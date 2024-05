Algumas mudanças para termos noites de sono mais tranquilas

Você tem dificuldade em dormir? Pode estar relacionada às energias que circulam no seu quarto. De acordo com Feng Shui, é importante que o quarto esteja organizado para que haja um bom fluxo de energia e o ambiente seja acolhedor.



Vamos mudar essa energia? Vou listar algumas mudanças que vão fazer uma grande diferença para ter

uma boa noite de sono.



1. Seu quarto limpo e organizado



É fundamental que você elimine a bagunça, isso tem um efeito direto nos seus sentimentos e

transmite vibrações negativas. Livre-se dos objetos quebrados, que geram energia estagnada, objetos

desnecessários atrapalham a circulação das energias, mantenha no quarto apenas o que você

precisa. Evite usar o espaço debaixo da cama. Tudo que esteja ali embaixo pode ter influência direta para

não ter uma boa noite de sono.



2. Localização da cama



A cabeceira simboliza a proteção e deve ficar encostada em uma parede, de modo que você consiga ter

uma visão da entrada do quarto. Mas não podemos ter os pés todos voltados diretamente para a porta,

assim receberemos toda a energia que entra e ficaríamos carregados.



3. Espelho



Os espelhos são fontes de energia acelerada e podem perturbar o seu sono. Então, o ideal é não ter

nenhum no quarto, mas caso queira, coloque em uma posição que não reflita a cama.



4. Eletrônicos



Aparelhos eletrônicos emitem ondas eletromagnéticas que não são saudáveis nem para o ambiente, nem

para o corpo, nem para a mente, por esse motivo que o Feng Shui tem como recomendação deixá-los o

mais longe possível da cama, evitando insônia, ansiedade e a negatividade.

Caso não possa afastar o celular, durma com ele fora da tomada, no modo avião ou com wi-fi desligado.



5. Portas fechadas



Deixar as portas de armários e banheiros abertas tem um impacto bastante negativo na energia. Os

banheiros, em especial, são grandes ladrões de energia.



6. Plantas no quarto



Plantas são excelentes para renovar as energias do quarto. As flores são excelentes, agora plantas com

espinhos devem ser evitadas, pois estimulam as discussões.



7. Nada de prateleiras sobre a cabeça



Objetos sobre a cama, principalmente acima da cabeça, criam uma opressão energética, dificultando o

descanso mental e a renovação de energias.



8. Afaste o trabalho e os estudos



Tente guardar seu material de estudo e de trabalho em outro lugar, pois eles são fonte de ansiedade e

preocupação. Se isso não for possível, deixe-os pelo menos fora da vista.



9. Sempre pares



Sempre use na decoração objetos em pares, como almofadas e criados-mudos, incentivando

relacionamentos equilibrados.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Faça a sua parte e deixe que o universo faça a parte dele, nada pode ser pior do que sofrer por

antecedência procure ter calma diante das dificuldades, no amor caminhos abertos.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Exija menos de você, deixe a vida mais leve, sem cobranças. Arrume uma forma de descansar, você está

muito cheia de compromissos e isso não é bom.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Sua saúde precisa de mais cuidados. Não tenha pensamentos negativos, eles podem realmente afetar sua

vida. Cuide mais das pessoas que você ama a vida não é feita só de trabalho.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Semana ótima para encontrar velhos amigos, isso vai trazer muita energia para sua alma. Deixar que as

pessoas falem ouvir é sempre muito bom, é exatamente por isso que Deus nos deu uma boca e dois

ouvidos.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não deixe que seu astral seja afetado por pessoas complicadas, deixe de lado preocupações que não são

suas, isso só vai sugar sua energia e nada vai trazer de bom.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Não perca o pique, essa semana você está com a cabeça a mil, então comece a colocar em prática e vai

ver que aquele problema financeiro será resolvido de uma forma muito simples.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Nada de ficar empurrando com a barriga problemas ligados à família, este é um bom momento para resolver

questões amorosas e familiares, não tenha medo tudo vai ficar bem.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Para evitar aborrecimentos só tem um segredo “não se deixe levar pela irá”, assim você não vai se afetar

com problemas que não são seus, além disso, vai ganhar mais sossego.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Semana perfeita para começar novos empreendimentos e até mesmo um novo trabalho. Não se deixe

enganar por algo que está na sua cara que é mentira, fique de olhos bem abertos.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Nada de ficar perdendo tempo com problemas pequenos, tudo será resolvido de uma forma bem fácil. No

amor cuidado para não deixar que problemas profissionais afetem seu relacionamento.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Cuidado para não se entregar demais, às vezes um pouco de cautela é bom, principalmente quando tem

dinheiro envolvido. Não arrume problema onde não tem.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Invista mais na sua vida amorosa, este é um bom momento para firmar compromisso. No trabalho cuidado

com pessoas invejosas, isso pode trazer muitas complicações no seu crescimento, fique de olhos bem

abertos.