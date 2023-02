Cristina boner, empreendedora no setor de tecnologia que a cada dia avança e surge novas oportunidades dentro do mercado, compartilha neste artigo aspectos do crescimento das mulheres no mercado de trabalho.

O crescimento das mulheres no mercado de trabalho tem sido uma tendência global nos últimos anos. Esta tendência é resultado de uma série de fatores, incluindo aumento da educação e acesso às oportunidades de emprego, mudanças na economia, leis que promovem a igualdade de gênero, e mudanças na percepção da mulher no mercado de trabalho.

Com o aumento da educação das mulheres, mais delas estão optando por entrar no mercado de trabalho. Isso significa que elas estão economizando seu próprio dinheiro e desenvolvendo sua própria independência financeira. Além disso, as mulheres também têm acesso a mais oportunidades de emprego do que as de antes. Com um número maior de mulheres no mercado de trabalho, as empresas estão buscando diversidade e mais diversidade no local

No entanto, apesar do progresso, Boner chama a atenção de que ainda existem desigualdades significativas entre homens e mulheres em termos de oportunidades de carreira e salários.

A igualdade financeira entre homens e mulheres é o princípio de que todos os indivíduos deveriam ter acesso igual aos recursos financeiros necessários para satisfazer suas necessidades. Isso inclui acesso a salários, benefícios, seguros, educação, emprego, crédito e bens materiais. A igualdade financeira entre homens e mulheres é um dos principais componentes

Entretanto em relação à igualdade financeira entre homens e mulheres, não há uma data específica prevista para alcançá-la. É uma meta a longo prazo que requer uma combinação de mudanças sociais, culturais e políticas para ser alcançada. Algumas nações já estão avançando nesta direção, mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que todas as mulheres tenham acesso igualitário a oportunidades e recursos financeiros.

Cris diz que as mulheres estão crescendo financeiramente no mercado mundial de várias maneiras. Primeiramente, houve uma ampla abertura de oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho. As empresas estão se tornando cada vez mais conscientes da importância da diversidade de gênero e estão procurando ativamente contratar e promover mulheres em todos os níveis da organização. Além disso, as mulheres também estão adquirindo mais educação e habilidades técnicas, o que aumenta sua capacidade de ganhar mais dinheiro e progredir em suas carreiras.

Outra forma pela qual as mulheres estão crescendo financeiramente é através de empreendedorismo. As mulheres estão cada vez mais iniciando seus próprios negócios e ganhando controle sobre sua renda e finanças. Algumas mulheres também estão se unindo para investir em ações e outros ativos financeiros, o que lhes permite diversificar suas fontes de renda e aumentar sua riqueza ao longo do tempo.

Por fim, as políticas públicas também estão ajudando a promover a igualdade financeira entre homens e mulheres. Países ao redor do mundo estão implementando leis para garantir que as mulheres tenham acesso igualitário a empréstimos, crédito e outros recursos financeiros. Cris Boner destaca alguma dessas medidas:

1- Políticas de igualdade salarial: Estas políticas têm por objetivo garantir que homens e mulheres recebam remuneração igual pelo mesmo trabalho.



2- Promoção de planos de aposentadoria igualitários: Estas políticas oferecem aos homens e mulheres a mesma taxa de contribuição para a aposentadoria e os mesmos benefícios.



3 - Educação financeira para todos: Estas políticas promovem o ensino de habilidades financeiras básicas, como orçamento, investimento e planejamento de aposentadoria, para homens e mulheres.



4 - Investimentos em empreendedorismo feminino: Estas políticas oferecem recursos financeiros e treinamento para ajudar as mulheres a criar seu próprio negócio.



Em resumo, as mulheres estão crescendo financeiramente no mercado mundial através de uma combinação de fatores, incluindo o aumento da oportunidade no mercado de trabalho, empreendedorismo, e políticas públicas que promovem a igualdade financeira. Este crescimento é importante porque permite que as mulheres tenham mais independência e estabilidade financeira, o que é crucial para seu bem-estar e autonomia ao longo da vida.

De qualquer forma, é importante continuar a trabalhar em direção à igualdade financeira entre homens e mulheres, pois ela é crucial para a igualdade de gênero e para o bem-estar econômico das mulheres ao longo de suas vidas.

