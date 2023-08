Objetos que podem trazer energias negativas para nossa casa

Sempre falamos sobre boas energias, mas também é importante sabermos quais objetos podem trazer energias negativas para nosso lar, afinal como sempre falo nossa casa é nosso porto seguro, por esse motivo é importante termos perto de nós e das pessoas que amamos só boas energias. Saibam quais são esses objetos que podem trazer energias negativas.







Nunca é bom manter em casa objetos dados por uma pessoa que você não gosta, ou com

quem rompeu a relação de forma traumática. O melhor é tirar esses objetos de casa, doá-los

ou presentear outra pessoa. Pois ele estará ali para lembrar-se de alguma situação ou pessoa

que não faz bem a você.







Vasos com flores murchas ou enfeites com flores secas não caem bem no ambiente. O mesmo

acontece com as plantas e flores artificiais que, por não ter vida, não deixam fluir a energia no

ambiente, e interferem negativamente no equilíbrio energético da casa.







Os espelhos devem estar sempre impecáveis. Se estiverem rachados, manchados ou em mal

estado deveriam sair de sua casa.

Segundo o Feng Shui não devem ser colocados na frente dos pés da cama.







Deixar as tesouras abertas atrai má sorte ao lugar, vamos cuidar para deixá-las sempre

fechadas.







Evitar o acúmulo de roupa velha que não usamos. Elas são um obstáculo que não deixam que

a energia do espaço seja renovada.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Não deixe para depois o que pode ser feito agora, sua semana depende de sua energia, e ela

só vai ter poder positivo se você deixar as coisas fluírem.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Hora de correr atrás dos teus caminhos amorosos, pare de esperar sinais, eles estão todos os

dias batendo na sua porta, então não perca mais tempo é seu momento de ser feliz.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Pedir ajuda não significa que você é fraco, significa que você sabe a hora certa de dividir

tarefas, faça isso e vai ver como as coisas vão crescer muito mais rápido.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não tenha medo de falar o que pensa, está na hora de mostrar realmente o que quer e como

quer, as pessoas tem que parar de falar por você, mas quem coloca limites é você.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Faça planos e parta com tudo para executá-los, sua energia essa semana está extremamente

positiva para conquistas, então não perca tempo com pequenos problemas e faça grandes

conquistas.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Essa semana será uma semana de observação, não tome nenhuma decisão precipitada,

espere o tempo certo para agir e com toda certeza não será essa semana.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Procure ficar longe de tudo que te faz mal, não é um bom momento de agir por impulso, evite

conversas paralelas e principalmente atritos amorosos.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Semana favorável para o financeiro, conquistas profissionais estão a caminho. Use sua

capacidade de entendimento para aceitar certas dificuldades familiares.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não cometa injustiças, deixe as pessoas falarem, escute, depois tire suas conclusões, o melhor

sempre será ouvir, acredite. Aproveite para se jogar no amor.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Faça planos amorosos, você está em uma ótima fase nas coisas do coração. Não deixe que

pequenos conflitos familiares tirem seu bom humor.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Sempre é bom prestar atenção no que vai fazer e falar, nunca ache que pode tudo, pois a vida

é feita de muitas escolhas e de várias pessoas e será sempre bom ter cuidado, porque pode

perder sua grande chance.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

O mundo gira e você precisa aprender a deixar a vida seguir seu rumo, pare de falar do

passado, o que foi já foi, agora é hora de olhar para o futuro e aproveitar tudo que pode do

presente, faça isso e sua vida vai mudar.