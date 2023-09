Quer uma bolsa ou uma carteira recheada de dinheiro?

Quem tem uma bolsa ou carteira organizada? Caso você não tenha essa preocupação de organização, veja o quanto é importante. Uma bolsa e uma carteira organizadas é sinal de boas energias nas finanças.

Confira as dicas e arrume a sua bolsa e a sua carteira.



1-Pedacinhos de papéis com anotações, listas de compras, comprovantes de débito

e/ou de crédito, cartões de visita, lembrete do retorno do médico, notas fiscais,

minicalendários. Uma verdadeira montoeira de papéis habita bolsas e carteiras sem

necessidade. Revire a sua e veja o que realmente precisa ser guardado.



2-Não deixe logo à vista seus cartões de crédito ou talões de cheque que são

símbolos de prosperidade, isso deixa exposto e não necessita dos outros verem isso.

3-Aproveite as bolsas e carteiras com muitas repartições e/ou divisórias para deixar

tudo organizado: agenda, celular, chaves, nécessaire, remédios.



4-Cada um no seu lugar. Assim, fica mais fácil de localizar os itens e a energia circula

melhor.



5-Cores boas para bolsas e carteiras: preto simboliza água, que simboliza dinheiro.

Vermelho é a cor do sucesso e da prosperidade. Prata e dourado lembram riqueza.



6-Para atrair boa sorte nas finanças e prosperidade tenha na bolsa ou na carteira um

galhinho de arruda.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04



Punhal

Procure ter mais calma com as pessoas que você ama, não existe nada mais complicado do

que perder a cabeça diante de pequenas dificuldades que poderiam ser resolvidas.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Una-se com pessoas do bem, esse é um bom momento para resolver questões complicadas,

não perca tempo com energias negativas, siga sua vida e sua intuição.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Viva um dia de cada vez, não queira fazer tudo de uma vez, você precisa pensar antes de agir,

só assim tomará a decisão certa. Ótima semana para conquistas profissionais.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não é hora de correr riscos, faça tudo bem pensado, agir com impulso pode trazer grandes

dificuldades no futuro. Momentos agradáveis no amor.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Tudo pode dar certo, basta você ter equilíbrio e clareza do que realmente quer, não deixe que

pequenos obstáculos atrapalhem seus caminhos.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Fuja de conversas paralelas, muitas vezes você entre em confusão por dar ouvido a esse tipo

de situação, pense nisso antes de falar algo.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Momentos de grandes alegrias, essa semana estará perfeita em todas as áreas de sua vida,

aproveite e curta os bons momentos. Dinheiro extra à vista.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Procure agir com cautela, não tenha medo de dizer o que pensa, mas é sempre bom analisar

todos os ângulos. Semana cheia de novidades no trabalho.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Evite falar demais, você precisa ter mais calma, não invista errado, pare pense e não deixe de

ouvir a sua intuição, isso vai livrar você de confusões.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Semana muito favorável para ganhar dinheiro, não perca tempo e coloque em prática todas as

suas ideias para obter sucesso no trabalho. Cuide mais de sua saúde.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Não deixe que as mágoas do passado atrapalhem os planos do futuro, liberte-se e tenha muito

mais sucesso. Semana perfeita para reconciliações.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Nunca faça nada que não gostaria que fizessem com você, coloque-se no lugar da outra

pessoa e veja se realmente fez a coisa certa, não magoe quem não merece.