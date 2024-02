Alguns sinais mostram que seu anjo da guarda está cuidando de você

Às vezes precisamos acreditar que os anjos da guarda existem e cuidam de nós porque é algo que nos conforta.



Não importa a forma que você acha que seu anjo da guarda tem e que papel ele desempenha, há alguns sinais claros que você pode identificar para sentir a presença dele em sua vida:



Formato nas nuvens



Certamente você já parou para ver uma nuvem que o impressionou pela sua forma. Lembrou-se de algo, um rosto ou um objeto. Isso faz com que você coloque toda a sua atenção nela e observe bem o seu simbolismo quando outras pessoas apenas parecem ver nela uma massa branca. Os anjos da guarda costumam usar as nuvens para enviar mensagens, avisos ou pistas.



Penas soltas



Costuma-se dizer que as penas soltas no chão são sinais de nossos anjos, que estão perto de

nós, cuidando amorosamente e protegendo nosso caminho na vida. Se você encontrar uma pena

em um lugar estranho, como poderia ser em casa, no seu carro, no corredor do escritório, tenha

em mente que é um sinal de que seu anjo da guarda precisa saber quem está com você e lembrar

que não está sozinho.



Um agradável cheiro incomum



Você já fez alguma coisa e de repente sentiu um cheiro doce sem motivo aparente?É uma

essência tão agradável e deliciosa que capta toda a sua atenção e transporta-o mentalmente para

outro local. Você sentiu um cheiro muito familiar em um lugar onde você não esperava? Os anjos

usam os cheiros que nos são familiares e doces para capturar nossa atenção e nos lembram que

eles ainda estão lá, que ainda estão presentes em nossas vidas.



Sons e música



Os anjos também usam música e sons para se comunicar conosco. Mas às vezes eles também

usam. Você já ouviu uma música cujas letras são uma resposta para algo que você estava

pensando? Você já pensou em alguém e, nesse momento, sua música favorita começa a

tocar? Tenho certeza de que isso conforta você e faz você se sentir bem.



Arco-íris



Os arco-íris são o maior símbolo de que uma promessa nunca será esquecida, que a esperança

sempre permanece e que o amor eterno nunca morre. É possível que o seu anjo da guarda lhe

mostre um arco-íris quando você está tendo dificuldades ou muita dor, então você se lembra de

que ele sempre escuta você e cuida de você. Isso sempre estará lá para você.



Calafrio ou calor súbito



Quando, de repente, você sente um calafrio que o atinge por dentro, ele se arrepia ou, de repente,

você se sente confortável porque uma sensação de calor o envolve, então é bem provável que

seu anjo da guarda esteja perto de você.



As tentativas de comunicação e os sinais desses anjos estão em toda parte, mas cabe a nós

deixá-los passar ou prestar atenção a eles e levá-los em conta.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana de grandes realizações pessoais, momentos de muitas novidades, as boas energias

estão chegando na sua vida, aproveite cada momento e não deixe que outras pessoas atrapalhem

seu sucesso.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Sempre que quiser algo faça, não espere para que outros venham fazer por você, tenha sempre

isso bem claro dentro da sua mente, afinal quem é toma conta dos teus caminhos é você. Não

espere o aval de ninguém apenas faça.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Pense bem antes de mudar de trabalho, essa semana as energias não estão favoráveis para

mudanças, tanto no profissional quanto no pessoal, espere mais um pouco para fazer isso.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Sempre que for fazer algo contra uma pessoa, pense se gostaria que fizesse isso com você, não

se deixe levar por conversas paralelas, reflita muito antes de tomar qualquer atitude, uma vez que

a palavra lançada ao vento não tem mais como segurar.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Espalhe paz e amor, e receba isso de volta, essa é a lei da vida, não desacredite disso, pois por

mais difícil que esteja tua caminhada essa semana, saiba que será mais complicado se você

distribuir desafetos.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Hora de buscar novos rumos profissionais, você está esperando o que para correr atrás do que é

seu? Chega de ficar reclamando o momento é de atitude, as energias estão favoráveis para

mudanças.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Agir por impulso pode custar muito caro, cuidado, pense antes de agir, e principalmente, analise

todos os lados, nunca é demais ter cuidado, você está em uma fase bem delicada e precisa ouvir

mais a voz do coração.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Semana cheia de grandes novidades no amor. Você conseguirá resolver o passado e começará a

trilhar um novo tempo, aproveite para curtir mais a vida, sem ter medo do futuro, pois o futuro

começa agora.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Procure ter mais fé nas coisas que você faz, pare de achar que tudo vai dar errado, enquanto ficar

com essa preocupação, vai deixar de curtir o que está dando certo ou o que vai dar certo, siga teu

coração e lute mais pelo o que é seu.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Promessas devem ser feitas e cumpridas, sempre que não conseguir cumprir avise antes, pois

atrás de uma promessa tem uma alguém esperando pelo o ato. Não faça esforços a mais do que

cabe em você, isso só vai prejudicar tua caminhada. Diga não e pronto.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Sua vida é coberta de coisas boas, o que falta é você perceber que elas estão ali. Pare de

reclamar, olhe para frente, veja como tudo se encaixa, basta ter foco e fé que tudo vai acontecer.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Mudar de rumo não significa abrir mão de algo, mudar de rumo significa ficar mais feliz, não

encare como renunciando algo, encare como buscando novo desafio, agindo assim tornará mais

fácil suas novas escolhas.