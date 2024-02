Rituais mágicos para fazer sempre no início do mês

Mais um mês começando e a gente sempre quer energias renovadas para alcançar os nossos objetivos. Muitas pessoas fazem alguns rituais para a chegada do novo mês, se você pertence a esse grupo de pessoas saiba algumas dicas bem bacanas para dar boas vindas ao novo mês e

trazer boas energias.



Soprar canela: No primeiro dia do Mês segure canela em pó na mão direita, faça um pedido e

sopre da porta para dentro de casa.



Folha de louro: Escreva um pedido para o mês na folha de louro e guarde dentro da sua carteira.



Acenda uma vela branca: Pedindo proteção e clareza mental para seu anjo da guarda.



Faça um banho de alecrim ou manjericão: Pedindo para começar o mês renovada.



Livramento:



Escreva em um papel branco tudo que precisa se livrar, queime e assopre fora da janela ou porta.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana cheia de grandes realizações profissionais, aproveite essa fase para iniciar novos rumos

na sua vida. Cuidado para não falar demais sobre sua vida amorosa, isso pode trazer várias

complicações.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Não perca seu tempo com o problema de outras pessoas, cuide de você e deixe que cada um

faça o mesmo. Use seu charme para resolver questões amorosas, você está com as emoções à

flor da pele.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Tenha um comportamento mais firme diante de pessoas complicadas, nada de deixar o tempo

resolver questões familiares, pois será um grande erro.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Sai da rotina, busque novidades para sua vida, este é um bom momento para ser feliz em todos

os aspectos, curta cada momento, afinal ser feliz deve ser uma lei.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não perca seu tempo com projetos sem consistência, você pode muito mais do que imagina,

basta ter foco e determinação que tudo dá certo. Acredite mais em você.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Nada vem para nossa vida por acaso, por isso é importante que você corra atrás do que é seu,

sem essa de ficar esperando a sua hora, afinal quem faz o seu tempo é você mesmo.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Aproveite a semana para desfrutar dos amigos e da família, afinal você precisa de muita energia

para vencer os obstáculos do dia a dia, e nada melhor do que buscar forças nas pessoas que

você ama.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Evite falar demais, isso pode atrapalhar o rumo da sua vida e principalmente no seu crescimento,

cuidado, nem sempre as pessoas estão torcendo por você.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Sua semana será cheia de grandes novidades, afinal está mais do que na hora de começar a

colher os frutos. Semana maravilhosa para o amor.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Nunca diga não, afinal a vida dá muitas voltas e uma hora ou outra você vai precisar voltar atrás

em alguma decisão, o melhor é deixar a vida correr sem pressa de nada.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana bem complicada para questões financeiras, cuidado para não gastar demais ou até

mesmo fazer algum empréstimo. Chega de desculpas sobre sua falta de tempo, para o amor o dia

se transforma em noite e a noite se transforma em dia.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Esqueça o passado, olhe para frente, assim deve ser sua semana. O momento de ser feliz é

agora, não adianta ficar preso a sentimentos que não fazem mais parte de sua vida, mude isso e

você terá crescimento.