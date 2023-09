Quer que o namoro dê certo? 15 dicas infalíveis

Para um namoro dar certo, é preciso deixar alguns hábitos de lado, mas se você encarar isso

como limitação, isso significa que o relacionamento não iniciou bem, e que talvez você não

esteja preparado para uma relação madura. Claro que tudo tem limite, você não pode se sentir

sufocado ou a outra pessoa se sentir aprisionada, isso com toda certeza será um grande erro a

tendência de esse namoro fracassar é muito grande. Tem algumas dicas que podem te ajudar

a ter um amor pleno e feliz.



1- Mantenha a individualidade

2- Afaste o ciúme, ele deve ser um tempero não o sabor todo.

3- Não deixe o romance cair na monotonia.

4- Não se acomode na relação, esse é um dos motivos de muitas separações.

5- Preste mais atenção no seu amor, veja se está feliz, triste ou se precisa de um ombro.

6- Dê um presente de vez em quando sem precisar ter algum motivo

7- Não traia nunca a sua confiança

8- Não minta nem que seja uma mentira boba.

9- Nunca critique as pessoas da família dele ou dela, deixe que o tempo mostre os problemas.

10- Não olhe outras pessoas, principalmente quando estiver ao lado do seu amor, vai parecer

que está fazendo comparações, e ninguém gosta disso.

11- Seja uma pessoa romântica, mas claro sem exageros, acaba soando falso.

12- Procure fazer amizade com as pessoas que seu amor convive.

13- Admita quando você errou, sem achar que está se humilhando, pois admitir é a melhor

forma de conseguir o perdão.

14- Aprenda a gostar de coisas novas, nem sempre o seu mundo é o correto, procure viver o

mundo da outra pessoa, será uma experiência maravilhosa.

15- Respeite quem está do seu lado acima de tudo.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana cheia de grandes alegrias, caminhos abertos para realizações profissionais e muita

energia positiva no amor, aproveite.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Momento de esperar a poeira baixar, não faça nada na correria e muito menos por causa de

alguém, sente acalme-se e pense o que realmente é importante na sua vida, só aí tome uma

atitude.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não existe o complicado, você nunca desanime diante de uma situação negativa, então está

mais do que na hora de mudar esse jogo, corra atrás do que é seu.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

O mundo é feito de escolhas, então pare de reclamar do cenário da sua vida, afinal pense que

se está vivendo uma situação complicada somente você pode mudar isso e mais ninguém,

então aproveite, reflita e mexa-se para dar outro rumo.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Semana com muitas energias positivas, aproveite para resolver questões amorosas, afinal

você precisa dar um rumo no seu coração, faça sua semana acontecer.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Você vai viver um bom momento em família, os conflitos serão resolvidos e o passado vai

realmente ficar no passado. Tenha mais cuidado com sua saúde, afinal é importante estar bem

fisicamente.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Pare de reclamar da vida, isso não combina com você, está na hora de agir e seguir em frente,

tudo tem uma solução acredite nisso e não deixe que energias ruins tomem conta dos teus

pensamentos.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Se entregue mais ao amor, afinal ele tem o poder de mudar tudo, não tenha medo dos

obstáculos nada será maior do que tua boa vontade. Procure ouvir mais e falar menos.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Semana perfeita para colocar em prática seus projetos, tudo vai dar certo, basta ter foco e

determinação, nada vai dar errado. Tenha força e fé.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Agradecer é importante, lembre-se que toda caminhada tem um propósito. Semana com

muitasnovidades aproveite e deixe seu coração falar por você.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Não existe problema sem solução, e essa semana você vai conseguir resolver problemas do

passado e vai conseguir seguir em frente muito mais em paz.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Pare de se preocupar com os problemas dos outros, deixe que cada um ache sua solução, siga

em frente e faça o seu melhor, afinal sua semana será extremamente produtiva em todos os sentidos.