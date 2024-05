A posição que você dorme fala muito sobre sua personalidade

Nosso corpo e nossos hábitos revelam muito sobre nossa personalidade. A postura, movimentos e até o

modo como dormimos são capazes de expressar nossos traços mais marcantes. Enquanto dormimos

tranquilamente, nosso inconsciente se liberta de censuras e das pequenas repressões que passamos

durante o dia.

Por isso, a posição na qual dormimos pode dizer muito sobre nós. Essas são algumas posições, confira.



Barriga para baixo e braços abertos



Essa posição extremamente relaxada revela uma pessoa extrovertida, já que os problemas do dia são

incapazes de abalar seu descanso durante a noite. São pessoas que fazem amizades facilmente, ousadas,

mas que não gostam de críticas.



Barriga para baixo e mãos debaixo do rosto



Essa posição pode demonstrar que a pessoa pode estar atravessando uma fase delicada em sua vida. As

mãos sob a cabeça, somados a barriga para baixo podem expressar um segredo guardado, algum tipo de

receio ou medo de ser mal compreendido



Posição fetal



Mesmo que a pessoa demonstre firmeza e seriedade durante o dia, ao dormir em posição fetal ela se revela sensível. Geralmente, as pessoas que dormem nessa posição estão tentando se proteger de algo. Essa posição clama por proteção e carinho.



Barriga para cima e braços cruzados sobre o corpo



Cruzar os braços sobre o corpo durante o sono significa que a pessoa está na defensiva, tentando se

proteger de alguma coisa. Quanto mais cruzados estiverem os braços, maior a tensão, especialmente se as mãos estiverem fechadas.



Barriga para cima e mãos entrelaçadas debaixo da cabeça



É sinal de tranqüilidade e boa disposição. Essa posição demonstra muita autoconfiança e despreocupação.



Barriga para cima e braços esticados ao longo do corpo



Dormir esticado, com os braços ao lado do corpo e os pés unidos pode revelar que a pessoa passa por

algum nível de tensão, geralmente por se cobrar demais ou levar tudo muito a sério. Geralmente, quem

dorme freqüentemente nessa posição é uma pessoa reservada e muito organizada.



De lado e braços para frente



Quem dorme nessa posição pode estar passando por questionamentos, tomadas de decisão ou momentos de insegurança, mas com tranquilidade para fazer a escolha certa e enfrentar as consequências de seus atos.



Enrolado no lençol ou cobertor



Essa atitude durante o sono demonstra carência ou até medo. Cobrir o corpo todo, inclusive a cabeça,

revela que a pessoa busca por proteção, compreensão e carinho.



Agarrado ao travesseiro



A pessoa que agarra o travesseiro durante o sono está se sentindo muito sozinha, mesmo que tenha

alguém ao seu lado para apoiá-la. A posição demonstra que a pessoa não se sente suficientemente aceita

ou compreendida pelos outros.



Espalhado na cama e corpo atravessado na diagonal



Acompanhado ou sozinho, quem ocupa todo o espaço da cama pode ser uma pessoa extrovertida e

brincalhona, mas por outro lado é alguém que não conhece limites ou tem dificuldades para respeitá-los.

Previsões da semana:

Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tenha muito mais paciência com as pessoas do trabalho, ficar arrumando confusão essa semana não será

o mais correto, só vai sofrer consequências. Cuide do seu amor.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Tenha mais coragem diante das dificuldades, você muitas vezes fica com medo de lutar, o medo nunca foi

um bom conselheiro, acredite nisso.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Viva as boas energias da semana, pare de reclamar, curta mais as suas conquistas, pois são elas que

mostram que você está no caminho certo.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Cuidado com exageros, você pode ter problemas de saúde por não cuidar da sua saúde física e mental,

durma mais, alimente-se melhor e seu corpo vai agradecer.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Ter medo do futuro é algo que qualquer pessoa tem, mas entenda que o futuro é hoje, porque nossas ações

é que vão gerar reações, fazer o seu melhor e colher um futuro melhor.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Qualquer discussão sem fundamento vai gerar grandes dores de cabeça. Fique longe de problemas essa

semana, ouça mais e fale menos, assim vai evitar preocupações.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Essa semana sai da rotina, procure fazer algo diferente, sair com os amigos, compre uma roupa nova, deixe

o novo entrar, isso vai fazer um enorme bem para você e seu caminho.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Procure ter cautela em falar algo sobre seus projetos, nem sempre as pessoas que estão ao seu lado estão

realmente com você, fique de olhos bem abertos.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Procure agir com cautela com o novo, essa semana as energias não estão favoráveis para novos caminhos

profissionais, vá com calma.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Antes de desistir de algo tente de novo, não é sempre na primeira tentativa que conseguimos atingir nosso

objetivo, lembre-se disso e vá em frente.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Preocupações muitas vezes deixam você sem vontade de fazer nada, o que é um erro, você vai esperar

estar sem problema para viver os bons momentos? Então não vai conseguir nunca aproveitar a vida, porque

sempre vamos ter preocupações.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Melhor fase para conquistar novos rumos profissionais, sua energia está renovada e os caminhos estão

abertos para o novo, então não perca tempo pensando na vida.