Vamos nos desapegar daquilo que não nos faz bem

Fiz uma lista de algumas atitudes que deveríamos abandonar para sermos mais felizes, acredite

nossa vida ficará muito mais fácil. Aprendemos tantas coisas que nos causam dores, estresse e

sofrimento, ao invés de deixá-las todas irem embora, está na hora de buscarmos a liberdade e

tentar ficarmos mais leve e feliz, acredite isso funciona. Comece a partir de hoje, desistir de todas

essas coisas que não nos servem mais, e vamos abraçar as mudanças.







É muito difícil reconhecermos que estamos errados, querendo sempre estar certos, mesmo que

admitir nos custe muito caro. Acredite, não vale a pena. Quando você entrar em uma briga para saber quem está certo ou errado, pergunte a si mesmo: “ Eu prefiro estar certa ou uma pessoa gentil? Qual a diferença que essa briga vai fazer? Será que minha paz é menor que essa discussão







Ter a necessidade de sempre controlar tudo que acontece a você e a sua volta. Seja com as

pessoas que você ama, com os colegas de trabalho ou com estranhos que encontra na rua,

apenas permita-se ser e não controle mais nada. Permita que cada um faça o que quer sem

querer controlar. Quanto você tentar o mundo vai se tornar mais do que vencer sempre.







Pare de culpar os outros pelo que você tem ou não tem, pelo que você sente ou não sente.

As pessoas não têm tanto poder assim sobre sua vida, comece a assumir as responsabilidades da

sua própria vida.







Não tenha mais a necessidade de reclamar sobre aquelas muitas, coisas, pessoas, situações,

eventos que lhe fazem infeliz, triste.

Nada pode fazer você infeliz, nenhuma situação pode fazer você triste a não ser que você permita

que isso aconteça. O poder do pensamento positivo é fantástico.







Não queira impressionar os outros para que eles venham gostar de você.

Isso não funciona desse jeito. Mude isso e descobrirá as pessoas sendo atraídas por você, sem

esforço algum.







Mudar é bom.

Mudar irá ajudar você a fazer melhorias em sua vida e também na vida de pessoas à sua volta.

Siga seu destino, e abrace a mudança não resista a ela.







É difícil. Principalmente quando o passado parece ser tão melhor do que o presente e o futuro

parece algo assustador. Pare de se iludir. Esteja presente em tudo que você faz, e aproveite a vida.

A vida é uma jornada, não um destino. Tenha uma visão clara do futuro. Claro, prepare o futuro,

mas esteja presente no seu agora.







Existem pessoas que vivem a vida de outras pessoas, isso é um grande erro. Pois isso nos deixa

escrava do que os outros pensam e o que é melhor para elas e não para a gente mesmo. Mude

isso e encontre seu caminho. Você tem uma vida, essa aqui, e você precisa vivê-la.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

É tempo de recomeçar, não tenha medo de nada, você está forte o suficiente para conquistar teus

objetivos, siga em frente e agarre o que é seu. Cuidado com brigas familiares.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Evite mexer com dinheiro, semana complicada para as finanças, procure ficar longe de

empréstimos ou pessoas que querem firmar compromissos financeiros, momento de espera.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Não corra riscos no trabalho, pense muito antes de tomar uma atitude, cuidado, você está sendo

observado (a). Invista mais no amor, esse é um bom momento.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Não tenha medo do amanhã, você é dono(a) do seu destino, ótimo momento para realizar novos

projetos e concluir estudos, vá em frente e seja feliz.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Cada momento é único em sua vida, então pense se vale a pena deixar se levar por pequenas

desavenças, pense muito nisso, afinal perder tempo com gente pequena não vai trazer nenhum

crescimento, procure ser feliz e esqueça o resto.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Você que importa o resto é o resto, lembre-se disso e tenha mais foco e encontre solução para

tudo, até problemas bem antigos, siga em frente e não perca tempo com pessoas complicadas.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Faça suas escolhas, pare que querer tudo e não querer nada, isso só vai atrapalhar o rumo da

sua vida profissional, o momento é de realização vá em frente e conquiste o que é seu.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não fique aborrecido (a) com pequenas dificuldades, elas existem justamente para tornar suas

convicções mais fortes. Cuidado com brigas no amor, você não está sempre com toda razão.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Faça sua parte no trabalho e deixe que cada um faça a sua, não queira resolver tudo para todos,

aprenda isso e vai sofrer menos e terá maiores resultados. Procure ouvir mais o seu coração.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Agir por impulso pode colocar em risco sua vida profissional, cuidado, pense muito antes de agir,

essa será a maneira mais fácil de chegar lá. Procure sair mais com seus amigos, isso vai fazer

bem para sua alma.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Sua semana está cheia de novidades, aproveite para dividir com as pessoas que você ama nada

de perder tempo com sentimentos do passado, já foi, agora é hora de olhar para frente. Cuide

mais de sua saúde.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Viva com mais intensidade a sua vida amorosa, no amor a razão atrapalha mais do que ajuda,

amor é para sentir e não para ter explicação, aprenda isso e será muito mais feliz no amor.

Cuidado com falsas promessas.