemas que podem surgir em decorrência da nossa realidade atual.



Vamos a alguns sinais e o que fazer:







Meus pés não entram nos sapatos. Se seus pés aumentam de tamanho com frequência e permanecem assim por dias, é preciso investigar o que está acontecendo. Primeiro, devemos avaliar se isso ocorre de forma apenas um pé ou com os dois. Quando é os dois é afastada a possibilidade de o sintoma estar relacionado à insuficiência cardíaca. Mas se está acontecendo apenas com um é importante prestar atenção pode ser algum problema de circulação.







As dores agudas e crônicas de um modo geral estão relacionadas com alterações da

circulação arterial isso ocorre por ficarmos muito tempo sem nos mexer e sem fazer algum tipo

de caminhada.







Ainda que seja normal sentir frio nos pés sem que isso tenha uma causa mais grave, a

sensação de frio crônico nos dedos pode ser mais um sinal de má circulação sanguínea.

É aconselhável levantar de tempos em tempos e dedicar alguns minutos do dia para um

exercício simples, mas que ajuda a manter a circulação. Basta movimentar o pé como fazemos

ao pisar no acelerador de um carro. Esse movimento ativa as panturrilhas imediatamente.

Outra dica é sempre que possível intercalar o sentar e o andar. Deixar as pernas levantadas ao

fim do dia pelo tempo mínimo de 15 minutos também pode contribuir.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Observe mais e faça menos, esse deve ser seu lema essa semana, você precisa de um tempo

para maturar as ideias e esse é o momento, então não queira tudo de uma vez, deixe as coisas

acontecerem com calma.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Lute mais, às vezes achamos que já fizemos tudo, mas nem sempre é assim, então procure ir

mais a fundo, esse esforço a mais vai fazer a diferença.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Existem duas formas de conseguir seus objetivos, uma é trabalhando muito e outra é sorte,

você tem as duas, então não perca tempo e faça a sua semana render.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Use sua intuição, não perca seu tempo com pessoas confusas, afinal errar é humano, mas

permanecer no erro significa que você não aprendeu nada com a vida.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Evite falar sobre seus planos, existem pessoas que estão ao seu lado de corpo e alma, outras

não, cuidado para não se atrapalhar nas escolhas.



Para os nascidos entre 22/08 á 22/09

Sino

Não perca tempo com o passado, está mais do que na hora de partir para um novo tempo,

problemas complicados serão resolvidos com muito mais facilidade, deixe o universo agir.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Invista na vida, ela está cheia de boas energias, aproveite, curta os amigos, o trabalho, a

pessoa que você ama, e saia da rotina isso vai fazer um bem danado para o corpo e a mente.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Está na hora de adquirir mais conhecimento, tudo vai dar certo, basta ter foco e descruzar os

braços, não julgue nada antes de ouvir todos os lados.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Invista mais em você mesmo, nada é mais complicado do que lidar com pessoas, faça seus

planos, mas conte somente com você.

Faça o que realmente você quer, não tente agradar os outros.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Entenda mais as pessoas, assim você só vai encontrar pessoas que valem a pena, procure

agir mais pela razão tudo que estiver ligado a dinheiro.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Enfrente as dificuldades, não perca seu tempo com relacionamentos fracassados, entenda

melhor as pessoas e procure ficar de boca fechada diante de situações desconhecidas.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Aproveite a vida de uma forma positiva, sem ficar pensando em mágoas ou problemas do

passado, semana positiva para terminar projetos inacabados.