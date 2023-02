Homo Sapiens, por que sobrevivemos na Terra e outros humanos não

“Não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior.”

A Brief History of Humankind, de Yuval Noah Harari, é um livro sobre a história da humanidade, desde a aparição dos primeiros hominídeos até a era moderna. O livro explora como os humanos se tornaram a única espécie dominante na Terra e como essa dominação tem sido usada para ajudar a humanidade a progredir. Explora também como a tecnologia tem moldado o curso da história humana e como ela pode moldar nosso futuro. O livro é escrito de uma forma acessível, mas ainda assim aprofundada, e é repleto de informações interessantes e insights importantes sobre a história da humanidade.

Niton Serson, advogado com cursos de especialização em negociação e mercado de capitais em Harvard, e ex-professor da USP E MACKENZIE em Direito Comercial e Societário fala sobre o livro e seus ensinamentos.

O livro explora tópicos como as origens do homem, o impacto das tecnologias, o surgimento das civilizações, a ascensão e queda dos impérios, a formação da ciência moderna e muito mais.

O livro aborda também temas como a evolução da economia, a transição para a modernidade, a globalização e as mudanças no mundo contemporâneo.

Sapiens também discute as implicações da ciência, tecnologia e inovação para o futuro da humanidade. 5. Por fim, o livro of



O livro Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari, é um livro importante para a história da humanidade porque nos ajuda a entender como a humanidade evoluiu ao longo dos séculos. O livro explora a história humana desde o surgimento da espécie Homo sapiens até os dias de hoje, mostrando como as sociedades humanas evoluíram e se desenvolveram ao longo do tempo. Ele também nos ajuda a entender como os acontecimentos históricos foram influenciados por diferentes culturas, religiões e crenças. Além disso, o livro fornece uma visão holística da história humana, possibilitando uma melhor compreensão dos processos evolutivos e das interações complexas entre as sociedades humanas.

O Homo sapiens não é necessariamente xenofóbico por natureza - na verdade, a xenofobia é mais frequentemente resultado de condições sociais, educacionais, culturais e econômicas. No entanto, a xenofobia pode ser encontrada na história humana como um todo, e é frequentemente usada como uma ferramenta para oprimir povos e grupos marginalizados. Alguns pesquisadores argumentam que a xenofobia tem raízes culturais e biológicas, e que ela é mais comum em grupos humanos que têm mais probabilidade de competir por recursos limitados.

A espécie humana se tornou dominante devido à sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Os humanos são capazes de usar ferramentas para caçar, construir, plantar e armazenar alimentos. Eles também têm a capacidade de se comunicar e trabalhar em conjunto, o que lhes permite sobreviver e prosperar em ambientes muito diferentes. A criatividade, a inovação e a inteligência também desempenharam um papel vital na nossa ascensão à espécie dominante.

O uso de tecnologia, como ferramentas, armas e métodos de caça e agricultura, foi o principal meio pelo qual o Homo sapiens conseguiu subjugar outras espécies. Isso permitiu que eles obtivessem alimentos, abrigo e materiais que ajudaram a promover sua sobrevivência e desenvolvimento.

A nossa capacidade de imaginação e criatividade é o que nos torna capazes de realizar tarefas tão diferentes. É essa capacidade que nos dá o poder de inventar e descobrir coisas novas, de criar arte bela e de nos motivar a lutar por um propósito maior. É por isso que, às vezes, temos a capacidade de realizar as mais belas obras de arte, criar avanços científicos e, infelizmente, também as guerras mais horripilantes.

