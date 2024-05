O poder da pimenta e seu significado e algumas curiosidades

A pimenta simboliza a energia, a proteção, a prosperidade, a sorte, a sensualidade, a sexualidade.



O uso da pimenta remonta há séculos antes de Cristo; utilizada inicialmente na Ásia e na Europa,

atualmente seu uso se disseminou pelo mundo. Existe mais de 200 diferentes espécies e, no

século XV, a pimenta foi um importante tempero de carne, custando um preço altíssimo.



Significado Místico



Muitas culturas utilizam a pimenta como amuletos da sorte, ou seja, contra as energias negativas,

afasta os maus espíritos, o mau olhado e a inveja.



Pés de pimentas plantados nas portas das casas simbolizam a proteção, a sorte e a prosperidade

beneficiada pela presença da planta. Caso a planta morra, significa que ela absorveu o olho

gordo.



Tatuagem



A tatuagem da pimenta é geralmente escolhida por dois motivos: um no sentido de proteção, tal

como se levassem um amuleto, enquanto o outro, pela sua referência à sensualidade.



Pingente



Há pessoas que preferem tê-lo sempre consigo na forma de um pingente pendurado num cordão

ou numa pulseira. Para servir de amuleto contra energias negativas.



Expressões



Pimenta nos Olhos dos Outros é Refresco



Essa é uma expressão popular que significa que as más experiências passadas pelas pessoas

afetam quem está a vivê-las; quem está de fora não consegue realmente sentir o seu peso.



Pimenta Malagueta



Chamar alguém de pimenta malagueta significa dizer que essa pessoa é difícil de lidar.

Previsão da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Não deposite todas as suas fichas em algo que ainda não tem certeza que quer para sua vida,

avalie mais e tenha mais calma nas suas escolhas.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Semana de muitas realizações pessoais, mas lembre-se que pedir é muito bom, mas agradecer

faz uma diferença enorme, não queira que tudo saia perfeito, sempre existe erros para depois

acharmos os acertos.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

A ilusão faz parte da vida, não pense que você é a única pessoa em acreditar demais em algo que

não é o que parecia ser, o que resta a fazer é sacudir a poeira e começar novamente.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Semana bem movimentada, tudo vai ter um desfecho bem iluminado, não vai ter para ninguém, a

semana é sua e o brilho é só seu, aproveite os bons momentos.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não tire conclusões precipitadas, deixe as pessoas e as atitudes mostrarem o que realmente está

acontecendo, nada pode ser pior do agir por impulso e trazer complicações futuras.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Sua energia está fraca, então se cuide mas, fique longe de pessoas negativas ou que gostam de

dar palpites, pois isso vai deixar você bem confuso (a) é um momento de introspecção, faça isso

se feche e espere a poeira baixar.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Semana cheia de grandes alegrias, você estará mais firme e forte para alcançar seus objetivos,

invista em você e pare de se preocupar com os outros, deixe cada um fazer suas escolhas

erradas ou não.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Procure ter mais calma com as pessoas que você ama, não adianta descontar seu desequilíbrio

emocional nelas, afinal são elas que fazem sua vida valer a pena, lembre-se disso antes de perder

a calma.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

As melhores coisas da vida estão em pequenos gestos e pequenas palavras, nunca ache que sua

vida vai ser como os contos de fadas, é preciso aprender que tudo tem seu tempo e sua hora,

assim ficará mais fácil de encarar as adversidades.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Lute mais, acreditemais e tenha pensamentos positivos, é isso que você vai precisar essa

semana, de mais vibrações positivas para resolver problemas complicados.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Esqueça velhas mágoas, elas não podem assombrar sua vida o tempo todo, o que não tem

remédio remediado está, aceite isso e vai sofrer menos além de deixar novas conquistas entrarem

em sua vida.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Toda a energia deve ser movimentada, a energia negativa para sair e a positiva para chegar, mas

isso depende muito de você, pois quem muda o cenário de sua vida é você mesmo, entenda isso

e as coisas vão começar a mudar.