Leve as boas energias da primavera para sua casa

Entre todas as estações do ano, a primavera é a que mais tem sinergia a estação traz cores, alegria e renovação para nossas vidas, Apostar em flores e plantas para sua casa, principalmente em ambientes que podem concentrar mais energias negativas como banheiro, entrada da casa e nos cantos dos cômodos. Boas opções são: verbera, crisântemo, jasmin, girassol, orquídea, rosas, amor perfeito e violeta.

Descubra abaixo os significados de cada cor para escolher suas flores de acordo com a sua necessidade:



Vermelho –simboliza: amor, paixão, coragem, força, determinação.

Amarelo –representa prosperidade, tranquilidade, racionalidade, felicidade, amor puro.

Brancas –para quem busca paz e a presença de pessoas verdadeiras por perto.

Rosa – fidelidade, carinho, companheirismo, honestidade ou até mesmo gratidão.

Lilás ou roxo: mistério, inteligência, autodescobertas, intensidade e perseverança.

Laranja: significa vitalidade, vigor, persistência e vitória.



Lembre-se:



“Para momentos de transformação, comece eliminando tudo aquilo que não tem utilidade para sua

casa, como roupas, que não usa mais, objetos quebrados e que trazem lembranças negativas.

Sabe aquela parede que você está prometendo pintar faz tempo? Agora é a hora!!! A primavera é

ótima para realizar transformações positivas e colocar a mão na massa para as suas realizações.”



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04



Punhal

Semana produtiva. Caminhos abertos para realizar grandes negócios. Procure deixar o passado

de fora dos seus pensamentos, pois isso só lhe faz mal.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Não reclame da vida, pois ela tem proporcionado grandes felicidades, pare de reclamar e

aproveite tudo que tem conquistado nos últimos tempo, pedir é bom mas agradecer é melhor

ainda.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Crie uma boa atmosfera em sua casa, pois isso vai ajudar muito você a lidar com as dificuldades

da vida, nada melhor do que ter paz no seu canto sagrado.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Viva os bons momentos da semana, esqueça o rancor, isso só trás limites para você ser feliz,

aproveite os momentos no amor, eles vão fazer uma grande diferença em suas escolhas.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Semana conturbada no trabalho, procure ter mais paciência com as coisas que estão a sua volta e

terá muito mais força para alcançar seus objetivos.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Invista em novos projetos, o momento é bom para ter grandes transformações na sua vida,

aproveite as boas energias e conseguirá resolver problemas que pareciam complicados.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Tenha muito cuidado em falar sobre sua vida pessoal, nem todas as pessoas estão com ao seu

lado, tenha mais calma nas escolhas de quem vai fazer parte dos seus projetos.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Use mais a sua intuição, pois ela vai dar a direção dos teus caminhos, a semana poderá ter

grandes alegrias basta você não perder seu tempo com problemas menores.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Se entregue de corpo e alma ao amor, não fique com medo do futuro, ele só vai existir se você

viver o presente, nada vai dar errado, acredite e siga em frente.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Evite deixar para depois algo que precisa ser resolvido agora, a semana é excelente para realizar

grandes negócios, mas para isso é importante ter foco e determinação.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Não existe nada pior do que o medo, ele impede de você alcançar grandes objetivos, corra atrás

do que é seu e não espere nada de ninguém, faça você mesmo.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Semana cheia de paz, aproveite para ficar com os amigos, com a família e até mesmo com seu

amor, se está precisando acertar a relação esse é o momento. Não fale demais sobre os seus

planos profissionais, pois eles pertencem somente a você.