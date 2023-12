Energias das cores do embrulho do presente de natal

Ter uma árvore de Natal decorada e cheia de presentes dentro de casa pode ser usado para

atrair o que desejamos para nossas vidas. Além disso, quando estamos embrulhando um

presente de Natal estamos colocando nossa energia positiva para cada uma das pessoas que

vamos presentear, Podemos usar as cores dos presentes para atrair uma determinada energia

e assim deixamos a vida dessa pessoa muito mais feliz, pois esse é o verdadeiro espírito de

Natal.



Vermelho: vitalidade, movimento, amor e paixão

Rosa: ternura, romance e amor

Amarelo: oportunidades, riqueza e sabedoria

Branco: espiritualidade, paz e amor

Verde: saúde e riqueza

Dourado: fama, riqueza e sucesso

Prata: sucesso, fama e brilho

Azul: calma, paz e harmonia

Laranja: comunicação, vitalidade e alegria

Roxo: poder e fama.



Previsões da semana

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana positiva para realizar coisas novas em todos os ramos, seja familiar, afetiva ou até

mesmo profissional, aproveite essa energia e coloque em prática os projetos.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Aproveite mais a vida e deixe de lado o passado, ele não pode ser atrapalhar mais sua vida,

está na hora de seguir em frente e ser feliz.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Exija mais de você, não fique esperando que outras pessoas conduzem sua vida, isso será um

erro irreparável, cuidado. Semana positiva para o amor.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Evite falar demais sobre sua vida pessoal, muita gente vai se sentir no direito de dar palpites,

isso pode ajudar você a tomar atitudes precipitadas.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não tenha medo da sua vida profissional, ela terá novidades e você precisa estar focado no

que realmente quer alcançar, agindo assim terá sucesso.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não haja com teimosia diante de algo novo, é através das novidades que vem o crescimento,

entenda isso e conseguirá ter mais sabedoria para conduzir teus caminhos.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Não busque perfeição em tudo, tenha mais flexibilidade em suas atitudes, isso vai evitar

aborrecimentos futuros, ouça e depois fale, esse deve ser seu lema essa semana.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Evite discussões em família, você está vivendo um momento bem delicado nas escolhas, por

isso é importante ser feliz mais para isso busque ao mesmo tempo paz.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Nervosismo é algo que precisa sair da sua vida, muitas chances são desperdiçadas por conta

da sua falta de calma diante das dificuldades.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Tenha maior sucesso financeiro fazendo um planejamento bem detalhado do que é ou não é

importante nesse momento, o dinheiro vem, mas precisa ser bem investido.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana perfeita para crescimento profissional, haja com sabedoria e humildade e tudo vai dar

certo. Evite desperdício de energia com pessoas complicadas.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Sempre existe luz no fim do túnel, depende de você escolher as pessoas certas, assim terá

êxito em seus projetos, escute mais e fale menos.