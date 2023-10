Sete dicas para você obter prosperidade

Ter um bom emprego, um negócio que vai bem e ganhar na loteria ou no bingo são um bom

sinal de que sua vida está próspera. Mas, você sabia que a casa, o local onde passamos mais

de 1/3 de nossas vidas, influencia e muito na prosperidade? E pensando nisso, essa semana

vou dar 7 dicas de harmonização e equilíbrio de ambientes para fazer com que as energias da

prosperidade que existem em nossas casa, circulem e façam a nossa vida mais abundante.



DICAS:



PARA PROSPERIDADE BATER À PORTA



Para que a ela entre totalmente em sua vida, alguns cuidados são necessários:

A casa deve ter uma numeração de fácil identificação, se não a sorte não vai te achar.

A porta deve abrir com facilidade e totalmente. Nada de portas emperradas ou com móveis

atrás que impedem a abertura total.

Ponha um sino de vento de metal atrás da porta. O sino atrai boas energias.



A ABUNDÂNCIA NA SUA CASA



O rio irá trazer, para a casa e seus moradores, saúde, prosperidade e alimentos, levando

embora as más energias. Hoje em dia, não conseguimos ter um rio em nossas portas. Mas,

podemos colocar objetos e quadros que lembrem água. Você pode colocar, pelo lado de dentro

da casa, próximo a porta de entrada, uma fonte de água ligada, um aquário com peixes, uma

gravura ou quadro com um rio, mar e barcos, uma foto de um local que tenha cachoeira ou

motivos náuticos. Tudo para atrair prosperidade.



O FOGO DA PROSPERIDADE



Você sabia que o fogão é considerado o caixa forte ou cofre da casa. Seu elemento é o fogo. É

nele que preparamos os alimentos que irão nos dar sustentação e energia no dia-a-dia. Alguns

cuidados que você deverá ter com o fogão: Sempre limpo e impecável; Todas as bocas e o

fogão funcionando bem;

Nada de lixo perto dele, é anti-próspero.



CUIDADO COM ENTULHOS E LIXOS



Muito cuidado para não ficar acumulando e guardando objetos, papéis, roupas e lembranças

que não tem mais utilidade e uso. Estes “entulhos ” provocam a energia estagnada, o que

atrapalha a prosperidade da casa. Faça uma avaliação e limpeza geral. Abra espaço em sua

casa e vida. Não se esqueça de colocar o lixo para fora também.



MUITO VERDE NA CASA



Abuse de plantas. Elas trazem boas energias. Coloque muitas flores amarelas e vermelhas,

pois atraem prosperidade e abundância. Arranjo de girassol também é muito usado para atrair

riqueza.



MESA DE JANTAR



A mesa de jantar, da sala ou da cozinha, é o local onde as pessoas se reúnem para as

refeições e para conversar. Considera-se um local de prosperidade. Coloque sobre a mesa um

belo arranjo de flores ou uma fruteira cheia de frutas. Se houver espaço, coloque na parede um

espelho para refletir a mesa de jantar e dobrar a prosperidade.



LADRÃO DA ABUNDÂNCIA



Muito cuidado com os banheiros, são ladrões de abundância. Mantenha sempre a porta do

banheiro fechada e a tampa da privada baixa. Já irá ajudar bastante.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Ótima semana para resolver questões emocionais, não faça nada que não queira fazer, essa

será a sua arma contra as más energias. Aproveite melhor o seu tempo, não deixe nada para

depois.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Bom momento para reciclar sua vida, procure ficar em harmonia entre corpo e mente, nada

pode ser pior do que deixar a vida passar e você nada fazer.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não se iluda com propostas gigantescas, saiba que tudo acontece no seu tempo, basta você

dar uma boa oportunidade para o destino, olhe para frente, siga seu foco e seja feliz.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Evite brigas amorosas, isso não vai chegar a lugar algum, tudo acontece na hora certa, deixe

sua vida mais leve, pare com cobranças sem fundamento.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Tenha mais paciência com as pessoas que estão à sua volta, nem sempre tudo é do jeito que

você quer, é preciso ter calma diante das dificuldades, elas existem justamente para você

crescer.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Tenha mais fé, só assim vai encontrar a harmonia que tanto procura, não adianta buscar ajuda

sem ter realmente sua cabeça voltada para o que quer.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Procure agir com a razão diante das dificuldades profissionais, não se deixe levar pelo coração

isso poderá trazer grandes problemas no futuro.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Semana cheia de grandes alegrias profissionais, vá em frente e faça seu caminho brilhar, nada

poderá tirar você do seu foco, momentos de grandes decisões.





Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Sua vida está em constante mudança, esse é um bom momento para realização profissional,

não deixe para depois o que vai te fazer feliz hoje.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Procure manter-se fora de confusões familiares, não é um bom momento para envolvimento

com assuntos que não pertencem a você. Sai mais, isso vai ajudar em novas relações.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana boa para firmar novas alianças, sejam elas comerciais ou amorosas, nada pode ser

mais importante do que estar feliz na sua vida pessoal.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Cada conquista deve ser comemorada, a vida tem lhe dado respostas, você abriu mão de

várias coisas em sua vida, está no momento de colher bons frutos, siga em frente e aproveite.