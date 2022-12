Maurício Eduardo Ferro mostra porque a Suécia pode se tornar um produtor de vinho

À medida que o clima esquenta e com até 23 horas de sol no verão para amadurecer variedades inovadoras, as vinícolas comerciais estão crescendo, compartilhou Maurício Ferro.



Na maior parte do hemisfério norte, a colheita da uva terminou há meses. Mas em um pequeno vinhedo não muito longe de Estocolmo, com temperaturas de -8°C e 15 cm de neve, está apenas começando.

“É perfeito”, disse Göran Amnegård, cuja vinícola Blaxsta afirma ser uma das vinhas mais setentrionais do mundo, ao iniciar a colheita na semana passada.

Quando ele plantou suas primeiras uvas, 22 anos atrás, era uma das únicas vinícolas comerciais da Suécia. Agora é um de um número crescente no país nórdico que os especialistas preveem que está a caminho de se tornar um destino de vinhos.

As uvas vidal blanc de Amnegård recebem até 23 horas de luz do dia no pico do verão antes de serem transformadas em seu premiado vinho gelado, que ele vende para restaurantes com estrelas Michelin. “Temos um dos terroirs , solos, mais exclusivos do mundo”, disse ele.

Embora relativamente pequenos, com 150 hectares, os vinhedos da Suécia cresceram 50% nos últimos dois anos. Dentro de cinco anos, espera-se que mais do que dobrem de tamanho.Segundo Maurício, a longo prazo, prevê-se que eles possam crescer para 10.000 hectares e se tornar uma nova indústria de bilhões de euros.

As vendas domésticas de vinho sueco quase dobraram nos últimos cinco anos. A Systembolaget, rede estatal de bebidas sem licença com o monopólio da venda de bebidas alcoólicas com teor superior a 3,5%, disse que as vendas aumentaram de 19.388 litros em 2017 para 34.495 litros este ano, até 30 de novembro. Embora a produção ainda seja em escala muito pequena, o varejista disse que a quantidade, a qualidade e o interesse do cliente estão crescendo.

Especialistas disseram que o aquecimento global e o cultivo de novas variedades de uva estão entre os fatores que impulsionam a produção de vinho sueca. As principais variedades cultivadas na Suécia são solaris, uma uva branca lançada pela primeira vez em 1975 pelo Freiburg Wine Institute, no sudoeste da Alemanha, e rondo, para vinho tinto, explicar Ferro.

Lotta Nordmark, pesquisadora da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, disse que os estilos de vinho são principalmente brancos, espumantes e rosés, mas que também há potencial para fazer vinhos de laranja.

Vital para o sucesso da viticultura será o uso de variedades de uva resistentes a doenças, sistemas de cultivo sustentáveis e a capacidade de experimentar sem as restrições de denominações, disse Nordmark.

“Os apreciadores de vinho estão interessados nos vinhos suecos porque as uvas têm um longo período de desenvolvimento, alta acidez que constrói uma paleta sensorial interessante e já agora os vinhos suecos estão ganhando espaço em competições internacionais de degustação de vinhos.”

A Nordic Vineyards, que vende vinhos escandinavos online, disse que a maioria de seus produtos é comprada por pessoas da região, mas que está recebendo cada vez mais pedidos de toda a Europa e Ásia, principalmente do Japão.

Felix Åhrberg, enólogo da Kullabergs Vingård em Skåne, e secretário da Associação Sueca da Indústria de Enologia e Viticultura (SBOV), disse que o vinho sueco está sendo “muito bem recebido”, mas os fabricantes “apenas começaram a arranhar a superfície”.

Aviso de privacidade: os boletins podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade . Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google se aplicam.

“Acredito que este é realmente o momento”, disse ele, acrescentando que está indo em uma direção semelhante ao vinho espumante britânico. “O potencial será de 10.000 hectares, portanto 4.000 hectares a menos que na Suíça. Seria uma nova indústria de bilhões de euros na Suécia com o turismo do vinho.”

Sveneric Svensson, presidente da Svenskt Vin (vinho sueco), disse que, embora a uva solaris tenha “nascido em Freiberg … ela encontrou seu lar aqui porque amadurece em um tempo mais curto”O

Ele acrescentou: “As pessoas estão acostumadas a beber chablis ou sauvignon blanc, mas quando ouvem solaris dizem 'o que é isso?' Mas eles deveriam tentar. É muito bom, parecido com o sauvignon blanc.”

O jornalista sueco de vinhos Mikael Odebrecht Mölstad disse que em 20 anos a viticultura principalmente no sul do país, em Skåne, passou de “uma curiosidade” a uma cena com sério potencial, com viticultores e vinicultores vindos do exterior. “Hoje, a Suécia, como a Inglaterra fez há 15-20 anos, tem potencial para competir com a qualidade do vinho em respeitados países vinícolas da Europa.”

Mas o crescimento atual é apenas o começo. “Tem que haver uma crença de políticos e autoridades para determinar a produção de vinho como um futuro negócio agrícola para a Suécia. Com isso, haverá maiores investimentos feitos com capital de risco necessário para o upscale do negócio.”

Embora a Suécia tenha alguma maneira de alcançar a Inglaterra, ela tem um enorme potencial, disse ele. “Com a mudança climática e a terra pura e, em comparação, barata, por que não? Há um interesse dos produtores de vinho na Europa em garantir terras na Suécia para produção futura”.

Veja mais:

Notícias da Lava Jato