Vamos ter "Sexta-feira 13": Dia de azar? De sorte? Ou mais um dia comum?

Para algumas pessoas, sexta-feira 13 é um dia de azar de acordo com a tradição de considerar que o número 13 como um número de má sorte e sexta-feira como um dia propenso a eventos desafortunados.

No entanto, outras pessoas podem encarar esse dia como uma oportunidade de sorte, ou algumas desafiando as superstições e vendo-o apenas como mais um dia comum.



É importante lembrar que a interpretação de eventos como azar ou sorte é subjetiva e varia de

pessoa para pessoa. Se você se encaixa nas pessoas que interpretam como dia de sorte,

aprenda algumas simpatias que vão dar um UP na sua sorte.





Sorte no amor



Sob seu pé esquerdo, escreva o nome da pessoa amada. Após ter feito isso, repita três vezes

as seguintes palavras: “Debaixo do meu pé esquerdo eu te prendo, eu te amarro, eu te

mantenho, pelo poder do universo supremo. Hoje, sexta-feira 13, você vai ficar apaixonado por

mim e confessar o seu amor, vai ficar comigo para sempre e me fará muito feliz. Que você (

diga o nome do seu amor) só tenha pensamentos, olhos, coração, amor, desejos, tesão,

admiração, respeito, carinho e paz somente comigo. Que me peça para ficar contigo o mais

rápido possível e seja um amante fiel, dedicado e completamente apaixonado por mim. Assim

eu quero, assim será”





Sorte no dinheiro



Coloque três folhas de louro, sete cravos-da-índia e um pedaço de canela em pau dentro de

um saco plástico, depois feche-o bem. Guarde esse embrulho dentro de algum pote de

mantimentos e deixe-o lá até a próxima sexta-feira 13. Após este período, pode jogar fora o

saquinho, mas renove o encantamento. Assim, você nunca mais vai ficar sem “dimdim”.





Sorte no trabalho



Para ir bem no emprego ou, se estiver desempregado, até arrumar um, faça esta simpatia:

pegue três galhinhos de arruda e três moedas antigas e coloque-os dentro de um patuá

(saquinho pequeno na cor branca). Costure e depois carregue a simpatia dentro da sua bolsa

ou carteira. Deixe lá até a próxima sexta-feira 13, depois retire o patuá e jogue fora. Se quiser,

pode repetir todo o ritual.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Observe mais e faça menos, esse deve ser seu lema essa semana, você precisa de um tempo

para maturar as ideias e esse é o momento, então não queira tudo de uma vez, deixe as coisas

acontecerem com calma.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Lute mais, às vezes achamos que já fizemos tudo, mas nem sempre é assim, então procure ir

mais a fundo, esse esforço a mais vai fazer a diferença.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Existem duas formas de conseguir seus objetivos, uma é trabalhando muito e outra é sorte,

você tem as duas, então não perca tempo e faça a sua semana render.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Use sua intuição, não perca seu tempo com pessoas confusas, afinal errar é humano mas

permanecer no erro significa que você não aprendeu nada com a vida.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Evite falar sobre teus planos, existem pessoas que estão ao seu lado de corpo e alma, outras

só fisicamente, então cuidado para não se atrapalhar nas escolhas.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não perca tempo com o passado, está mais do que na hora de partir para um novo tempo,

problemas complicados serão resolvidos com muito mais facilidade, deixe o universo agir.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Invista na vida, ela está cheia de boas energias, aproveite, curta os amigos, o trabalho, a

pessoa que você ama, e saia da rotina isso vai fazer um bem danado para o corpo e a mente.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Está na hora de adquirir mais conhecimento, tudo vai dar certo, basta ter foco e descruzar os

braços, não julguem nada antes de ouvir todos os lados.





Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não existe conquista sem renúncia, nada é mais complicado do que lidar com pessoas, faça

seus planos mas conte somente com você.

Não arrume brigas sem fundamento.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Entenda mais as pessoas, assim você só vai encontrar pessoas que valem a pena, procure

agir mais pela razão tudo que estiver ligado a dinheiro.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Enfrente as dificuldades, não perca seu tempo com relacionamentos fracassados, entenda

melhor as pessoas e procure ficar de boca fechada diante de situações desconhecidas.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Aproveite a vida de uma forma positiva, sem ficar pensando em mágoas ou problemas do

passado, semana positiva para terminar projetos inacabados.