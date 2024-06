Alguns hábitos que roubam nossa felicidade

Quem não tem seus hábitos não é mesmo? Como levantar, tomar café, fazer exercício, tirar os

sapatos quando chega em casa e por aí vai, tem os mais diversos hábitos. Alguns podem ser

considerados bons e outros nem tanto, isso depende se esse hábito irá prejudicar sua saúde.

Descubram quais são e procure mudar já.



Manter pensamentos negativos



Pessoas reclamam o tempo inteiro, embora sejam coisas que, na verdade, não são tão graves de

resolver. O negativo é persistente quando reclama que você não tem dinheiro, não tem um carro,

não tem estabilidade familiar. Manter esses pensamentos negativos irá tirar-lhe a felicidade,

porque você não vai encontrar paz e alegria nas coisas que tem ao seu redor.



Criticar as pessoas a sua volta



É muito simples observar os erros dos outros sem primeiro julgar-se a si mesmo. Quando critica e

intromete-se na vida dos outros sem que eles peçam, está subtraindo felicidade de sua própria

vida.O ideal será focar em você mesmo, na sua vida e corrigir os erros do passado para crescer

como pessoa.



Ir dormir com preocupações



Levar para cama, suas preocupações, medos e angústias são consequência disso, não dorme

bem. Isto vai tirar-lhe a felicidade, já que não terá um descanso reparador que o permita pensar

com clareza para resolver seus problemas.



Ter sempre razão



Talvez você se considere uma pessoa inteligente e ousada, aquela que nunca erra, no entanto,

não saber ouvir os outros, fará com que sua felicidade se quebre. Você deve pensar que pode

estar errado e que comete erros, que fazer isso não vai torná-lo uma pessoa fracassada, pelo

contrário, você será mais inteligente, porque vai aprender com seus erros no futuro.



Autodestruir-se



Quando conserva uma imagem ruim de si, é lógico que não será feliz. Por isso, nesse caso,

recomenda-se pedir ajuda profissional para que possa encontrar o valor que existe dentro de

você, essa pessoa que é capaz de tudo, forte, inteligente e invencível.



Comparações



Somos únicos, especiais e diferentes, pensamos e agimos de forma diferente. É importante evitar ficarmos nos comparando com outras pessoas. Não perca o caminho e siga com seus objetivos. A

chave é focarmos em nós mesmos, valorizar o que temos e viver cada dia como se fosse o último.

Previsões da semana:



Para os nascidos entre 21/03 á 20/04

Punhal

Semana favorável ao novo, sem pressa deixe as coisas fluírem, faça planos e principalmente não

dê ouvido a pessoas negativas.

Para os nascidos entre 21/04 á 20/05

Coroa

Aprenda com os erros, eles realmente deixam a gente muito desequilibrada, mas acredite é a

melhor forma de crescimento. Perdoe-se é o primeiro passo para começar de novo.

Para os nascidos entre 21/05 á 20/06

Candeias

Viva intensamente cada momento da sua vida, deixe que as pessoas pensem o que quiserem, o

que interessa é o que você quer, invista em você mesmo, pare de querer resolver a vida de todos

que estão a sua volta.

Para os nascidos entre 21/06 á 21/7

Roda

Acredite mais no seu poder, você tem e nada nem ninguém pode falar ou contrário, faça agora o

que precisa ser feito para ter um futuro melhor.

Para os nascidos entre 22/07 á 22/08

Estrela

Buscar a perfeição é sacrifício demais para sua vida, faça o seu melhor sempre, não abra mão de

buscar o seu melhor cobre-se menos, deixe as coisas fluírem será a melhor maneira de ter tuas

realizações.

Para os nascidos entre 23/08 á 22/09

Sino

Ajudar é sempre bom, faz bem para a alma e o coração, mas não deixe que as pessoas abusem

de você. Esteja sempre pronta para a ingratidão, isso existe, então não sofra.

Para os nascidos entre 23/09 á 22/10

Moeda

Agir com cautela diante de uma mudança profissional é importante nesse período, não faça nada

sem pensar, isso poderá colocar em risco teus projetos.

Para os nascidos entre 23/10 á 21/11

Adaga

Procure estar perto de pessoas que querem o seu sucesso, é a maneira correta de conquistar o

que deseja, fique longe de energias negativas e principalmente pessoas pesadas.

Para os nascidos entre 22/11 á 21/12

Machado

Mudar é importante desde que seja de uma forma bem pensada e com os pés nos chão, o

momento pede equilíbrio nos pensamentos e principalmente nas atitudes.

Para os nascidos entre 22/12 á 20/01

Ferradura

Hora de lutar mais pelo o que importante para sua vida, pare de perder seu tempo com pessoas

que prometem demais e nada fazem no momento de agir e conquistas novos rumos.

Para os nascidos entre 21/01 á 19/02

Taça

Aproveite mais seu tempo, você está muito devagar nas atitudes, o tempo não espera, a hora é

agora para chegar onde você sempre desejou, vá a luta.

Para os nascidos entre 20/02 á 20/03

Capela

Ficar chorando pelo passado e desperdiçar o presente e não construir o futuro, coloque um ponto

final naquilo que não te faz bem e comece uma nova caminhada.