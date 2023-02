E o Carnaval brasileiro não passou em branco no dia 18 de fevereiro no sul da Flórida. O Gazeta News preparou uma noite especial com muito AXÉ no The Locale, em Boca Raton.

A noite foi regada pela batida baiana da nova dupla do momento Johnny & Miriam e também com o rei do axé Homero.

Confira aqui a galera que curtiu a festa pelas lentes de Roberta Santos.