Precisando atrair a felicidade para sua vida? Dicas para deixar seu dia mais feliz

Passar por momentos ruins é algo que acontece com todos. Superá-los nem sempre é fácil, porém, fazendo as coisas certas, você pode trazer muito mais felicidade ao seu dia-a-dia. Para que você consiga passar por essas ocasiões desagradáveis, existem algumas dicas que você pode seguir.



1.





Mostrar gratidão às pessoas com quem você convive diariamente ou não é uma boa atitude

que deixará você e quem receber seus agradecimentos mais felizes.



2.





Algumas pesquisas revelaram que gastar dinheiro para beneficiar outra pessoa pode trazer

mais felicidade do que gastar com você mesmo. Por isso, por que não presentear alguém

que você gosta?



4.





Dedicar seu tempo realizando tarefas na qual você tem um talento natural fará com que

sua autoestima suba e você se sinta mais feliz.



5.





Estipule pelo menos 5 boas ações para fazer durante o dia. Pequenos gestos contam e você

pode melhorar a vida de alguém.



6.





Pesquisas mostram que apenas a antecipação de ter um objetivo para realizar durante o

dia, como assistir a um filme que você tem vontade, algo bem simples pode deixar as

pessoas mais felizes.



7.





É comprovado que uma boa conversa e risadas trazem felicidade às pessoas. Procure

passar um tempo com seus amigos e faça seu dia melhor. Mesmo com o distanciamento

social, podemos fazer uma chamada de vídeo ou até mesmo uma boa conversa por

telefone.



8.





Se você anotar pelo menos 3 coisas boas que aconteceram com você durante o dia, você

lembrará que passou por bons momentos e isso deixará você mais feliz.



Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana cheia de grandes realizações profissionais, aproveite essa fase para iniciar novos

rumos na sua vida. Cuidado para não falar demais sobre sua vida amorosa, isso pode trazer

várias complicações.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Não perca seu tempo com o problema de outras pessoas, cuide de você e deixe que cada um

faça o mesmo. Use seu charme para resolver questões amorosas, você está com as emoções

à flor da pele.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Tenha um comportamento mais firme diante de pessoas complicadas, nada de deixar o tempo

resolver questões familiares, pois será um grande erro.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Sai da rotina, busque novidades para sua vida, este é um bom momento para ser feliz em

todos os aspectos, curta cada momento, afinal ser feliz deve ser uma lei.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não perca seu tempo com projetos sem consistência, você pode muito mais do que imagina,

basta ter foco e determinação que tudo dá certo. Acredite mais em você.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Nada vem para nossa vida por acaso, por isso é importante que você corra atrás do que é seu,

sem essa de ficar esperando a sua hora, afinal quem faz o seu tempo é você mesmo.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Aproveite a semana para desfrutar dos amigos e da família, afinal você precisa de muita

energia para vencer os obstáculos do dia a dia, e nada melhor do que buscar forças nas

pessoas que você ama.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Evite falar demais, isso pode atrapalhar o rumo da sua vida e principalmente no seu

crescimento, cuidado, nem sempre as pessoas estão torcendo por você.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Sua semana será cheia de grandes novidades, afinal está mais do que na hora de começar a

colher os frutos. Semana maravilhosa para o amor.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Nunca diga não, afinal a vida dá muitas voltas e uma hora ou outra você vai precisar voltar

atrás em alguma decisão, o melhor é deixar a vida correr sem pressa de nada.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana bem complicada para questões financeiras, cuidado para não gastar demais ou até

mesmo fazer algum empréstimo. Chega de desculpas sobre sua falta de tempo, para o amor o

dia se transforma em noite e a noite se transforma em dia.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Esqueça o passado, olhe para frente, assim deve ser sua semana. O momento de ser feliz é

agora, não adianta ficar preso a sentimentos que não fazem mais parte de sua vida, mude isso

e você terá crescimento.