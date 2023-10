Como cuidar de uma casa doente

Assim como nós, a nossa casa também fica doente, às vezes nem notamos. É muito frequente chegar em casa e sentir cansaço, fraqueza, dores e muitas outras enfermidades que não conseguimos diagnóstico médico. Tem outros momentos em que estar em casa é sinônimo de brigas e muito stress. Isso tudo se deve a uma casa “doente”, parece bobagem, mas é uma grande realidade. Vamos saber mais sobre esse assunto?



Quais as toxinas de uma casa:



-objetos que você não usa

-roupas que você não gosta ou não usa há tempos

-coisas quebradas, lascadas ou rachadas

-plantas mortas ou doentes

-remédios vencidos

-meias velhas, furadas

-sapatos estragados

-velharias de todo tipo que te ligam a um passado não muito bom.



As tralhas afetam cada área de nossa vida, exemplos:



-Na entrada, acúmulo de tralhas restringem o fluxo da vida, a vida para.

-Empilhadas no chão, em qualquer ambiente da casa nos puxam para baixo.

-Acima de nós, em prateleiras em desordem, são dores de cabeça constantes.

-Sob a cama, traz um sono confuso, sem descanso.

-Espalhadas pela casa, entulham a nossa vida.



Depois que você fizer este “destralhamento”:

-A saúde melhora e de todas as pessoas que moram com você.

-Você fica mais criativa e com mais energia.

-Os relacionamentos ficam mais sólidos.

-Há maior capacidade de pensar e agir.

-Leveza no humor



Comece por gavetas e armários e conclua cada cômodo, faça tudo no seu tempo. À medida

que limpamos nossa casa física, também colocamos em ordem nossa mente. Não se agarre a

nada. Se você começar a se desprender, uma tremenda liberação de energia acontecerá

dentro de você. A energia que estava envolvida no apego às coisas, trará um novo começo.

Vamos “destralhar” ?



Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Aproveite todas as oportunidades da semana, afinal mudar o rumo da sua vida é seu foco. Não

se deixe enganar, sua razão sempre deve estar na frente das emoções diante dos problemas

familiares.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Semana cheia de alegrias e novos caminhos, não fale demais sobre seus planos, deixe as

coisas acontecerem, não é hora de expor os projetos, ainda mais quando eles estão apenas

começando a fluírem.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Evite complicações, o momento é de refletir e depois agir, nada pode tirar você do foco,

cuidado. Não perca tempo com coisas menores, isso só vai enfraquecer sua mente.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Abra o seu coração, a vida é feita de maus e bons momentos, mas cabe a você escolher em

qual situação quer viver. Boa semana para dinheiro extra.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aprenda com os erros, não faça dele um drama, tudo pode ser melhor você é que vai dar a

direção certa de sua vida. Semana favorável para resolver coisas do passado.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Ficar inquieta diante de dificuldades só dificulta teus pensamentos, e com isso leva mais

tempo para conseguires resolvê-los. Procure agir com calma e sabedoria e tudo vai dar certo.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Semana muitas novidades profissionais estão a caminho, procure prestar mais atenção aos

sinais e você vai ver como tudo vai ficar perfeito.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não exija demais das outras pessoas, todos nós possuímos limitações, entenda isso e será

muito mais fácil lidar com a vida, não fuja de problemas familiares, você precisa resolvê-los.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Evite falar sobre sua vida amorosa, afinal isso pertence somente a você, muitas vezes falar

demais traz complicações inúteis. Focar no trabalho é uma boa opção para essa semana.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Sua energia está bem equilibrada, procure aproveitar isso ao seu favor, faça novas escolhas e

principalmente seja muito mais ousada (o) no amor.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Tenha mais tranquilidade para resolver as coisas do coração, sua vida não pode e nem deve

ser uma batalha, isso só poderá deixar você e outras pessoas chateadas, pense nisso antes de

agir por impulso.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Acredite mais nas pessoas, não é porque teve decepções que não se deve mais acreditar na

vida, tudo passa, e o sol nasce todos os dias para nos mostrar isso, levante a cabeça e vá em

frente.