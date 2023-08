Sinais de que seu anjo da guarda está cuidando de você

Às vezes precisamos acreditar que os anjos da guarda existem e cuidam de nós porque é algo que nos conforta.



Não importa a forma que você acha que seu anjo da guarda tem e que papel ele desempenha, há alguns sinais claros que você pode identificar para sentir a presença dele em sua vida:







Certamente você já parou para ver uma nuvem que o impressionou pela sua forma. Lembrou- se de algo, um rosto ou um objeto. Isso faz com que você coloque toda a sua atenção nela e observe bem o seu simbolismo quando outras pessoas apenas parecem ver nela uma massa branca. Os anjos da guarda costumam usar as nuvens para enviar mensagens, avisos ou pistas.







Costuma-se dizer que as penas soltas no chão são sinais de nossos anjos, que estão perto de nós, cuidando amorosamente e protegendo nosso caminho na vida. Se você encontrar uma pena em um lugar estranho, como poderia ser em casa, no seu carro, no corredor do escritório, tenha em mente que é um sinal de que seu anjo da guarda precisa saber quem está com você e lembra que não está sozinho.







Você já fez alguma coisa e de repente sentiu um cheiro doce sem motivo aparente? É uma essência tão agradável e deliciosa que capta toda a sua atenção e transporta-o mentalmente para outro local. Você sentiu um cheiro muito familiar em um lugar onde você não esperava? Os anjos usam os cheiros que nos são familiares e doces para capturar nossa atenção e nos lembram que eles ainda estão lá, que ainda estão presentes em nossas vidas.







Os anjos também usam música e sons para se comunicar conosco. Mas às vezes eles também usam. Você já ouviu uma música cujas letras são uma resposta para algo que você estava pensando? Você já pensou em alguém e, nesse momento, sua música favorita começa a tocar? Tenho certeza de que isso conforta você e faz você se sentir bem.







Os arco-íris são o maior símbolo de que uma promessa nunca será esquecida, que a esperança sempre permanece e que o amor eterno nunca morre. É possível que o seu anjo da

guarda lhe mostre um arco-íris quando você está tendo dificuldades ou muita dor, então você

se lembra de que ele sempre escuta você e cuida de você. Isso sempre estará lá para você.







Quando, de repente, você sente um calafrio que o atinge por dentro, ele se arrepia ou, de

repente, você se sente confortável porque uma sensação de calor o envolve, então é bem

provável que seu anjo da guarda esteja perto de você.

As tentativas de comunicação e os sinais desses anjos estão em toda parte, mas cabe a nós

deixá-los passar ou prestar atenção a eles e levá-los em conta.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Não espere demais das pessoas, faça a sua parte e deixe que cada um busque o que acha

melhor para si mesmo. Não se deixe levar por ciúmes sem motivo.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Cuide para que sua vida tome um rumo do bem, não fique preocupada com o depois, as coisas

são como são, então relaxa e curta as boas energias da semana.











Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não se esqueça de viver cada momento feliz no amor, afinal é fundamental estar em paz com

seu coração, só assim as coisas realmente vão fluir.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Tenha paciência e muita compreensão, nada pode ser só do seu jeito, é importante saber ouvir

e pelo menos tentar de uma forma ou de outra entender, faça isso e sofrerá menos.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Vá em frente e conquiste o que é seu sem essa de ter medo do amanhã, agora é o seu

momento de viver intensamente as alegrias profissionais, vá atrás do que é seu.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Aproveite a semana para colar em dia sua vida, pare de empurrar com a barriga, está na hora

de arrumar tudo no lugar, logo chega 2015 e como fica?



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Pedir é sempre bom, mas agradecer é melhor ainda. Você está com a mania de reclamar da

vida, será que não é você mesmo que está bloqueando as suas realizações? Pense nisso.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Aproveite a semana para buscar novas parcerias, está chegando sua hora e tudo vai ser

exatamente como planejado, só precisa ter fé e foco.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Evite falar sobre sua vida, o momento é de ficar na sua, espere a poeira baixar. Tenha calma

diante das dificuldades, tudo vai ficar bem quando você estiver bem.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Aproveite a excelente fase que vai entrar em sua vida, não terá dificuldade alguma para

resolver questões amorosas e profissionais, tudo vai acontecer da maneira esperada.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Não finja que não viu as situações que estão a sua volta, é importante seguir em frente, mas de

uma forma justa e com a consciência em paz, procure agir de uma forma sábia.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Não se pode deixar para trás aquilo que pertence a sua vida, não ache que você pode ser feliz

sem resolver o passado. Semana com ótima energia profissional, mas tome cuidado com

pessoas invejosas.