Dedos dos pés revelam segredos do nosso jeito de ser

Você sabia que os dedos dos pés revelam muito sobre quem somos e como agimos? Pensando

nisso, vou dar uma ajuda para você analisar seus dedos dos pés e os dedos das pessoas que

estão a sua volta.



Dedos murchos ou cheios: Os dedos murchos indicam bloqueio das emoções. Vejamos um

exemplo, o dedão do pé direito, que é associado à alegria, quando murcho significa apatia,

dificuldade de sentir prazer, entende? Se for o dedão do pé esquerdo, o da tristeza, que está

murcho, isso significa que a pessoa não está conseguindo vivenciar suas tristezas, ou seja, anda

anestesiada. Ao contrário, dedo cheio e duro, indica vitalidade, disposição e entusiasmo.



Dedos pontiagudos: Os dedos nesse formato expressam ansiedade e tensão, indicação de

imaginação reprimida. É necessário liberar a criatividade, por em prática ideias.



Dedo de formato arredondado:Esse formato de dedo indica que o indivíduo é diplomático e

amigável.



Protuberância na raiz do dedão do pé (joanete):Quando a protuberância for acentuada, indica

que a pessoa colocou seus próprios sonhos em segundo plano, seus desejos pessoais estão

subordinados aos de outras pessoas.



Dedo em forma de garra:Pessoa fechada e introspectiva, essa forma representa dificuldade de

falar de si mesmo.



Pé Harmonioso:Quando você coloca uma régua na diagonal e todos os dedos tocam a sua

borda, isso quer dizer que você é equilibrado e estável.



Dedão curto em relação aos outros dedos:Você não é capaz de expressar sentimentos com

facilidade.



Dedão grande demais em relação aos outros dedos:É provável que você fale o tempo todo.

Nem ao menos se preocupa com o que está dizendo, desde que possa continuar falando.

Calosidade: Os calos mostram que você guarda mágoas. As calosidades também indicam

frustrações em várias áreas da vida.



Dedo de ponta quadrada: Você não se preocupa em agir com tato. Caso os outros se

incomodem, azar deles. É inflexível.



Dedos separados:Isso leva a crer que você não tem ligação afetiva forte com a própria família,

ou está tentando se distanciar da família.



Dedo escondido:Um dedo escondido por baixo de outro significa que você encobre emoções.

Mesmo apaixonado tem dificuldade de expressar o seu sentimento.



Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Não deixe que pequenos conflitos acabem com sua semana, tente resolver com paciência e

tolerância, isso vai deixar sua semana bem mais suave e não vai gerar problemas futuros.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Toda e qualquer deficiência emocional está ligada a algo que deixou de realizar, procure dentro de

vocês mesmo onde pode estar o erro, e busque uma forma de suprir essa deficiência. Agindo

assim sua semana será bem mais agradável do que pensa.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Sai do lugar, lute mais pelas coisas que são suas, pare de reclamar, é tempo de realização, mas

para que realmente tudo aconteça depende somente de você.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Deixe de lado mágoas do passado, isso bloqueia você para o novo e para o futuro, mude isso

dentro de você, às mudanças boas sempre acontecem de dentro para fora, acredite.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Momento perfeito para novos rumos financeiros, tempo de investir e quem sabe até mudar o

caminho profissional.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Mantenha seus olhos abertos e o coração mais ainda, você vai viver uma ótima fase no amor,

pare de reclamar da vida, pois nada é mais importante do que estar feliz no amor, lembre-se

disso.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Toda mudança requer disciplina, não existe nada que venha para o nosso caminho sem ter que

fazer um plano e seguir ele fielmente, faça isso e colherá grandes frutos.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Não tire conclusões precipitadas, deixe as coisas rolarem, observe, pense bem e só aí tome uma

atitude, assim evitará conflitos maiores e tudo será resolvido com muito mais facilidade.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Semana cheia de grandes novidades profissionais, você vai entrar para uma fase ótima de

conquistas e ganhos extras, aproveite para investir mais em você, faça um curso ou até mesmo

volte a estudar.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Quando se quer realizar um sonho, basta traçar um plano e correr atrás, tudo dá certo, mesmo

que os caminhos estejam cheios de espinhos, não existe dificuldade para fazer o que se gosta,

siga seus instintos e faça acontecer.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Na vida tudo se resolve, não existe dificuldade quando se tem uma boa intenção, tudo se encaixa,

e será assim sua semana, tenha força e fé e pode ter certeza que o resto acontece.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Viver plenamente é a melhor coisa da vida, não deixe de ser feliz por conta dos outros, vá em

frente, curta a vida, prepare-se para o novo, invista em você, e tenha certeza que sua vida vai

acontecer.