Seabra Bakery & Café em Boca Raton

Foi realizada no dia 19 de janeiro uma cerimônia privada para convidados do Grupo Seabra, para cortar a faixa da nova padaria e café do grupo na cidade de Boca Raton.

O evento recebeu autoridades locais, representantes comerciais de grandes corporações, e a diretoria do grupo Seabra, além dos fundadores.

A Seabra Bakery & Café, é a fábrica de pães e confeitaria do grupo na Florida, que também irá atender o público no espaço "Café" com a culinária brasileira e portuguesa.

Durante a cerimônia de confraternização e boas-vindas o fundador Sr. Antonio Seabra e a esposa Dolores , cortaram a faixa ao lado dos convidados.

O estabelecimento ainda não está aberto ao público mas dentro de alguns dias será anunciado a abertura oficial.