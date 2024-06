O que a cor dos olhos revela sobre você

Já ouviu a expressão: "Os olhos revelam os sentimentos". Mas não é apenas isso não, a cor dos

olhos podem sim revelar muito sobre a personalidade das pessoas. O que a cor dos olhos tem a

dizer? Saiba mais sobre o assunto e assim você poderá ter mais uma forma de conhecer as

pessoas que estão à sua volta.



Olhos segundo a cor:



Negros –Pessoas de olhos negros têm um refinado senso estético e são apaixonadas pela vida.

Dominadoras, se dão bem tanto no trabalho criativo quanto burocrático.

Cinzentos –Superinteligente, as pessoas que têm olhos dessa cor revelam impressionante

rapidez de raciocínio e se dão bem em áreas que exigem conhecimentos tecnológicos.

Castanhos –Extremamente racional, usam sua cabeça antes do coração. São pessoas com bom

senso e que detestam qualquer tipo de injustiça.

Azuis –São delicadas e sensíveis, fazem quase tudo pelo coração. Elas exibem também muito

dinamismo, querem tudo pra ontem e tem uma forte intuição.

Verdes –O amor e a sexualidade são as principais características da pessoa que possui olhos

verdes. Possessivas e ciumentas, essas pessoas são capazes de tudo para conquistar um amor.

Avelã –Olhos cor de avelã são pessoas práticas e organizadas. Pertencem a pessoas seguras,

que dificilmente perdem o controle e não se deixam levar pelas emoções.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Tenha mais paciência com sua vida profissional o progresso vai acontecer, mas terá que saber

esperar a hora certa para se dar bem.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Evite críticas desnecessárias, não é um bom momento para abusar das palavras, cuidado com a

falta de atenção na sua vida pessoal, isso pode custar muito caro.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Sai da rotina, é importante conhecer novas pessoas e fazer novos amigos, só assim terá

oportunidades de mudar o cenário de sua vida.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Aproveite as boas energias para os teus caminhos amorosos, esse é um grande momento para

firmar compromisso e ter mais tranqüilidade no coração.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Aprenda a ouvir, esse é um bom momento para exercitar a sua fé, tudo vai dar certo, tenha foco e

vai ver como as coisas se encaixaram perfeitamente.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Faça sua semana acontecer, descruze os braços e vá à luta, tudo vai dar certo, basta ter foco e fé.

Não deixe que a pessoa influencie nas tuas atitudes.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Cuide para não agir por impulso diante de uma situação delicada, muitas vezes é melhor esperar

outro momento. Aproveite o bom momento financeiro.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Está mais do que na hora de ser feliz no amor, vá atrás e tenha força diante das dificuldades, tudo

vai dar certo, basta ir atrás do que pertence a sua vida.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Não aceite um não como resposta, vá atrás do que pertence a sua vida, não deixe de agir com

coerência e vai obter o sucesso que pertence a sua vida.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Não adianta reclamar da sua vida, você perde as chances de ser feliz, e aprenda que na vida

nada é para sempre, só o seu caminho. Faça a escolha certa.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Está na hora de seguir em frente, você está sendo observado e vai ser notado, tudo sairá

exatamente como você precisa e merece foco sempre.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Acredite mais em você, não perca tempo com pessoas que só querem sugar sua vida, cuide para

que sua energia permaneça com você.