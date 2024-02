Dores que podem ser causadas por emoções negativas

Nem sempre as dores que você sente estão ligadas a doenças e a complicações físicas. Como seu corpo é inteiramente interligado, as emoções que você muitas vezes guarda para si, especialmente as negativas, podem causar desconfortos em todo seu corpo. A gente nem imagina, obviamente, mas a verdade é que elas estão diretamente relacionadas aos fatores emocionais do nosso dia a dia. Sentimos às vezes dores nas mãos, nas costas, nas pernas, nos pés e por aí vai. Na verdade, as dores e outros problemas de saúde causados por nosso lado emocional são objeto de estudo da ciência há algum tempo. Parece bobagem, mas não é não, vou listar algumas dores causadas por emoções negativas e o seu significado.



Dores de Cabeça:



Algumas vezes dores de cabeça podem indicar doenças sérias como AVC e até mesmo

aneurisma, mas as dores de cabeças que não aparecem em diagnósticos geralmente são de

emoções negativas relacionadas ao estresse e pressão acumulada do dia a dia.



Dores no pescoço: Senão é um torcicolo pode ser causado por emoções negativas que retemos

como um sentimento de culpa ou até mesmo não conseguirmos nos perdoar de algo.



Dores nas costas: Caso não tenha diagnóstico de problemas na coluna é bem possível que seja

energia emocional negativa, como falta de apoio ou até mesmo preocupações financeiras e

trabalho.



Dores nos pés: Significa que você está reclamando demais e agradecendo menos as coisas que

estão acontecendo na sua vida.



Dores nos tornozelos: Significa dificuldade de apreciar as coisas boas da vida, está muito mais ligada no trabalho do que na diversão.



Dores nas panturrilhas:Você está armazenando emoções negativas como ressentimento, tente

ser um pouco mais amorosas com as pessoas, as dores vão passar.



Dores nos joelhos: A sua energia emocional está afastando as pessoas de você, existe muito

orgulho e vaidade na sua vida, procure melhorar esses sentimentos.



Dores no quadril: Muita ansiedade no seu dia a dia, isso deixa você com muitas dores.



Dores nos ombros: Quando você está vivendo uma forte pressão, há muitos problemas ao

mesmo tempo como se o mundo inteiro estivesse sobre você.



Dores nas mãos: Essa dor está ligada a momentos onde você vai ter que interagir com outras

pessoas e existe uma timidez muito grande dentro de você.



Dor no cotovelo: Essa dor reflete a resistência a qualquer tipo de mudança, teimosia e muitas

vezes excesso de ciúmes.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04



Punhal



Não deixe para depois o que pode ser feito agora, sua semana depende de sua energia, e ela só

vai ter poder positivo se você deixar a vida fluir.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Hora de correr atrás dos teus caminhos amorosos, pare de esperar sinais, eles estão todos os

dias batendo na sua porta, então não perca mais tempo é seu momento de ser feliz.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Pedir ajuda não significa que você é fraco, significa que você sabe a hora certa de dividir tarefas,

faça isso e vai ver como as coisas vão crescer muito mais rápido.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não tenha medo de falar o que pensa, está na hora de mostrar realmente o que quer e como quer,

as pessoas tem que parar de falar por você, mas quem coloca limites é você.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Faça planos e parta com tudo para executá-los, sua energia essa semana está extremamente

positiva para conquistas, então não perca tempo com pequenos problemas e faça grandes

conquistas.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Essa semana será uma semana de observação, não tome nenhuma decisão precipitada, espere o

tempo certo de agir e com toda certeza não será essa semana.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Procure ficar longe de tudo que te faz mal, não é um bom momento de agir por impulso, evite

conversas paralelas e principalmente atritos amorosos.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Semana favorável para o financeiro, conquistas profissionais estão a caminho. Use sua

capacidade de entendimento para aceitar certas dificuldades familiares.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não cometa injustiças, deixe as pessoas falarem, escute, depois tire suas conclusões, o melhor

sempre será ouvir, acredite. Aproveite para se jogar no amor.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Faça planos amorosos, você está em uma ótima fase nas coisas do coração. Não deixe que

pequenos conflitos familiares tirem seu bom humor.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Sempre é bom prestar atenção no que vai fazer e falar, nunca ache que pode tudo, pois a vida é

feita de muitas escolhas e de várias pessoas e será sempre bom ter cuidado, porque pode perder

sua grande chance.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

O mundo gira e você precisa aprender a deixar a vida seguir seu rumo, pare de falar do passado,

o que foi já foi, agora é hora de olhar para o futuro e aproveitar tudo que pode do presente, faça

isso e sua vida vai mudar.