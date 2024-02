O poder místico da vassoura

A vassoura é indispensável para limpeza de uma casa, mas ela carrega um poder que vai além do

“Varrer”. Quem já não ouviu falar que toda bruxa tem uma vassoura. Com o passar dos séculos a

vassoura trouxe consigo histórias e muito misticismo. Quem nunca ouviu falar que para espantar visitas

indesejadas, colocar uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta principal de sua casa, essa é uma

das curiosidades místicas da vassoura, Quer saber de mais algumas?



Aprenda algumas curiosidades sobre energia mística das vassouras:



Vai mudar de casa? Jogue fora sua vassoura. Compre uma nova, para que as energias sejam

renovadas.



Quer encontrar um novo amor? Varra toda a casa, principalmente o quarto, em uma quarta-feira borrifada com essência de citronela.



Para acabar com a inveja e olho gordo, passe uma vassoura borrifada com essência de capim-limão em

toda a casa. Isso deverá ser feito em uma segunda-feira.



Nunca guarde sua vassoura deitada atrás da porta, ao fazer isso você vai atrapalhar a circulação de boas

energias.



Para que a felicidade esteja sempre em sua casa, varra o ambiente às segundas, quartas e sextas.

Repita a frase "O que é bom fique melhor e que o ruim vá embora", no momento em que faz a limpeza.



Evite usar uma vassoura ou fazer limpeza após as 18h00. Pode trazer energias negativas ao ambiente

Para trazer calmaria e paz ao ambiente, varra o local com uma vassoura borrifada com essência de erva-

cidreira.



Nunca dê sua vassoura a alguém, pois contém muita energia acumulada da sua casa.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tenha mais tranquilidade para resolver os problemas, tudo vai ficar perfeito, basta ter foco e

determinação e terá um bom desfecho.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Novos rumos serão dados na sua vida, tudo vai ficar bem mais fácil e com muito mais satisfação,

aproveite essa nova fase.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Sua semana será incrível em todos os sentidos, não tenha medo de encarar novas etapas, tudo

vai se resolver de uma forma bem positiva. Tenha certeza disso.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Seu caminho vai ser brilhante essa semana, faça o seu melhor, deixe as pessoas que estão do

seu lado participar mais da tua vida.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Tudo tem seu momento, entenda isso e vai sofrer menos com as preocupações, deixe o universo

fazer a parte dele, não tente acelerar o rumo de tudo.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Se entregue ao amor, aproveite as oportunidades da vida, pare de reclamar do passado, ele não

pode mais assombrar o teu caminho. Fale menos o possível sobre seus planos e projetos.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Procure olhar para seus caminhos com mais firmeza, você tem a mania de ver tudo de uma forma

negativa, isso só atrapalha tuas energias.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Você vai entrar em uma fase excelente para novos rumos profissionais, não tenha medo do novo

e invista muito em novos conhecimentos.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Cuidado com conflitos amorosos, isso pode te deixar em uma situação bem complicada. Evite

falar sobre seus planos, nem sempre as pessoas estão do seu lado, abra o olho.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Procure ficar mais animada, a vida está em uma ótima fase, mas curta os amigos as pessoas que

você ama, e principalmente use sua intuição, ela vai ajudar muito você.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Aproveite sua semana para organizar sua vida em todos os sentidos, faz tempo que você vem

empurrando com a barriga decisões importantes na sua vida afetiva.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Momentos bem agradáveis em família aproveite para conversar sobre seus planos e não deixe de

ouvir as opiniões isso vai ajudar muito você a tomar grandes decisões.