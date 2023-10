Os bichos e nossa personalidade

Vamos escolher um dos bichos e descobrir um pouco da nossa personalidade, mas só vale

um, e são animais que muitas vezes nem achamos interessantes, mas o que vale é o que sua

mente mais escolheu. Nossa mente é capaz de mostrar o que realmente queremos expressar.



Faça o teste com os amigos e descubra um pouco mais sobre eles.



Qual você prefere:

Cavalo, Galo, Caranguejo, Louva-Deus, Águia, Borboleta ou Pomba. (escolha somente um e

confira)



Resultado:



Cavalo

Você é realmente um dos tipos ambiciosos. Selvagens, livres e crus, você é levado a ter

sucesso e a ser livre, independentemente de onde esteja. Você nunca foge de um dia de

trabalho e você não teme uma briga. Sua personalidade é exemplar, honesta e motivada.



Galo

A sua principal característica de sua personalidade é a perseverança. Um galo não é sempre

manso, é rápido, inteligente, persistente e apesar do corpo pequeno, os galos são conhecidos

por serem criaturas ferozes. Você como eles, pode parecer inofensivo com sua aparência, mas

quando se importa, há poucos que podem lutar como você.



Caranguejo

Difícil do lado de fora, suave do lado de dentro. Os caranguejos também são conhecidos por

serem extremamente leais. Se você olhasse para dentro de si, você acharia que você sempre

foi leal (seja a você ou a outras pessoas). Você sempre colocou as necessidades de seus

entes queridos à frente e nunca, nem em seus pensamentos mais loucos, você considerou

enganar ou trair aqueles que confiam em você.



Louva-a-Deus

Um louva-a-Deus é um mestre dos sentidos e da paciência. Pode ficar imóvel por horas,

esperando sua presa e age com discrição para caçar. Você tem instintos realmente fortes, é

guiado pela sua voz interior, é focado em seus objetivos e, na maioria das vezes, obtém o que

deseja. Você é um guerreiro.



Águia

Selvagem, livre e feita para voar, uma águia é um dos maiores predadores da natureza, isso

mostra que você também está focado e completamente direcionado para o que você deseja.

Você nunca renuncia às suas decisões e, uma vez que você tiver avistado o alvo, aquele que

mais deseja na vida, você se jogará no chão para agarrá-lo e voar para longe, até o céu, além

do alcance de qualquer pessoa.



Borboleta

Uma borboleta é o símbolo mais conhecido de beleza e mudança. Um casulo que se

transforma em uma das mais elegantes da criação da natureza. Você é adaptável, flexível e

pode se transformar de acordo com suas necessidades e pode fazer o que for necessário.

Você também pode passar pelas situações mais “feias” da vida (em seu casulo), mas, você tem

personalidade para sair e ser a pessoa bonita que você é por dentro e por fora, sem que as

pessoas notem seu sofrimento.



Pomba

Um símbolo da paz e do amor eterno, uma pomba é uma das criações mais bonitas da

natureza. Você tem uma alma sábia. Você é calmo, paciente e em paz consigo mesmo. A paz

interior é uma das coisas mais difíceis de alcançar na vida e você está bem impulsionado para

alcançá-la naturalmente. Você sempre será um símbolo de esperança para alguém.

Previsões da semana



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana cheia de grandes realizações pessoais, tempo de colher e dar uma nova cara para tua

vida. Não perca seu tempo com gente pequena.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Utilize seu tempo ao seu favor, não fique desperdiçando com problemas de outras pessoas,

cuide do que é seu e deixe que cada um faça o mesmo.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Qualquer situação será resolvida de uma forma positiva, não comece a pensar negativo que

isso vai atrair com certeza problemas que não pertencem a você.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Procure ajustar novos caminhos em sua vida, não fique esperando demais por algo que não é

de grande importância, siga sua intuição e vai fazer grandes realizações.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Cada momento é único, entenda isso e aproveite muito mais as boas coisas que a vida está te

oferecendo, invista nas novidades da vida e procure exercer melhor tuas funções nessa vida.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Ficar preso ao passado é o mesmo que não pensar no futuro, você fala tanto em futuro que

quer isso e aquilo, mas continua falando do passado, deixe para trás, quer realmente o futuro,

então faça o seu presente o futuro será consequência.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Falar demais sobre sua vida amorosa será um erro, porque nem sempre as pessoas que estão

com você realmente estão ao seu lado, cuidado, isso pode trazer grandes decepções.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Você tem liderança, tem oportunidades, tem tudo para ser feliz, mas fica arrumando problema

onde não existe, isso só impede de você ter seu crescimento, está na hora de deixar a energia

positiva circular.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Ser feliz é uma questão de tempo, momento e oportunidade. Reclamando de tudo que você

não vai chegar a lugar algum, claro que aceitar tudo como está seria acomodação demais, mas

ficar só reclamando também não resolve, está na hora de ir à luta.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Faça da sua semana a semana mais lucrativa, isso está dependendo só de você, não fique

desperdiçando sua energia com problemas sem fundamento, concentre-se naquilo que

realmente vai mudar o cenário da sua vida.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Usar seu coração para definir metas é um pouco arriscado, procure fazer meio a meio razão e

coração, e pode ter certeza que aí as coisas vão andar.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Você tem sua opinião formada, tem suas ideias, então porque deixar que outras pessoas falem

por você, quer mudar o rumo, assuma você o seu caminho, e não deixe que outras pessoas

falem por você.