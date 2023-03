BRASILEIROS NO EXTERIOR TÊM MAIS OPÇÕES DE CURSO SUPERIOR

O Centro Universitário Internacional Uninter acaba de acrescentar dez novos cursos ao seu portfólio de ensino superior oferecido para os brasileiros que vivem fora do Brasil. São eles Ciências Econômicas, Administração Rural, Agricultura, Gestão do Agronegócio, Paisagismo e Jardinagem, Banco de Dados, Jogos Digitais, Negócios Imobiliários, Comunicação Institucional e Gestão de Cooperativas.

A Uninter segue aumentando as opções de cursos universitários sempre atenta à demanda dos imigrantes brasileiros que desejam transformar suas vidas por meio da educação, aprimorando seus conhecimentos e se preparando para abraçar novas oportunidades, esteja onde estiver.

“O curso de Jogos Digitais, por exemplo, prepara o aluno para desenvolver jogos digitais de gêneros diversos para todas as plataformas do mercado, de computadores, celulares a consoles de última geração, e ao se formar pela Uninter, o aluno estará pronto para ingressar no mercado de trabalho”, diz o Gerente de Negócios Internacionais Fabiano Ozique dos Santos.

Outra opção é o curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários para brasileiros que já trabalham ou querem trabalhar nesta área. Na Flórida, onde há uma grande presença da comunidade brasileira, o Jornal Business Observer revelou que os preços das casas aumentaram 73,5% nos últimos cinco anos, de acordo com a corretora imobiliária Boulder Home Source, analisando dados da plataforma de venda imobiliária Zillow. E o curso da Uninter segue uma tendência observada no mercado, com o constante crescimento do segmento imobiliário.

Com classes 100% online, os alunos da Uninter assistem às aulas e realizam atividades por meio de um app exclusivo e de última geração, com os melhores professores mestres e doutores. Além disso, têm acesso a uma biblioteca virtual gratuita, com mais de 100 mil títulos disponíveis.

Todos esses cursos já eram acessíveis no Brasil e chegam para os imigrantes brasileiros com o selo de qualidade do Centro Universitário Internacional Uninter, a única instituição recredenciada pelo MEC com nota máxima em Ensino a Distância. A Uninter conquistou o IGC 4 (índice geral de cursos). Medido numa escala que vai de 1 a 5, é o maior indicador entre os grandes grupos educacionais do Brasil.

A lista completa de cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter e mais informações estão no site uninteramericas.com ou pelo telefone 833-605-1255.

O Centro Universitário Internacional Uninter é um dos maiores grupos do segmento educacional e uma das únicas instituições de educação a distância do Brasil credenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de 550 mil alunos e, hoje, tem mais de 440 mil estudantes ativos. Fora do Brasil, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação EAD para brasileiros, com polos de apoio presencial localizados em Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City e Washington-DC, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; Londres, Inglaterra; Milão, Itália; Madrid, Espanha; e em Nagoya e Toyohashi, Japão. 1-833-605-1255 | uninteramericas.com