Conheça algumas plantas que podem evitar o mau-olhado e trazer prosperidade

Arrumar a casa e deixá-la mais bonita é fundamental. E para ajudar nesta tarefa, plantas

conhecidas popularmente para combater o mau-olhado podem contribuir para deixar o lar mais

harmonioso e atrair proteção. Vou dar dicas de algumas plantas que vão deixar o seu lar ainda

mais harmonioso.

Alecrim



Quando parece que a vitalidade da casa foi embora, o alecrim é perfeito para tirar aquele clima

baixo astral. “É um ótimo limpador de fluidos negativos, protege e eleva a energia.



Arruda



Quando o clima na casa está pesado ou aconteceram coisas difíceis, a arruda pode ajudar a

promover uma verdadeira limpeza no ambiente, além de espantar a inveja e o mau-olhado.



Árvore-da-felicidade



É recomendada para ajudar a resolver, principalmente, questões amorosas. Não é à toa que ela

sempre é plantada em duas mudas, conhecidas como macho e fêmea.



Avenca



Muito sensível, a avenca é um verdadeiro termômetro ambiental. “Quando a faixa vibratória da

energia cai muito, ela também se desmancha.



Comigo-ninguém-pode



Esta é a planta ideal para proteger o ambiente de energias negativas. Coloque-a sempre em lugar

sombreado e não regue demais



Dinheiro-em-penca



O ideal é que esta planta fique em pontos estratégicos da casa, perto de onde se guarda coisas

de valor, a fim de atrair dinheiro. Em empresas, pode ser colocada próxima ao departamento

financeiro ou de vendas.



Espada-de-São-Jorge



Para quem quer trabalhar a espiritualidade ou elevar a energia, esta é a planta mais

recomendada.



Guiné



Pode ser utilizada para uma limpeza energética. Popularmente, a guiné também é bastante

conhecida por combater o mau-olhado. Por isso, procure deixá-la próxima às portas de entrada,

para filtrar as energias negativas.



Pimenteira



Uma de suas propriedades mais famosas é afastar energias negativas e pensamentos ruins. Por

isso, é legal colocá-la próxima às entradas da casa.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Momentos cheios de alegrias estão chegando, aproveite cada minuto e não deixe de aproveitar

para ser feliz ao máximo no amor. No trabalho momento de realização.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Não se deixe enganar por palavras bonitas, você é muito mais que isso. Tente ser mais tranquila

nas suas escolhas, só assim a sua vida vai andar.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Ser feliz é uma combinação entre ouvir e falar, isso significa falar menos e ouvir mais, fazer isso e

sua vida vai ter grandes modificações.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Semana perfeita para novas conquistas profissionais, chegou sua vez, vá em frente e não tenha

medo dos obstáculos, você é mais forte que qualquer pessoa e situação.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Use seu poder de sedução, a sua energia amorosa está em alta, nada como aproveitar os bons

momentos a dois e aproveitar para firmar compromisso.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não tenha medo do amanhã, você é quem faz o seu caminho, plante sempre bem e vai colher

melhor ainda, faça isso e será sempre muito feliz em todas as áreas de sua vida.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Arrume um tempo maior para cuidar da sua saúde, não deixe que pequenos problemas afetem

você ao ponto de prejudicar seu físico, é preciso sim cuidar bem da saúde sempre.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não se envolva em confusão, cuidado você poderá ter problemas bem maiores por conta da sua

falta de calma, escute primeiro depois tome atitude.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Procure evitar confusão amorosa, não é um bom momento para falar demais, tenha calma e

procure respeitar o limite de cada um, só assim haverá paz no amor.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não deixe de lutar pelo que é importante na sua vida, bom momento para conquistas

profissionais, terá grandes novidades e será um tempo de grandes realizações, vá em frente e

seja feliz.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Semana importante para sua vida, querer resolver tudo de uma vez, escute,tenha mais calma e

evite dar muitas explicações, falar demais é um defeito que precisa ser evitado.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Todo crescimento depende mais de você do que imagina, terá grandes realizações, mas para que

as coisas aconteçam é preciso ter mais força diante das dificuldades.