Rituais para aproveitar a energia do dia de Hallowen

O halloween é um tipo de celebração pagã dos antigos povos celtas que viveram no território que hoje é a Inglaterra, França e Alemanha. Primeiramente foi chamado de All Hallow’s Even (noite que antecede o dia de todos os santos) e posteriormente reduzido para Halloween. Muitos celebram esse dia de várias maneiras.

A taróloga Tânia Capacci ensinou alguns rituais para aproveitarmos a energia mística dessa data.



Limpar as energias negativas com a vassourinha da bruxa:



Vamos preparar uma vassourinha da Bruxa: Pegue um galho de manjericão, um galho de folhas de Guiné, um galho de Arruda e uma folha da planta comigo ninguém pode. Juntos todas as folhas e você vai amarrar tudo com uma fita preta e dará sete nós. Feito isso pendure atrás da porta de entrada e deixe lá por 3 meses, passado os tempo pode descartar no lixo e repita novamente no próximo dia de Halloween.



Para afastar os maus fluidos e ter um sono mais tranquilo:



Na noite do dia 31 de outubro coloque um punhado de sal grosso, sete cravos da Índia e um dente de alho em um pote pequeno de vidro e coloque debaixo de sua cama. Reze o salmo número 7 e o salmo 35 para afastar inveja e energias negativas e deixe por 7 dias e depois disso descarte tudo no lixo.





Chá da bruxa para atrair amor e prosperidade:



Deverá ser consumido às 18: 00 no dia do Halloween.

Prepare uma xícara de água quente, coloque três paus de canela, uma folha de louro e um

cravo da Índia, deixe em infusão por 10 minutos, logo depois tome mentalizando seus

caminhos amorosos e sua prosperidade.



Limpeza energética:



Prepare um chá pra borrifar na sua casa. Você vai precisar das cascas de um cebola, cascas

de sete dentes de alho e uma pimenta vermelha. Leve ao fogo com um litro de água, ferva por

5 minutos desligue o fogo depois de frio adicione uma colher de chá de amoníaco.

Essa mistura deve ser colocada em um borrifador, feito isso borrife essa mistura nos quatro

cantos de cada um cômodos de sua casa. A limpeza energética vai fazer muito bem para você

e sua família.





Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana próspera para o financeiro, tudo vai dar certo, caminhos abertos para novas

conquistas. Não se deixa abalar por fofocas, o nome já diz são apenas “fofocas”.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Semana perfeita para firmar compromisso amoroso, chega de fugir do amor, está mais do que

na hora de seguir em frente e ser feliz no amor.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não se deixe enganar por falsas promessas, cuidado, preste bem atenção com quem você

está firmando compromissos. Fique fora de brigas familiares.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Momento de agir com cautela e não desperdiçar sua energia com problemas de outras

pessoas, isso será um grande erro. Tome cuidado com sua saúde, ela está bem delicada.









Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Faça sua vida acontecer, lembre-se que você é que está no comando de tudo e nada pode

abalar as estruturas dos teus planos e sonhos, conte apenas com aquilo que está em suas

mãos e mais nada.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Enfrente a vida de uma forma bem equilibrada, brigar por nada é para quem não tem a

maturidade da vida. Aproveite os bons momentos à dois.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Siga seu caminho sem medo de errar, tudo vai dar certo, o universo está ao seu favor, siga em

frente e seja feliz nas escolhas. Não fique irritado por pouca coisa, aproveite o amor sem

brigas.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Está na hora de colher os bons frutos, tenha paciência diante das dificuldades e proteja sua

vida de uma forma bem equilibrada, não fale muito sobre seus planos, deixe eles acontecerem.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Aproveite cada momento de boa energia, sua semana promete. Não fique perdendo tempo

com pessoas que nada sabem e que querem dar a direção para você.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Tenha mais firmeza nas suas conquistas, nada de perder seu tempo com pequenas situações,

vá em frente e conquiste o que realmente é seu.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Fuja de confusão, você está vivendo um momento de muitas mudanças, e só vai conseguir ter

sucesso se souber pensar e ponderar todas as possibilidades.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Faça sua vida tomar um rumo definitivamente, pare de pensar no passado, está na hora de

olhar para o futuro e ter as tuas conquistas. Semana perfeita para fazer novos amigos.