Você tem medo de mau-olhado? Cinco dicas valiosas para se proteger da inveja e das energias ruins

No mundo espiritual, a inveja e o mau-olhado são sentimentos poderosos e negativos que têm



o poder de afetar a qualidade de vida de outros indivíduos. O olho gordo tem relação com

a cobiça e o desejo de obter o que o outro tem e às vezes acontece de maneira inconsciente.



Para evitar que este sentimento negativo afete sua vida, listamos 5 dicas que ajudarão a

bloquear as energias ruins emitidas por pessoas invejosas:



Fortaleça sua espiritualidade

Estar constantemente buscando elevação espiritual e manter esta área da vida equilibrada é

fundamental para evitar que inveja e energias negativas consigam afetar sua vida. Pessoas

que têm uma vida espiritual enfraquecida podem estar mais suscetíveis ao mau-olhado.



Utilize amuletos

Muitos amuletos têm a função de bloquear o mau-olhado e proteger contra a inveja. Um talismã

como olho-grego e pimentas devem estar sempre por perto, na carteira ou na bolsa, para que

as energias ruins direcionadas para sua vida sejam absorvidas pelos amuletos.



Faça banhos energéticos

Algumas ervas como arruda e alecrim aliadas ao sal grosso têm o poder de limpar as energias

ruins e evitar que o olho-gordo afete a qualidade de vida. Dica: ! litro de água, 1 punhado de sal

grosso e 7 folhas de arruda e 1 galhinho de alecrim, ferver tudo, deixar amornar e falar teus

punhos e o pescoço. Vai fechar seus chácaras.



Cultive plantas purificadoras

A natureza é um aliado importante para a limpeza de ambientes, especialmente as plantinhas.

Algumas espécies têm funções energéticas e podem ajudar a blindar a casa da inveja como a

espada-de-são-jorge e o alecrim.



Tenha cristais energéticos

Os cristais são aliados maravilhosos contra as energias ruins e o mau-olhado. Alguns cristais

têm o poder de absorver a inveja e podem ser espalhados pela casa e até utilizados como

amuletos em joias.Pode ser o quartzo rosa ou o cristal branco ou turmalina negra.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Antes de esperar pelos outros veja se você não está parado no tempo, muitas vezes a espera

por outras pessoas vira uma zona de conforto e isso impede seu crescimento, avalie antes de

reclamar da sua vida.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Exigir muito de outras pessoas pode trazer problemas futuros, entenda que cada um tem seu

limite, e muitas vezes esperamos o que não vamos encontrar, então tente ser mais

compreensivo.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Use mais sua intuição, vai fazer uma grande diferença nas mudanças de rumo da sua vida.

Agir com calma e com bastante clareza será a sua grande transformação, acredite você

consegue.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Qualquer dificuldade será vencida, pois você está em um momento muito bom na sua vida,

aproveite para ficar próximo de quem realmente quer você por perto.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Procure ter bons pensamentos, pois energia positiva gera energia positiva, mesmo que pareça

difícil algumas missões, não desanime vai dar tudo certo.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Viver intensamente é importante para que você renove as suas energias, pare de reclamar da

vida ou das mudanças, elas sempre vem para trazer crescimento e novos momentos.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Falar o que sente é muito importante nas relações amorosas, porque só assim a outra pessoa

poderá saber onde e quando precisa melhorar, agora se você não estiver pronta para mostrar

teus pensamentos não terá a paz que precisa.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Sempre que buscamos algo novo precisamos de pessoas novas em nossa vida, não adianta

querer o novo com o mesmo cenário, isso não vai acontecer. Mudanças são importantes

sempre.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Antes de reclamar da vida veja se você não está estagnado por medo ou por não querer abrir

mão de algo. Lembre-se que qualquer mudança sempre vem regada de privações, qualquer

conquista sempre terá uma renúncia.





Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Análise sempre seu coração antes de tomar uma decisão, qualquer sentimento de amor não se

pode deixar a razão tomar conta, o amor é para ser vivido e não questionado. Sinta o amor.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana perfeita para conquistas financeiras, você terá grandes novidades de ganhos extras,

isso vai dar uma direcionada no rumo do trabalho e principalmente um grande descanso no

bolso.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Evite expor seus projetos, não é um bom momento, é ora de maturar as ideias e só depois que

realmente estiver bem claro o que quer fazer, aí sim tome um rumo e procure as pessoas

certas. E como achar as pessoas certas? O universo vai te guiar, acredite.