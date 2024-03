Seja você mesmo o seu oráculo, aprenda a fazer previsões e obter as suas respostas

Ter uma direção sobre o futuro é algo que sempre trouxe curiosidade à humanidade. Sempre estamos querendo saber o que vai acontecer, quais passos tomar e por aí vai. Mas existem alguns truques que você mesmo pode fazer para obter suas respostas. Vamos tentar?



-Para saber a inicial do nome de seu futuro amor, descasque uma maçã inteira de cima para baixo, num único círculo. Arremesse para trás, sobre o ombro, a casca cortada. A letra formada é a inicial.



-Tape os olhos da pessoa que quer fazer uma pergunta e acenda três velas – laranja, verde e vermelha – diante dela. Misture as velas acesas e peça para a pessoa assoprar. A primeira que se apagar define se no no futuro próximo ela terá uma viagem (laranja), dinheiro (verde) ou um

romance sério (vermelho).



-Ver uma borboleta onde não se espera , faça uma pergunta se ela não voar imediatamente

significa sim você vai conseguir o que perguntou e se caso ela sair voando imediatamente

significa que não, não dará certo o que perguntou.



-Colocar 7 folhas de louro sobre o fogo. Se queimar fizer muitos ruídos é sim e se fizerem pouquinho é não.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Procure ser você mesmo, não tente agradar a todos, não adianta cada um tem o seu jeito de ver a

vida, siga em frente e cuide mais de você.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Faça a sua escolha sem medo de errar, não se pode resolver a vida de todos, siga seu coração,

afinal ele nunca deixou você errar, usar a razão é bom demais, mas em certos assuntos só o

coração que sabe a resposta.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Semana cheia de grandes conquistas profissionais, aproveite e realize teus sonhos, não se deixe

enganar com promessas vazias, o amor é importante, mas ele precisa ser verdadeiro.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não abuse da sua saúde, cuide-se mais, nada de deixar para depois. Evite problemas com o

ciúme, tente controlar suas atitudes ou poderá ter problemas bem maiores.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aproveite mais a sua semana, as energias estão positivas, então está na hora de correr atrás dos

teus sonhos, descruzar os braços e ir ao encontro do que pertence a você.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Semana cheia de alegrias, não deixe que nada nem ninguém estrague seu bom humor, aproveite

ao máximo tudo que a vida tem para oferecer, sem medo do amanhã.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Cuidado com atitudes sem pensar, você está vivendo um momento bem delicado, mas de grandes

realizações, vá com calma pense muito bem antes de agir, você só vai lucrar..

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não perca seu tempo com pessoas invejosas, cada um tem uma maneira de ver a vida. Cuide do

que é seu, leve em frente teus projetos e seja muito mais feliz.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Encontre uma forma de falar sobre sua vida pessoal sem deixar isso muito exposto, você está

precisando de ajuda, mas não precisa falar demais, porque tudo que é demais não é bom.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Evite problemas com pessoas ligadas a sua vida profissional, não é um bom momento para mudar

o rumo da sua vida, procure ter mais calma e deixe o universo trabalhar mais para você.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Suas atitudes estão sendo observadas, vá com calma, não ultrapasse os limites, tudo vai ficar

bem, quando a gente procurar fazer o bem, lembre-se disso.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Semana excelente para mexer com dinheiro, fazer empréstimos, vender, comprar, tudo que está

ligado ao financeiro será bem sucedido. Não reclame da vida, tudo fica bem quando você está

bem.