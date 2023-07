Seja você mesmo o seu oráculo, aprenda a fazer previsões e obter as suas respostas

Quem não gosta de saber sobre o futuro, às vezes precisamos de uma dica para fazer algumas escolhas, e que tal você mesmo conseguir fazer isso? Saiba como você mesmo pode fazer suas previsões.



-Para saber a inicial do nome de seu futuro amor, descasque uma maçã inteira de cima para baixo, num único círculo. Arremesse para trás, sobre o ombro, a casca cortada. A letra formada é a inicial.



-Tape os olhos da pessoa que quer fazer uma pergunta e acenda três velas – laranja,

verde e vermelha – diante dela. Misture as velas acesas e peça para a pessoa

assoprar. A primeira que se apagar define se no futuro próximo ela terá uma viagem

(laranja), dinheiro (verde) ou um romance sério (vermelha).



-Ver uma borboleta onde não se espera, faça uma pergunta se ela não voar

imediatamente significa sim você vai conseguir o que perguntou e se caso ela sair

voando imediatamente significa que não, não dará certo o que perguntou.



-Colocar sete folhas de louro sobre o fogo. Se ao queimar fizer muitos ruídos é sim e

se fizerem pouquinho é não.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Está na hora de você assumir as rédeas de sua vida pare de tentar buscar desculpa

para tudo, você é que precisa agir e não ficar esperando pelos outros, faça isso e terá

muito mais conquistas do que imagina.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Use sua intuição para resolver questões profissionais, não deixe que outras pessoas

assumam o teu lugar. Ótima fase para conseguir dinheiro extra.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Entenda as dificuldades, isso vai facilitar para conseguir resolve-las. Nada acontece

por acaso, tudo tem o seu propósito. Siga o seu coração, ele nunca vai falhar.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Tenha um rumo diferente, deixe o novo entrar na sua vida, o medo não é um bom

conselheiro nas horas de dificuldade. Sua semana será cheia de grandes mudanças,

deixe o universo trabalhar.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Errar é extremamente normal, pare de trazer culpa demais para algo tão pequeno.

Faça o seu melhor e aprenda com os erros, isso tem um nome se chama

“amadurecimento”



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Perder tempo com pessoas ou situações negativas é desperdício, use sua capacidade

de entendimento e siga seu caminho, deixe que cada um resolva seus problemas,

cuide de você.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Brigar por ciúmes não chega a lugar algum, pelo contrário pode até fazer com que

você desperdice sua energia com bobagem. Deixe as coisas esfriarem e você verá

como tudo toma uma forma positiva.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Procure ter mais paciência com pessoas que demoram a tomar atitude, nem todo

mundo é como você. Faça o seu melhor e deixe que as coisas se acomodem

conforme o tempo de cada um.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Tire sempre o melhor de cada situação, nem sempre o ruim é tão ruim assim, veja por

vários ângulos e terá mais facilidade para desenvolver o que precisa para sua vida.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Os planos podem mudar, o caminho pode mudar, mas sua essência não. Esteja

sempre aberto ao novo e aos novos rumos, pois os bons ventos estão chegando,

trazendo muitas realizações profissionais e pessoais.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Está na hora de colher os bons frutos, saiba que sua semana terá grandes novidades,

aproveite cada momento porque assim terá certeza que fez a coisa certa. Não se

importe com pessoas negativas.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

A mudança sempre vem para modificar o rumo da nossa vida, não tenha pressa em

resolver questões familiares, elas vão se resolver no tempo certo. Procure ter mais

calma diante de dificuldades amorosas.