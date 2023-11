Liderança feminina: como as mulheres estão mudando a cultura corporativa com inovação e comunicação assertiva

A liderança feminina vem ganhando cada vez mais espaço no mundo corporativo, rompendo barreiras e desafiando estereótipos. Mulheres em cargos de liderança demonstram que a diversidade de gênero nas empresas não apenas é benéfica para a igualdade, mas também promove o crescimento dos negócios e a inovação.



*A presença feminina em conselhos de administração de empresas é um tema de grande

importância, como destacado no artigo de Deborah Patrícia Wright na Revista GV Executivo.

Wright, conselheira do Banco Santander e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,

ressalta os impactos positivos que essa diversidade traz em termos de ética, sustentabilidade,

inovação e desempenho financeiro.*



As mulheres têm se destacado cada vez mais como empresárias, assumindo cargos de CEO,

presidentes e fundadoras de empresas. Isso tem sido possível graças ao desenvolvimento de

políticas de igualdade de gênero e à crescente conscientização das habilidades e talentos que as mulheres podem oferecer à mesa.



“A presença de mulheres no mundo dos negócios traz inúmeras vantagens: a diversidade de

pensamento e a promoção de ambientes de trabalho mais inclusivos são algumas delas. Além

disso, estudos mostram que empresas com maior diversidade de gênero em cargos de

liderança têm melhor desempenho financeiro e maior inovação.” Comenta a fonoaudióloga,

especialista em comunicação e CEO da Yutter, Mirna Abou Rafée.



Mirna Abou Rafée lidera um programa para capacitar e treinar profissionais em habilidades de

comunicação, muitos deles mulheres em cargos de destaque. As habilidades como

comunicação assertiva, negociação e, feedback são alguns dos temas treinados, sempre

valorizando a demanda e individualidade de cada uma.



Esses programas são essenciais para ajudar as mulheres a desenvolverem a confiança e as

habilidades necessárias para se destacarem em um ambiente corporativo dominado por

homens. O investimento em treinamento e capacitação é uma estratégia inteligente para

empresas que buscam aumentar a diversidade e a inovação em seus negócios.



“Comunicação e liderança andam de mãos dadas! Líder precisa saber comunicar, sendo essa

liderança feminina ou não. No caso das mulheres, o desafio é redobrado por toda a construção

social envolvida nisso. Uma postura assertiva, escuta ativa e empática são cruciais para

abertura de conversas construtivas.” Finaliza Mirna Abou Rafée.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Procure ter mais calma com as pessoas que você ama, não existe nada mais complicado do

que perder a cabeça diante de pequenas dificuldades que poderiam ser resolvidas.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Una-se com pessoas do bem, esse é um bom momento para resolver questões complicadas,

não perca tempo com energias negativas, siga sua vida e sua intuição.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Viva um dia de cada vez, não queira fazer tudo de uma vez, você precisa pensar antes de agir,

só assim tomará a decisão certa. Ótima semana para conquistas profissionais.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não é hora de correr riscos, faça tudo bem pensado, agir com impulso pode trazer grandes

dificuldades no futuro. Momentos agradáveis no amor.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Tudo pode dar certo, basta você ter equilíbrio e clareza do que realmente quer, não deixe que

pequenos obstáculos atrapalhem seus caminhos.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Fuja de conversas paralelas, muitas vezes você entre em confusão por dar ouvido a esse tipo

de situação, pense nisso antes de falar algo.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Momentos de grandes alegrias, essa semana estará perfeita em todas as áreas de sua vida,

aproveite e curta os bons momentos. Dinheiro extra à vista.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Procure agir com cautela, não tenha medo de dizer o que pensa, mas é sempre bom analisar

todos os ângulos. Semana cheia de novidades no trabalho.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Evite falar demais, você precisa ter mais calma, não invista errado, pare pense e não deixe de

ouvir a sua intuição, isso vai livrar você de confusões.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Semana muito favorável para ganhar dinheiro, não perca tempo e coloque em prática todas as

suas ideias para obter sucesso no trabalho. Cuide mais de sua saúde.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Não deixe que as mágoas do passado atrapalhem os planos do futuro, liberte-se e tenha muito

mais sucesso. Semana perfeita para reconciliações.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Nunca faça nada que não gostaria que fizessem com você, coloque-se no lugar da outra

pessoa e veja se realmente fez a coisa certa, não magoe quem não merece.