Não deixe que notícias ruins prejudiquem sua saúde

Não é nada fácil viver em tempos difíceis, está cada dia mais complicado é muita correria, muitos

altos e baixos, e assim a vida segue, mas muitas vezes algumas notícias ruins afetam nossa

saúde e não podemos deixar isso acontecer. E como evitar danos à saúde no meio de tantas

confusões em nossas vidas? Cabe a cada um de nós impedirmos que os ruins nos atinjam

indiretamente.



Algumas dicas para evitar que a nossa saúde fique prejudicada:



Durma bem– o sono restaurador mantém o equilíbrio dos hormônios responsáveis pela

felicidade e pelo humor



Tente ter uma atividade física como rotina– uma caminhada diária mesmo que pequena ajuda

a colaborar com a sua saúde mental.



Fique perto de pessoas que lhe querem bem– amigos e familiares que te acolhem e valorizam

e prestigiem são as pessoas com quem você deve manter contato, pois se sentir querida é

importante.



Evite ou se afaste das pessoas que não parecem lhe querer bem– “amigos” e familiares que

só sabem apontar defeitos em você e no que você faz , as maldades devem ficar bem longe.



Mantenha contato com as pessoas do bem da sua vida– um happy hour, uma reunião em

casa ou um “oi” pelo Whatsapp/uma interação nas redes sociais são boas formas de manter os

vínculos com as pessoas que lhe fazem bem.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tempo de renovação, vem ai novos caminhos no amor e profissional, sua energia está em alta,

aproveite os bons momentos que a vida está trazendo para você.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Essa semana você vai estar com muita criatividade e vontade de correr risco, faça o que seu

coração mandar, mas não deixe que pessoas negativas atrapalhem seus planos.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Tenha força diante das dificuldades profissionais, você está sendo observado em todos os

sentidos, então não deixe para depois o que pode ser feito agora, fale com as pessoas certas e

você conseguirá resolver teus problemas.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Tenha mais paciência com as pessoas que estão do teu lado, pois elas querem teu crescimento,

pare de pensar negativo, isso é bobagem, a hora é de seguir em frente e fazer as coisas

acontecerem.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Semana maravilhosa para o amor, tudo que você precisava nessa fase da vida, então curta, saia

mais , fique aberta para um novo amor, ou até mesmo firmar um compromisso, chegou sua hora.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Tenha mais força diante dos obstáculos, eles são muitos, mas se você ficar esperando que as

soluções apareçam, esqueça que você precisa correr atrás do que realmente é seu.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Ter calma deverá ser o seu lema essa semana, parece complicado, mas é o mais acertado,

mesmo que precise contar até mil, conte, para que não venha ter problemas futuros, essa é a dica

da semana.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Confiar em si mesmo não está sendo fácil ultimamente, tudo está bem complicado para isso, mas

faça uma força, pois você é capaz sim, não tenha a menor dúvida disso, vá em frente e conquiste.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Deixe o passado para trás, olhe para frente, pois você tem tudo para encontrar a tua felicidade e

principalmente seu rumo, o que interessa é o seu hoje para que possa fazer um futuro melhor.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Qualquer irritação pode colocar você em uma situação difícil, então procure ter calma, ouça mais

e só depois tome sua decisão, agindo dessa maneira sua semana será confortável.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Está na hora de excluir aquilo que não faz bem para sua vida, a muito tempo vem empurrando

com a barriga, mas agora é hora do basta, faça isso e se sentirá mais leve.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Sua semana tem tudo para ser perfeita, basta deixar a teimosia de lado e começar realmente a

prestar mais atenção no que é realmente importante, tenha mais foco.