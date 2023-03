Veremos crescimento na indústria dos cassinos online em 2023?

A indústria dos cassinos passou por um crescimento enorme nos últimos anos, e 2023 tem tudo para ser um ano essencial para o setor. Com novos mercados surgindo e questões legais pendentes, há muita expectativa sobre o que vem por aí.



Neste artigo, vamos explorar a situação atual da indústria dos cassinos online no Brasil e no mundo, entender qual o impacto da questão legal sobre o setor, discutir a criação de novos mercados e projetar o crescimento deste nicho mundialmente.



Você também vai ficar sabendo quais são as tendências para essa indústria em 2023, que incluem o crescimento de jogos com dealers ao vivo e dos jogos mobile.



A atual situação dos cassinos online



A indústria dos cassinos online vem crescendo exponencialmente no mundo inteiro. O

mercado global está projetado para alcançar os 260 bilhões de dólares de 2023 a 2027, de

acordo com estudo publicado no portal Research And Markets.



No Brasil, as principais plataformas estão investindo para atrair o público. Você pode conhecer quais são as maiores em online-casinos.com.



Esse crescimento está ligado a vários fatores, incluindo a legalização dos jogos online em alguns países, o crescimento dos jogos mobile e os avanços na tecnologia.



A tendência é que o mercado asiático seja o que vai experimentar o crescimento mais rápido no mundo inteiro.



Legalização dos cassinos online



Apesar do crescimento dos cassinos online no mundo, o Brasil ainda precisa legalizar completamente as apostas na internet. Atualmente, cassinos físicos e empresas de jogos online não podem se instalar em território nacional.

No entanto, isso pode mudar em breve, já que existe um projeto de lei em tramitação que trata da legalização e regularização do setor.



Enquanto o setor das apostas online ainda está em uma "área cinzenta" no Brasil, alguns materiais podem ajudar a entender o que se pode e o que não se pode fazer estando no país. Um manual criado pelo escritório de advocacia Demarest, por exemplo, mostra o status atual de cada tipo de jogo online de acordo com a legislação vigente.



Até que o Projeto de Lei 442 seja votado e regularize as apostas e cassinos online no país, os brasileiros que querem jogar pela internet vão seguir se cadastrando em sites estrangeiros.



Projeção para o crescimento dos cassinos



Nos últimos anos, a indústria dos cassinos online cresceu no mundo inteiro. Para 2023, a tendência é a mesma. Como citamos, o mercado global de cassinos deve crescer 260 bilhões de dólares de 2023 a 2027, com um aumento médio anual de quase 7%.



A Ásia é o continente onde os cassinos mais devem crescer no período. Na América Latina, o Brasil é um mercado chave, enquanto outros países, como Argentina e México, também devem experimentar um crescimento exponencial no setor.



No Brasil, apesar de estar em franco crescimento, esse mercado ainda está engatinhando. Com o avanço das apostas esportivas, os cassinos online têm crescido a reboque. Além

disso, caso o PL 442 caminhe no Senado, a tendência é que as grandes empresas do setor

invistam ainda mais no país.



De acordo com estudos recentes, o mercado dos cassinos online no Brasil pode chegar a

valer cerca de 1,5 bilhão de dólares já em 2023. Essa projeção leva em conta o andamento

da legislação relativa ao tema, que vai criar novas oportunidades para operadores locais e

internacionais de cassinos.



Tendências na indústria dos cassinos online



Com o crescimento da indústria dos cassinos, novas tendências estão aparecendo e farão parte do futuro próximo desse mercado. Entre elas, se destacam:



Metaverso e dealers ao vivo



Realidade virtual



Experiência mobile



Novos tipos de jogos



Segurança de dados



Veja a seguir como cada um desses pontos vai impactar no setor de apostas na internet em

breve.



Metaverso e dealers ao vivo

Um dos avanços mais esperados pelos usuários dos cassinos online é a utilização do metaverso. Esse mundo virtual permite que usuários interajam uns com os outros e com objetos virtuais.



Em um futuro próximo, os jogadores vão poder ter uma experiência imersiva que vai muito além do que se conhece hoje.



Os dealers ao vivo, que atualmente já fazem sucesso em jogos de cassino, comandando os jogos e interagindo com os usuários para trazer uma sensação de realidade à sala, ganharão ainda mais importância nesse cenário.



Realidade virtual



Outra tendência dos cassinos online num futuro próximo é o crescimento dos jogos em realidade virtual (VR). Essa tecnologia ainda está em estágios iniciais no que diz respeito aos jogos de cassino, mas pode proporcionar uma experiência muito mais imersiva para os usuários.



Com um óculos de VR, um jogador vai poder entrar em um cassino e interagir com outros

jogadores e dealers em tempo real, criando uma sensação de estar em um ambiente de

verdade.



Experiência mobile



Cada vez mais, jogadores de cassinos online estão abrindo mão do computador para jogar pelo celular. Essa é a tendência não só do entretenimento, como é o caso dos jogos online, mas de todas as tarefas do dia a dia.



Nesse sentido, as plataformas de cassinos online vão trabalhar para melhorar cada vez mais a experiência de quem deseja criar sua conta, depositar e jogar através do smartphone.



Outros tipos de jogos



Para as empresas detentoras de cassinos online, tão importante quanto conquistar novos usuários é fidelizar os que já estão dentro da plataforma. Por isso, a criação de novos tipos de jogos é também uma tendência do mercado.



Em 2022, os brasileiros descobriram os jogos de explosão, chamados de Crash. Games como Aviator, Spaceman e JetX caíram nas graças dos jogadores por conta da alta carga de adrenalina que proporcionam em pouco tempo.



Em 2023 e nos próximos anos, a tendência é que outros estilos de jogos surjam para

continuar atraindo a atenção de usuários já cadastrados.



Segurança de dados

Com mais e mais usuários inseridos no universo dos jogos online, os riscos de ataques cibernéticos aumentam. E a tendência é que os usuários precisem entender cada vez mais como se livrar de golpes na internet.



Por conta disso, as plataformas vão passar a investir ainda mais em ferramentas de segurança de dados, como tecnologias de criptografia, autenticação multifatores, firewalls e auditorias regulares nos protocolos de sigilo de informações.



Além de todos esses cuidados, muitos cassinos também já começaram a utilizar a tecnologia blockchain para aumentar a segurança de seus ambientes.



Resumo: indústria dos cassinos online seguirá crescendo



Em resumo, a indústria dos cassinos online continuará experimentando crescimento significativo não só em 2023, mas nos anos seguintes. E o Brasil tem tudo para ser uma peça importante desse mercado.



O aparecimento de novas oportunidades, o avanço na legislação e novas tecnologias serão os motores para que cada vez mais pessoas experimentem os cassinos na internet.



Para que isso aconteça, no entanto, as plataformas vão precisar seguir atentas às tendências, como metaverso, realidade virtual e os novos tipos de jogos que podem e - vão - cair nas graças dos usuários.



Certo é que, em 2023 e nos próximos anos, esse mercado vai movimentar bilhões de

dólares em todo o mundo.