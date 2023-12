Presentes de natal que trazem boas energias

Hora de começar a pensar nos presentes, nem sempre é uma tarefa fácil. Quem está

pensando em dar algo útil para mobiliar e decorar a casa? Se a pessoa que você quer

presentear gostado estilo oriental, que tal dar um presente que siga esse estilo? Os presentes

inspirados nesta arte têm o objetivo de trazer energias positivas para qualquer ambiente.



É uma arte que pode ajudá-lo a decorar sua casa buscando levar paz e harmonia para dentro

dela. Esses objetos são ideias para presentes de Natal.



Espelhos



Um belo espelho duplica energia positiva que reflete e ajuda a aumentar a visão da vida. Um

espelho é um presente útil para amigos que vivem em uma casa pequena é adequado como

presente também para aqueles que vivem em uma casa com vista para uma bela paisagem. A

vista refletida no espelho amplia os seus aspectos positivos para a casa.



Velas



As velas dão energia em um ambiente, aumentando a inspiração, a liberdade e a diversão. As

velas ajudam a reacender a paixão pela vida.



Vasos de plantas



Vasos de plantas trazem energia vital e ajudam a purificar o ambiente, e se o vaso for feito de

bambu atrai riqueza e fortuna na casa onde ele está localizado.



Buda Sorridente



A estátua do Buda rindo simboliza um homem feliz e traz riqueza, renda e sucesso na casa

onde está localizada. Coloque a estátua no local certo o ideal é colocá-la em uma mesa perto

da entrada, posicionando o Buda na direção da porta.



Gatos da Sorte

Os gatos são um presente de sorte e bom presságio para o início de um novo ano. A pata

levantada recorda a capacidade desse símbolo em atrair energia positiva. Suas cores têm

características específicas. Por exemplo: O preto afasta energias negativas, os verdes estudos

bem sucedidos e o vermelho chamam prosperidade para os negócios. Estes gatos são

chamados de Maneki Nekoe são considerados auspiciosos principalmente para os

comerciantes, empresários e homens de negócio em geral, são adequados não só para a casa,

mas também para as lojas e escritórios.



Sinos

Os sinos desempenham um papel importante. Seu som traz energia positiva e afastar forças

negativas revitaliza sua casa.O lugar ideal onde colocá-los é perto da porta da frente, onde

deve ficar suspenso por um fio. É considerado auspicioso é um presente ideal para amigos

que estão vivendo um momento estagnado e precisam dar uma mudada na vida.



Fontes

As Fontes estimulam o movimento positivo da energia fazendo tudo fluir de uma forma

agradável, ótimo presente para aquela pessoa especial.



Sinos para o ar livre

Os sinos para pendurar ao ar livre, na frente da casa, são considerados um símbolo de boa

sorte. Oferecem sons agradáveis, especialmente graças ao vento ou uma simples brisa, e

trazem energia positiva.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

É tempo de recomeçar, não tenha medo do amanhã, você é inteligente suficiente para

conquistar teus objetivos, siga em frente e faça o seu melhor. Cuidado com brigas no amor.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Evite emprestar dinheiro, semana difícil para as finanças, procure ficar longe de pessoas que

querem firmar compromissos que envolvem dinheiro, momento de maturação.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não corra riscos, pense muito antes de tomar uma atitude, cuidado, você está em uma fase de

observação. Invista mais no amor você está com ótimas energias.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não tenha medo do futuro, seu destino pertence somente à você, ótimo momento para realizar

novos projetos e concluir estudos, vá em frente e seja feliz.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Cada dia é um novo dia, então pense se vale a pena deixar se levar por pequenas desavenças,

pense muito nisso, afinal perder tempo com gente pequena não vai trazer nenhum

crescimento, procure ser feliz e esqueça o resto.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Você que comanda seu destino, lembre-se disso e tenha mais foco e encontre solução para

tudo, até problemas bem antigos, siga em frente e não perca tempo com pessoas complicadas.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Faça suas escolhas, pare que querer tudo e não querer nada, isso só vai atrapalhar o rumo da

sua vida profissional, o momento é de realização vá em frente e conquiste o que é seu.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não reclame de pequenas dificuldades, elas existem justamente para tornar suas convicções

mais fortes. Cuidado com brigas no amor, você não está sempre com toda razão.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Faça sua parte e deixe que cada um faça a sua, não queira resolver tudo para todos, aprenda

isso e vai sofrer menos e terá maiores resultados. Procure ouvir mais a sua intuição.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Agir sem pensar pode colocar em risco sua vida profissional, cuidado, pense muito antes de

agir, essa será a maneira mais fácil de chegar lá. Procure sair mais com seus amigos, isso vai

fazer bem para sua alma.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Sua semana está cheia de grandes novidades, aproveite para dividir com as pessoas que você

ama nada de perder tempo com sentimentos do passado, já foi, agora é hora de olhar para

frente. Cuide mais de você.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Procure viver mais a sua vida amorosa, no amor a razão atrapalha mais do que ajuda, amor é

para sentir e não para ter explicação, aprenda isso e será muito mais feliz no amor. Cuidado

com falsidades.