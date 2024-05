Coisas que as mulheres mais odeiam que seus amores façam

As mulheres e seus encantos e desencantos. Cada mulher tem o seu jeito de lidar com a vida, mas uma coisa é certa a maioria vai concordar com algumas atitudes que seus amores fazem e elas odeiam.

Saiba quais as mais populares.



1- Quando pedimos para escolher entre uma coisa e a outra, e a resposta é: "Tanto faz".

2- Quando eles não reconhecem todo o esforço que tivemos nos arrumando e buscamos ficar

bem para estarem ao seu lado.

3- Quando eles recusam dormir ao seu lado, perdendo tempo de vida.

4- Quando a gente quer conversar e puxar assunto e eles respondem com palavras

monossilábicas:"uhum";e "tá".

5- Não querer nos acompanhar em passeios que eles não estão afim por birra -, sendo que somos

companheiras para tudo.

6- Quando estamos irritadas e eles não entendem que não é nossa culpa. Todos nos temos um

mal dia.

7- Considerar-se isento das tarefas domésticas– sendo que todos precisam ajudar.

8- Quando esquecem das datas importantes.

9- O fato de odiarem pedir informação - não dói nem arranca pedaço, pessoal mas isso pode

gerar uma discussão entre você inútil.

10- Quando falam que vão fazer algo e não fazem - frustrando com nossas expectativas.

Mentir por bobagem.

11- Perder tempo com o passado, o que já aconteceu já aconteceu.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Sua semana será cheia de grandes ideias, coloque tudo em prática, não deixe para depois, esse é

o momento de crescimento, não perca tempo com o que pode achar ou o que vão falar. Vá em

frente e conquiste o que é seu.



Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

A vida é feita de bons e maus momentos, mas isso não significa que você precisa ficar só na

lamentação, lembre-se que tudo pode e será resolvido, não existe problema sem solução.



Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Evite brigas em família, elas só desviaram você de seu foco, deixe que cada um ache o seu

caminho. Você vai entrar para uma fase bem promissora, desde que esteja pronto para abrir mão

do que não está somando, aproveite cada momento.



Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Buscar aceitar os seus erros é a melhor forma de seguir a vida, pare de cobrar de você mesmo,

todos estão aqui para aprender e só se aprende errando, lembre-se disso.



Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Não fique pensando demais sobre o amor, sentimentos são para serem vividos e não pensados, o

amor não é matemática não existe um raciocínio lógico, existe apenas viver.



Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Semana quente em todos os sentidos, energias positivas estão a sua volta, aproveite para

resolver questões em família e principalmente dar aquele empurrão nos teus sonhos e amores.



Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Não tire conclusões precipitadas, deixe as pessoas se explicarem, não haja por impulso esse

poderá ser um erro bem complicado de resolver no futuro, lembre-se disso.



Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Essa semana será bem favorável para assuntos financeiros, momento de ganhar mais e buscar

novos caminhos profissionais, sua energia está a mil por hora, vá em frente e conquiste o que é

seu, sem medo algum.



Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não mude de atitude diante de uma conversa, isso poderá ser sinal de fraqueza, analise tudo que

está ouvindo e só depois faça suas modificações, não deixe transparecer insegurança, não é

favorável ficar exposto.



Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Nada pode ser mais complicado do que falar demais, palavras soltas ao vento são difíceis de

segurar ou dar uma direção favorável, pense muito antes de agir por impulso, sua vida precisa de

crescimento e não aborrecimentos.



Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Divirta-se mais e aproveite a vida, trabalhar é bom correr atrás dos sonhos é sempre fundamental,

mas não é só de trabalho que as pessoas vivem, precisamos relaxar pensar mais na nossa saúde

e principalmente aproveitar os momentos ao lado das pessoas que amamos.



Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Não faça tempestade por pouca coisa, não é bom nem para você muito menos para quem está do

seu lado, procure agir com calma com coerência e você vai ver como qualquer problema será

resolvido de uma forma saudável.