Carreira de gestão: veja quais cursos você pode fazer nessa área

A figura do gestor é essencial para o desenvolvimento de uma empresa. Porém, não pense que ela se

baseia só em mexer com processos. Quem decide seguir a carreira de gestão vai ter que gerir também

as pessoas dentro de uma instituição, afinal, sem elas, o trabalho não segue.



A área oferece muitas opções de atuação, tanto em cursos, quanto no mercado de trabalho. Se você

tem interesse nessa profissão, saiba mais sobre a carreira e suas formações.







De acordo com o professor Ademir Bueno dos cursos de Administração em Gestão da Escola Superior de

Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter, o perfil de quem atua na área mudou nas últimas três

décadas, pois no passado era muito valorizada a experiência profissional e o currículo.



Hoje, além disso, o trabalhador precisa ter algumas características pessoais que agreguem valor à sua

atuação, como comunicação, relacionamento, criatividade, foco no cliente, capacidade de lidar com

pressão e outras características relevantes. Atualmente, é necessário ter três competências essenciais

para seguir na área: estratégicas, humanas e técnicas.



A parte estratégica está ligada à questão de conseguir traçar metas, fazer planejamentos e monitorar

progressos, além de identificar e lidar com potenciais riscos. Isso exige que você não fique focado só no

presente e que tenha uma perspectiva em longo prazo para apresentar uma visão de negócios.



A habilidade humana está relacionada à capacidade de criar boas equipes, reconhecer e desenvolver

talentos, motivação e engajamento dos funcionários e resolução de conflitos. Já a parte técnica é

desenvolvida, principalmente, durante a formação. Por isso, além de escolher o curso, é necessário

saber em qual instituição estudar.







Segundo o professor Ademir Bueno, a área de gestão sempre disponibiliza vagas no mercado de

trabalho. Porém, na disputa pelos cargos disponíveis, o candidato com melhor formação, com mais

técnica, um bom perfil comportamental e que consiga aplicar os conhecimentos adquiridos para a

questão da sua atenção tem mais chance de conquistar o emprego.



Ainda de acordo com Ademir, para se destacar o importante é continuar estudando, afinal, o mundo

não para e a atualização em relação às teorias, pontos de vista diferentes, novas técnicas, novas

abordagens de gestão é essencial. “A qualificação é a resposta do profissional a esse momento

concorrido de gestão”, diz ele.



Conheça algumas opções de cursos oferecidos pela Uninter nesta área:





Quem escolhe seguir o ramo vai desempenhar funções estratégicas em empresas de todos os tipos e em

qualquer setor da economia. Poderá trabalhar também como autônomo, fazendo consultorias ou

abrindo o seu próprio negócio. O bacharel pode desenvolver seu trabalho dentro das áreas de

marketing, gestão de pessoas, administração estratégica, logística, operações financeiras, tecnologia da

informação e em processos decisórios.







Segundo relatório do DataReportal, um total de 5,07 bilhões de pessoas em todo o mundo usa a

internet hoje – o equivalente a 63,5% da população mundial. Com essa evolução, é normal surgirem

brechas de segurança, e é aí que entra a importância dessa área. Quando formado, o profissional estará

apto para atuar e desenvolver formas de defesa do espaço cibernético, deixando o ambiente

operacional controlado e muito mais seguro. Ele vai fazer análises comportamentais nas redes e

dispositivos para a prevenção, detecção e combate às possíveis ameaças à segurança virtual.



O ramo trabalha com a aplicação de teorias clássicas da administração dentro do gerenciamento das

instituições públicas. Ou seja, o profissional tem que estar preparado para atuar em processos de

planejamento, organização e controle de atividades que vão dar sustentação aos negócios. Será preciso

se empenhar no bom funcionamento e aperfeiçoamento de ações precisas no desenvolvimento de

fluxos de informação, acompanhamento de contabilidade, políticas de qualificação de pessoal e

contratação de empresas e serviços.







Viajar é sinônimo de qualidade de vida, recarrega as energias e ainda apresenta culturas diferentes ao

viajante. Com esses benefícios, é necessário que se tenha profissionais capacitados para realizar o

planejamento e a gestão dos serviços turísticos. Por isso, esse curso deixa o indivíduo experiente nas

novas tecnologias do ramo, de forma eficiente e inteligente.







O sucesso de uma empresa vai além de boas tecnologias e resoluções de processos. Para que tudo

funcione bem, é necessário que os funcionários sejam bons e estejam bem treinados. Essa

responsabilidade fica por conta do departamento de RH, uma das vertentes da carreira de gestão. Quem

escolher esse caminho vai trabalhar muito além da contratação de funcionários: terá que atuar no

treinamento de pessoas, fazer estudos do clima organizacional, cuidar da resolução de conflitos e fazer

reconhecimento de talentos.







A carreira em gestão é muito vasta e abrange diversas áreas. Outras opções de curso na Uninter incluem

Gestão Financeira, E-commerce e Sistemas Logísticos, Segurança Privada, Serviços Jurídicos e Notariais,

Assessoria Executiva Digital, Gestão Comercial e Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana.

É essencial saber qual área seguir e como escolher uma boa universidade, pois só a qualidade vai

transformar você em um bom profissional. Aos interessados em obter as qualificações necessárias para competir no mercado de trabalho, o Centro Universitário Internacional Uninter oferece mais de 200

cursos de graduação e pós-graduação online para os brasileiros que vivem fora do Brasil. Como um dos

professores do seu curso de gestão, Bueno confirma que um dos diferenciais da instituição diante das

demais é que o corpo docente tem muita qualidade. “Nós temos pós-doutores e doutores que fazem

desde o atendimento na tutoria até preparação de material e gravação de aula, então acho que essa

qualificação é um dos bons diferenciais. Além da experiência acadêmica, tem também a experiência de

mercado para conciliar a teoria com a prática”, afirma.







O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de550 mil alunos e, hoje, tem mais de440mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Nagoya e Toyohashi, Japão.



1-833-605-1255 | uninteramericas.com