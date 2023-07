Vamos espalhar talismãs pelos ambientes da casa?

Pedras, símbolos e outros objetos ajudam a atrair boa sorte e afastar o mau-olhado. Conheçam alguns e saiba como usá-los ao seu favor.



Atire a primeira pedra quem nunca teve um cristal sobre a mesa, um elefantinho de costas para

a porta ou um saquinho com sal grosso no canto da casa. Vamos aprender um pouco de

alguns desses objetos decorativos que tem uma energia fantástica.



CORUJA –Simboliza proteção e sabedoria, além de ser um talismã que repele o mau-olhado.



FILTRO DOS SONHOS– Criado por índios americanos, o filtro dos sonhos ajuda a repelir

pesadelos criados por espíritos do mal. A teia é o filtro e representa o ciclo da vida.



ELEFANTE –É considerado um animal de poder e que carrega para fora energias negativas.

Deixe-o de costas para a porta.



CASAL DE GATOS CHINESES –Eles coçam a orelha, traz fortuna e prosperidade. Deixe-os

em altura superior a um metro.



MÃO DE FÁTIMA –Talismã da boa sorte, afasta o mau-olhado e protege contra todo tipo de

infortúnio.



MANDALA–É um símbolo de harmonia na cultura indiana.

Grande fonte de energia.



CRISTAIS –Trazem boas vibrações aos ambientes da casa.



FONTE DE ÁGUA –deve estar sempre circulando para trazer prosperidade, energias positivas

e dinheiro. Use na entrada ou na varanda.



MENSAGEIRO DOS VENTOS –Renova a energia da casa, além de trazer alegria e bem-estar

aos ambientes.



ENFEITE DE ALHO –Funciona como um amuleto que repele mau-olhado e traz proteção ao

lar.







Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Enfrente os obstáculos de uma forma bem madura, pense em tudo e só depois tome a sua

atitude, não se deixe levar pelo calor de uma discussão, nunca dá um bom resultado.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Viva intensamente todas as alegrias da vida, pare de reclamar e olhe para frente, o passado já

foi e nada poderá ser mudado, então seja firme e forte nas tuas decisões e sorria sempre.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Semana perfeita para encontrar novos amigos, novos amores e até mesmo começar a

mudança tão sonhada profissionalmente, energias positivas estão a sua volta, aproveite para

mudar tudo.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Tenha mais foco em tudo que for fazer no seu trabalho, você precisa lidar com gente boa e

ruim, assim é a vida, mas não se deixe levar por qualquer atrito, pois isso pode trazer

complicações futuras.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Estabeleça uma meta e siga em frente, assim que deve começar a sua semana, cheia de

estímulo e com vontade de vencer. Não perca tempo com cenas de ciúmes.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Enfrente o passado de uma forma positiva, esqueça velhas mágoas, e tente resolver questões

familiares, isso vai dar um novo ângulo para o seu caminho, acredite.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Momento perfeito para ajudar as pessoas que estão sempre ao seu lado, faça isso e terá a

recompensa de uma forma inesperada, gratidão gera gratidão, tenha sempre isso em mente.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Saiba de sua zona de conforto, está na hora de correr risco, você precisa urgente de mudanças

em sua vida, não fique no mesmo lugar, isso não combina com você, tenha foco e fé.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Está na hora de colocar um ponto final em tudo que atrapalha o seu caminho, pare de

alimentar fantasmas, está na hora de seguir em frente sem medo do futuro, afinal o cenário de

sua vida quem muda é você.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Bons momentos estão chegando na sua vida, aproveite cada segundo, e tenha força diante de

complicações amorosas, nada pode abalar o seu caminho e somente você pode interferir.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Crie uma forma positiva de fazer sua vida dar certo, esqueça o que deixou de acontecer, senão

veio para sua vida é porque não tinha como vir, evite falar demais sobre seu problemas e

comece a organizar o seu espaço.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

A vida dá certo, só trabalhar duro e olhar para frente, sem ficar com medo, invista em você e

não deixe que ninguém fale o contrário, afinal ser feliz é uma questão de escolha.