Entenda as causas do ciúme excessivo e aprenda a controlá-lo para melhorar seus relacionamentos

Atitudes como o sentimento de posse e o excesso de ciúmes, são decorrentes de

uma insegurança profunda, normalmente originada nos relacionamentos familiares durante a

infância. O ciúme é um sentimento próprio do ser humano, mas passa a ser um problema a

partir do momento em que deixa de ser apenas um sentimento esporádico para se tornar

uma obsessão constante.



A insegurança, por sua vez, gera a desconfiança: a pessoa passa a suspeitar de traição e a

enxergar fatos corriqueiros da relação como grandes problemas. Mas o que fazer para lidar

com esses sentimentos?



Cuide da autoestima



Você precisa aprender a se amar para depois ser amada por outras pessoas. Elabore uma lista

com as suas principais qualidades e cole em algum lugar visível – pode ser o espelho ou a

parede em frente ao computador, a ideia é vê-la muitas vezes ao dia para se lembrar do que é

muito bom em você.



Todo mundo tem defeitos, mesmo pessoas de sucesso, lindas e simpáticas. O truque é

aprender a conviver com eles, tentando melhorá-los quando possível. Nada supera o bom-

humor – e seus efeitos em longo prazo são maravilhosos para a autoestima.



Releve



É preciso deixar claro: seres humanos olham para o que chama a atenção. Não há nada de

extraordinário em admirar o que é obviamente bonito. Esteja mais interessada

no respeito propriamente dito. Não estamos dizendo que você deve ou não deve perdoar

traições concretas, porque isso é uma questão pessoal. Mas não faça um escândalo do nada.

Saiba diferenciar o que é falta de respeito e o que é simplesmente uma condição humana do

olhar.



Controle



Se acontecer – vai acontecer – de notar que uma situação x não se tratou de falta de respeito,

mas, ainda assim, sentir vontade de iniciar uma discussão, conte até mil – ou dez mil. Cante

uma música mentalmente, lixe as unhas, leia um livro, qualquer coisa. Exercite o autocontrole.

É difícil, mas com o tempo você vai notar que está se tornando uma pessoa mais tranquila e

menos ansiosa, o que é benéfico, principalmente, para sua própria saúde.



Ajuda profissional



Mesmo depois de tentar os passos anteriores, você perceber que não conseguiu avançar,

sempre é válido buscar a ajuda de um bom terapeuta. Alguns traumas e carências estão tão

estigmatizados na mente que fica difícil livrar-se deles sozinha. Um psicólogo ou

psicoterapeuta pode te ajudar a enxergar melhor as causas da sua insegurança e a encontrar a

melhor forma de lidar com ela.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana positiva para realizar coisas novas em todos os ramos, seja familiar, afetiva ou até

mesmo profissional, aproveite essa energia e coloque em prática os projetos.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Aproveite mais a vida e deixe de lado o passado, ele não pode ser atrapalhar mais sua vida,

está na hora de seguir em frente e ser feliz.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Exija mais de você, não fique esperando que outras pessoas conduzam sua vida, isso será um

erro irreparável, cuidado. Semana positiva para o amor.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Evite falar demais sobre sua vida pessoal, muita gente vai se sentir no direito de dar palpites,

isso pode ajudar você a tomar atitudes precipitadas.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não tenha medo da sua vida profissional, ela terá novidades e você precisa estar focado no

que realmente quer alcançar, agindo assim terá sucesso.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não haja com teimosia diante de algo novo, é através das novidades que vem o crescimento,

entenda isso e conseguirá ter mais sabedoria para conduzir teus caminhos.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Não busque perfeição em tudo, tenha mais flexibilidade em suas atitudes, isso vai evitar

aborrecimentos futuros, ouça e depois fale, esse deve ser seu lema essa semana.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Evite discussões em família, você está vivendo um momento bem delicado nas escolhas, por

isso é importante ser feliz mais para isso busque ao mesmo tempo paz.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Nervosismo é algo que precisa sair da sua vida, muitas chances são desperdiçadas por conta

da sua falta de calma diante das dificuldades.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Tenha maior sucesso financeiro fazendo um planejamento bem detalhado do que é ou não é

importante nesse momento, o dinheiro vem, mas precisa ser bem investido.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana perfeita para crescimento profissional, haja com sabedoria e humildade e tudo vai dar

certo. Evite desperdício de energia com pessoas complicadas.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Sempre existe luz no fim do túnel, depende de você escolher as pessoas certas, assim terá

êxito em seus projetos, escute mais e fale menos.